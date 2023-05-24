Mới đây, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành vừa tung loạt ảnh với diện mạo và tạo hình mới lạ khiến khán giả không ngừng "sốt vó". Cụ thể, nam danh hài khoe hình tượng mới khi góp mặt vai trò MC trong chương trình Rap Việt 2023 sắp được công chiếu. Kèm theo đó, anh háo hức viết: "Visual bad uncle này ổn không cả nhà? THÀNH CRY is back!!!!!!!! Có ai hóng không ạh?"

MC Trấn Thành vừa tung loại ảnh với diện mạo và tạo hình mới lạ

Ngay khi bài viết được chia sẻ đã thu hút lượt tương tác lớn từ cư dân mạng. Nhiều netizen đã tràn vào bài viết và để lại nhiều bình luận bên dưới và cho biết vô cùng thích thú, mong chờ sự xuất hiện trở lại của "Thành cry" trong chương trình này. Bên cạnh đó, một bộ phận anti-fan cũng không ngại công kích bằng việc nhắc lại phát ngôn "hào quang rực rỡ" vừa gây tranh cãi trước đó của Trấn Thành.