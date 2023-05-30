Cùng xem sự thay đổi của Trấn Thành qua 3 mùa dẫn dắt Rap Việt

Sao Việt 30/05/2023 19:57

Ở Rap Việt mùa 3, tạo hình mới của Trấn Thành được cho là 'ngầu' hơn hẳn hai mùa trước.

Vào năm 2020, khi mới bắt đầu mùa 1 của chương trình Rap Việt, việc chọn Trấn Thành làm MC đã gây nên nhiều xôn xao cho dư luận.

Thời điểm đó, MC Trấn Thành đã gây tranh cãi kịch liệt với việc "hợp - không hợp". Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng anh đang thiên vị một số thí sinh nổi bật hơn và đặc biệt khóc quá nhiều trong một gameshow giải trí về âm nhạc

Sau một thời gian đảm nhận dẫn dắt chương trình, Trấn Thành lại vướng phải ồn ào tiền từ thiện. Trên mạng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Trấn Thành không minh bạch trong việc sử dụng số tiền quyên góp ủng hộ miền Trung bị lũ lụt vào cuối năm 2020.

Cùng xem sự thay đổi của Trấn Thành qua 3 mùa dẫn dắt Rap Việt - Ảnh 1
Qua 3 mùa Rap Việt, Trấn Thành đã biến đổi bản thân theo nhiều phong cách khác nhau.

Rap Việt mùa 3 năm nay diễn ra đúng vào tâm điểm của những ồn ào xoay quanh nam MC. Dù vướng nhiều tranh cãi, Trấn Thành vẫn là người được lựa chọn giữ vai trò dẫn dắt chương trình. Theo nhiều khán giả, đây là vị trí phù hợp đối với anh và khó ai có thể thay thế.

Tuy nhiên sau 3 mùa Rap Việt, nam MC đã có những thay đổi lớn về ngoài hình.

Khi đảm nhận vai trò MC ở Rap Việt mùa đầu tiên, Trấn Thành diện vest bảnh bao, thư sinh. Tuy nhiên ngoại hình có phần hơi "hiền" của anh khiến nhiều khán giả cho rằng không phù hợp để anh dẫn dắt một show nhạc rap, cần phải có sự trẻ trung, mới mẻ. Trong vòng Bứt phá, nam MC còn từng gây chú ý khi xuất hiện với kiểu đầu nấm khá hài hước. 

Cùng xem sự thay đổi của Trấn Thành qua 3 mùa dẫn dắt Rap Việt - Ảnh 2
Tạo hình của anh trong mùa 1 bị cho là quá hiền so với phong cách chương trình.
Cùng xem sự thay đổi của Trấn Thành qua 3 mùa dẫn dắt Rap Việt - Ảnh 3
Kiểu tóc hài hước của Trấn Thành trong vòng Bứt phá.

Sang đến Rap Việt mùa 2, Trấn Thành đã lắng nghe lời khuyên của người hâm mộ khi làm mới hình ảnh với phong cách sáng tạo hơn. Nam MC để râu nhưng vẫn diện vest vô cùng chỉnh tề, còn cầm theo "quyền trượng" lên sân khấu để tạo nét độc đáo. Đáng chú ý, kiểu tóc dài được vuốt ngược ra phía sau của Trấn Thành cũng chính là điểm nhấn. 

Cùng xem sự thay đổi của Trấn Thành qua 3 mùa dẫn dắt Rap Việt - Ảnh 4
Tại mùa 2 Rap Việt, Trấn Thành từng gây chú ý bởi tạo hình 'ông chú tồi' tay cầm quyền trượng.

Ở Rap Việt mùa 3, Trấn Thành tiếp tục đồng hành trong vai trò MC. Tuy nhiên hình ảnh của anh lại khiến khán giả chú ý. 

Nam MC để râu, đeo khuyên tai cùng một bộ trang phục đen lạ mắt, kiểu tóc nhuộm bạc. Với tạo hình này, ông xã Hari Won tự gọi đây là "phong cách ông chú tồi". 

Cùng xem sự thay đổi của Trấn Thành qua 3 mùa dẫn dắt Rap Việt - Ảnh 5
Tạo hình mới của Trấn Thành tuy khác lạ nhưng lại được cho là khá hợp với phong cách chương trình.

Với tạo hình mới, khán giả thích thú trước sự thay đổi hình ảnh của Trấn Thành. So với trước đây, nam đạo diễn Nhà bà Nữ trông "ngầu" hơn nhờ bộ râu.

Dù vẫn còn có những trai cãi nhưng sự trở lại của Trấn Thành trong vai trò MC tại Rap Việt mùa 3 cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Rap Việt mùa 3 cũng gây chú ý bởi bộ 3 giám khảo Suboi, Karik, JustaTee; Bộ 4 Huấn luyện viên: Thái VG, Andree Right Hand, BigDaddy, B Ray; 5 nhà sản xuất âm nhạc (music producer) và DJ Wukong; Trấn Thành cầm trịch vai trò MC.

Cùng xem sự thay đổi của Trấn Thành qua 3 mùa dẫn dắt Rap Việt - Ảnh 6
Bộ 3 giám khảo Rap Việt mùa 3.

Tham gia Rap Việt mùa 3 (2023), những thí sinh được tuyển chọn khắp Việt Nam sẽ cùng tranh tài qua 4 vòng thi để tìm ra người nắm giữ ngôi vị cao nhất gồm: vòng Chinh phục, vòng Đối đầu, vòng Bứt phá và vòng Chung kết.

Trấn Thành chính thức xác nhận làm MC Rap Việt mùa 3, vừa tung poster tạo hình mới đã gây chú ý ngay vì điểm này?

Trấn Thành chính thức xác nhận làm MC Rap Việt mùa 3, vừa tung poster tạo hình mới đã gây chú ý ngay vì điểm này?

Sau nhiều ồn ào, các tin tức liên quan đến Trấn Thành đều trở thành tâm điểm được nhiều sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   mc trấn thành trấn thành rap việt Trấn Thành làm MC Rap Việt mùa 3

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 42 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 42 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm