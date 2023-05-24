Trấn Thành chính thức xác nhận làm MC Rap Việt mùa 3, vừa tung poster tạo hình mới đã gây chú ý ngay vì điểm này?

Sao Việt 24/05/2023 21:36

Sau nhiều ồn ào, các tin tức liên quan đến Trấn Thành đều trở thành tâm điểm được nhiều sự chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành vừa tung loạt ảnh với diện mạo và tạo hình mới lạ khiến khán giả không ngừng "sốt vó". Cụ thể, nam danh hài khoe hình tượng mới khi góp mặt vai trò MC trong chương trình Rap Việt 2023 sắp được công chiếu. Kèm theo đó, anh háo hức viết: "Visual bad uncle này ổn không cả nhà? THÀNH CRY is back!!!!!!!! Có ai hóng không ạh?"

Trấn Thành chính thức xác nhận làm MC Rap Việt mùa 3, vừa tung poster tạo hình mới đã gây chú ý ngay vì điểm này? - Ảnh 1
MC Trấn Thành vừa tung loại ảnh với diện mạo và tạo hình mới lạ

Ngay khi bài viết được chia sẻ đã thu hút lượt tương tác lớn từ cư dân mạng. Nhiều netizen đã tràn vào bài viết và để lại nhiều bình luận bên dưới và cho biết vô cùng thích thú, mong chờ sự xuất hiện trở lại của "Thành cry" trong chương trình này. Bên cạnh đó, một bộ phận anti-fan cũng không ngại công kích bằng việc nhắc lại phát ngôn "hào quang rực rỡ" vừa gây tranh cãi trước đó của Trấn Thành.

Trấn Thành chính thức xác nhận làm MC Rap Việt mùa 3, vừa tung poster tạo hình mới đã gây chú ý ngay vì điểm này? - Ảnh 2
Nhiều fan hâm mộ bấn loạn trước tạo hình đầy khác lạ của nam MC
Trấn Thành chính thức xác nhận làm MC Rap Việt mùa 3, vừa tung poster tạo hình mới đã gây chú ý ngay vì điểm này? - Ảnh 3
Một bộ phận khán giả vẫn tỏ ý chê bai Trấn Thành

Trước đó, tại LHP phim Đà Nẵng, ca sĩ Hari Won đã xuất hiện và thay mặt ông xã nhận giải thưởng. Đồng thời, cô cũng bật mí ông xã của mình vì bận quay chương trình Rap Việt nên không thể có mặt để nhận giải thưởng vinh dự này. 

Trấn Thành chính thức xác nhận làm MC Rap Việt mùa 3, vừa tung poster tạo hình mới đã gây chú ý ngay vì điểm này? - Ảnh 4
Ca sĩ Hari Won đã xuất hiện và thay chồng nhận giải thưởng

Ngay lập tức, nhiều ý kiến đã tranh cãi rằng Trấn Thành không phù hợp với vị trí MC Rap Việt. Bởi, anh có một số nhược điểm ấy như: Trấn Thành rất hay có thói quen đùa giỡn với thí sinh, anh hay biểu hiện cảm xúc quá đà,... 

Không biết khi trở lại Rap Việt mùa 3, nam MC sẽ có biểu hiện ra sao và có cân nổi dàn thí sinh lẫn ban giám khảo như những mùa trước hay không? Khán giả vẫn mong chờ màn lột xác đầy ngoạn mục của nam nghệ sĩ.

Trấn Thành chính thức xác nhận làm MC Rap Việt mùa 3, vừa tung poster tạo hình mới đã gây chú ý ngay vì điểm này? - Ảnh 5

Trấn Thành chính thức xác nhận làm MC Rap Việt mùa 3, vừa tung poster tạo hình mới đã gây chú ý ngay vì điểm này? - Ảnh 6Trấn Thành chính thức xác nhận làm MC Rap Việt mùa 3, vừa tung poster tạo hình mới đã gây chú ý ngay vì điểm này? - Ảnh 7Trấn Thành chính thức xác nhận làm MC Rap Việt mùa 3, vừa tung poster tạo hình mới đã gây chú ý ngay vì điểm này? - Ảnh 8

Loạt ảnh tạo hình của Trấn Thành trong chương trình Rap Việt 2023 

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