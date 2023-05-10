Trấn Thành chưa hết 'tai bay vạ gió', Hari Won lại bất ngờ gặp sự cố ngoài ý muốn

Vận hạn của Trấn Thành chưa qua hết, mới đây trên trang cá nhân, Hari Won đã không giấu khỏi sự buồn bã và bất ngờ chia sẻ về sự cố ngoài ý muốn cô đã gặp phải. Dù gặp phải trục trặc về giấy tờ, tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn khá lạc quan và vui vẻ.

Hari Won và Trấn Thành là hai cái tên được quan tâm nhất nhì Showbiz Việt bởi tài năng diễn xuất và mang nhiều cống hiến cho nghệ thuật. Tuy nhiên, thời gian gần đây cặp đôi chồng Việt - vợ Hàn này nhiều lần vướng phải lùm xùm khiến cộng đồng dậy sóng.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, phần dưới bình luận nhiều khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Hari Won: "Trời! Hình ID này là thứ mà tất cả chị em phụ nữ mơ ước (kể cả tôi). Xinh quá à! Đẹp mãi như vậy bạn nhé".

Cụ thể vợ A Xìn viết: "Mất chứng minh nhân dân mai phải đi xin tiếp. Haiz! May là có file hình kakaka". Bên cạnh đó cô còn hào hứng khoe hình ảnh thẻ đẹp "không tỳ vết" khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa.

Đồng thời, không để fans chờ lâu nữ ca sĩ vui vẻ trả lời: "Phải có một ngày đi qua Hàn Quốc chơi vơi Ri thôi! Ra đó dẫn chỗ đi chụp hình luôn! Kaka".

Ca sĩ Hari Won

Được biết, vừa qua, sau scandal "đời nghệ sĩ khó nuốt", Trấn Thành liên tiếp là cái tên bị cư dân mạng bàn tán xôn xao. Gần đây nhất, anh còn vướng tin đồn kết hôn giả với Hari Won, nợ tiền đi bar gần 180tr. Thậm chí, nhiều netizen còn soi ra khoảnh khắc Trấn Xìn và "Tuesday" đi cùng nhau.



Trấn Thành liên tục vướng phải tai tiếng

Không chỉ vậy, trước đó không lâu, Trấn Thành còn bị tố là hành xử thiếu văn minh tại rạp chiếu phim. Cụ thể, vào ngày 2/3/2023, một tài khoản N.V đã chia sẻ như sau: khi anh đang cùng bạn gái xếp hàng chờ mua vé xem phim tại rạp chiếu phim CGV (Vincom Đồng Khởi) ở TP.HCM, Trấn Thành, Uyển Ân, Ali Hoàng Dương và Mạnh Quỳnh xuất hiện, sau đó chen lên đòi mua tất cả số vé còn lại và bao nguyên rạp phim. Vì xếp hàng đã lâu nên anh N.V đề nghị với Trấn Thành được mua lại 2 vé để cùng bạn gái theo dõi bộ phim. Tuy nhiên, Trấn Thành đáp anh cần sự riêng tư.



Anh nhiều lần bị dư luận chỉ trích

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của dân mạng. Trấn Thành bị chỉ trích dữ dội vì cách cư xử mất điểm trong mắt công chúng. Nhiều người cho rằng, năm nay nạn "Tam tai" đã chiếu trúng Trấn Thành. Được biết, vào thời điểm nổi lên trào lưu "Sao kê", anh cũng chính là một trong cái tên hot hit, giật sóng của trends này.



Trấn Thành từng là cái tên hot trong trào lưu "sao kê"

Không biết thực hư scandal của vợ chồng Trấn Thành ra sao, tuy nhiên không ít công chúng hy vọng cặp đôi này mãi bên nhau hạnh phúc và cống hiến nhiều tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa cho đời.