Nỗi khổ ít ai biết của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won giữa bão thị phi bủa vây

Sao Việt 16/05/2023 17:10

Trấn Thành và Hari Won được biết đến là cặp đôi nổi tiếng của Vbiz, tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai không ít lần vướng phải nhiều ồn ào rắc rối ngoài tầm kiểm soát.

Đến thời điểm hiện tại, những tin tức liên quan đến Trấn Thành và Hari Won luôn là đề tài được bàn tán xôn xao. Không ít dân mạng cho rằng, năm nay chính là năm "tam tai" của cặp đôi này. Tuy nhiên, có một nỗi khổ của vợ chồng Trấn Thành ít ai biết đến là dường như công chúng đều bỏ qua những lần đính chính và giải thích của cặp đôi. Thậm chí, một số dân mạng còn tự dựng lên cả một kịch bản "hot" như phim Hàn và đưa ra nhiều hình ảnh khó đỡ để minh họa cho tin đồn.

Nỗi khổ ít ai biết của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won giữa bão thị phi bủa vây - Ảnh 1
Những tin tức liên quan đến Trấn Thành và Hari Won luôn là đề tài được bàn tán xôn xao

Cụ thể, mới gần đây, mạng xã hội bùng nổ thông tin Trấn Thành và Hari Won nghi vấn "rạn nứt". Một số netizen còn đưa ra bằng chứng Hari Won đã về Hàn và tái hợp cùng chồng bên Hàn và các con. Còn cuộc hôn nhân với Trấn Thành chỉ là màn kịch do cả hai dựng lên thông qua hợp đồng hôn nhân. Không chỉ vậy, nhiều "hint" hẹn hò giữa Trấn Thành và một cô gái được cho là "người tình nhỏ" của anh cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. 

Nỗi khổ ít ai biết của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won giữa bão thị phi bủa vây - Ảnh 2
Trấn Thành và Hari Won nghi vấn "rạn nứt"

Trước những thông tin này, Hari Won đã chia sẻ trên trang cá nhân dòng chú thích: "같이 출 친구가 없넹" (Tạm dịch: Tôi không có bạn để đi chơi cùng). Nữ ca Hari Won đã trở thành chủ đề bình luận của cư dân mạng. Điều này cũng khá dễ hiểu, vì cô nàng đang vướng phải quá nhiều chuyện "lùm xùm" ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ cho rằng điều này khá vô lý vì trước khi đến với Trấn Thành thì Hari Won cũng đã ở bên cạnh rapper Tiến Đạt một quãng thời gian rất dài. Việc Hari Won đã kết hôn ở Hàn không mấy logic và có phần tạo dựng có chủ ý của vài tài khoản mạng xã hội.

Nỗi khổ ít ai biết của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won giữa bão thị phi bủa vây - Ảnh 3
Hari Won hạnh phúc bên ông xã Trấn Thành

Bên cạnh đó, mới đây Hari Won còn đến lễ trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất để thay mặt chồng nhận giải thưởng vì Trấn Thành đang bận lịch quay Rap Việt 2023. Ca sĩ 8X cớ màn thay chồng phát biểu: "Tôi nghĩ đây là lời động viên để anh Trấn Thành làm nghề nhiều hơn. Chồng tôi cực kỳ mê nghệ thuật. Tôi cảm giác không có nghệ thuật, anh ấy không sống được. Tôi muốn chồng tôi nhận được sự động viên này để làm nghề suốt đời".

Nỗi khổ ít ai biết của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won giữa bão thị phi bủa vây - Ảnh 4
Hari Won thay mặt chồng nhận giải thưởng

Điều này, một lần nữa đập tan dư luận mấy ngày qua về tin đồn "rạn nứt" của cặp đôi. Trong bài đăng gần đây nhất trên trang cá nhân của Trấn Thành, nam danh hài đã gửi lời cảm ơn đến khán giả đồng thời cũng không quên cảm ơn vợ mình.

Nỗi khổ ít ai biết của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won giữa bão thị phi bủa vây - Ảnh 5
Trấn Thành đã gửi lời cảm ơn đến khán giả đồng thời cũng không quên cảm ơn vợ mình

Thời gian qua, trước loạt thị phi bủa vây, Trấn Thành vẫn giữ im lặng suốt nhiều ngày liền. Nam nghệ sĩ hạn chế tương tác với khán giả trên trang cá nhân cũng như vắng mặt tại các sự kiện giải trí.

Giữa lúc Trấn Thành "mất hút", Hari Won bất ngờ có động thái gây chú ý khi đăng tải bức ảnh ôm eo ông xã đầy tình cảm. Nhiều người cho rằng Hari Won đang muốn an ủi Trấn Thành giữa thời điểm anh gặp sóng gió, cũng là để phản hồi tin đồn về "hợp đồng hôn nhân".

Nỗi khổ ít ai biết của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won giữa bão thị phi bủa vây - Ảnh 6
Hy vọng rằng, tình cảm của cả hai sẽ thật bền chặt như thế này
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