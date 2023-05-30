Cùng xem sự thay đổi của Trấn Thành qua 3 mùa dẫn dắt Rap Việt

Thời điểm đó, MC Trấn Thành đã gây tranh cãi kịch liệt với việc "hợp - không hợp". Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng anh đang thiên vị một số thí sinh nổi bật hơn và đặc biệt khóc quá nhiều trong một gameshow giải trí về âm nhạc .

Vào năm 2020, khi mới bắt đầu mùa 1 của chương trình Rap Việt, việc chọn Trấn Thành làm MC đã gây nên nhiều xôn xao cho dư luận.

Rap Việt mùa 3 năm nay diễn ra đúng vào tâm điểm của những ồn ào xoay quanh nam MC. Dù vướng nhiều tranh cãi, Trấn Thành vẫn là người được lựa chọn giữ vai trò dẫn dắt chương trình. Theo nhiều khán giả, đây là vị trí phù hợp đối với anh và khó ai có thể thay thế.

Sau một thời gian đảm nhận dẫn dắt chương trình, Trấn Thành lại vướng phải ồn ào tiền từ thiện. Trên mạng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Trấn Thành không minh bạch trong việc sử dụng số tiền quyên góp ủng hộ miền Trung bị lũ lụt vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên sau 3 mùa Rap Việt, nam MC đã có những thay đổi lớn về ngoài hình.

Khi đảm nhận vai trò MC ở Rap Việt mùa đầu tiên, Trấn Thành diện vest bảnh bao, thư sinh. Tuy nhiên ngoại hình có phần hơi "hiền" của anh khiến nhiều khán giả cho rằng không phù hợp để anh dẫn dắt một show nhạc rap, cần phải có sự trẻ trung, mới mẻ. Trong vòng Bứt phá, nam MC còn từng gây chú ý khi xuất hiện với kiểu đầu nấm khá hài hước.

Tạo hình của anh trong mùa 1 bị cho là quá hiền so với phong cách chương trình.

Kiểu tóc hài hước của Trấn Thành trong vòng Bứt phá.

Sang đến Rap Việt mùa 2, Trấn Thành đã lắng nghe lời khuyên của người hâm mộ khi làm mới hình ảnh với phong cách sáng tạo hơn. Nam MC để râu nhưng vẫn diện vest vô cùng chỉnh tề, còn cầm theo "quyền trượng" lên sân khấu để tạo nét độc đáo. Đáng chú ý, kiểu tóc dài được vuốt ngược ra phía sau của Trấn Thành cũng chính là điểm nhấn.

Tại mùa 2 Rap Việt, Trấn Thành từng gây chú ý bởi tạo hình 'ông chú tồi' tay cầm quyền trượng.

Ở Rap Việt mùa 3, Trấn Thành tiếp tục đồng hành trong vai trò MC. Tuy nhiên hình ảnh của anh lại khiến khán giả chú ý.

Nam MC để râu, đeo khuyên tai cùng một bộ trang phục đen lạ mắt, kiểu tóc nhuộm bạc. Với tạo hình này, ông xã Hari Won tự gọi đây là "phong cách ông chú tồi".

Tạo hình mới của Trấn Thành tuy khác lạ nhưng lại được cho là khá hợp với phong cách chương trình.

Với tạo hình mới, khán giả thích thú trước sự thay đổi hình ảnh của Trấn Thành. So với trước đây, nam đạo diễn Nhà bà Nữ trông "ngầu" hơn nhờ bộ râu.

Dù vẫn còn có những trai cãi nhưng sự trở lại của Trấn Thành trong vai trò MC tại Rap Việt mùa 3 cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Rap Việt mùa 3 cũng gây chú ý bởi bộ 3 giám khảo Suboi, Karik, JustaTee; Bộ 4 Huấn luyện viên: Thái VG, Andree Right Hand, BigDaddy, B Ray; 5 nhà sản xuất âm nhạc (music producer) và DJ Wukong; Trấn Thành cầm trịch vai trò MC.

Bộ 3 giám khảo Rap Việt mùa 3.

Tham gia Rap Việt mùa 3 (2023), những thí sinh được tuyển chọn khắp Việt Nam sẽ cùng tranh tài qua 4 vòng thi để tìm ra người nắm giữ ngôi vị cao nhất gồm: vòng Chinh phục, vòng Đối đầu, vòng Bứt phá và vòng Chung kết.