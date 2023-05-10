'Đất rừng phương Nam' tung poster đầy cảm xúc, nhưng Trấn Thành vẫn bị mỉa mai 'nhân vật khóc nhiều nhất màn ảnh'

Sao Việt 10/05/2023 11:39

Bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ''Đất rừng phương Nam'' có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ xuất sắc, khán giả khen không ngớt khi poster trình làng tuy nhiên Trấn Thành vẫn là tâm điểm của sự chú ý.

Vào ngày 9/5, bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi ''Đất rừng phương Nam'' đã chính thức công bố poster đầu tiên. Trong poster khán giả có thể thấy tạo hình của bé An (diễn viên nhí Hạo Khang thủ vai) ôm chặt mẹ (diễn viên Hồng Ánh thủ vai), giữa khung cảnh chiến tranh đầy hỗn loạn, khán giả không ngớt lời khen ngợi vì hình ảnh vô cùng xúc động. 

'Đất rừng phương Nam' tung poster đầy cảm xúc, nhưng Trấn Thành vẫn bị mỉa mai 'nhân vật khóc nhiều nhất màn ảnh' - Ảnh 1
Poster Đất rừng phương Nam gây được xúc động cho khán giả 

Xoay quanh những ý kiến khen cũng có một vài bình luận trái chiều liên quan đến ảnh poster của phim. Cụ thể, nhiều khán giả không hài lòng khi poster có chữ "Đất rừng phương Nam" nhưng đều viết thường. 

Nhiều khán giả cho rằng đây là lỗi cơ bản trong chính tả, hơn nữa viết hoa cũng thể hiện sự tôn trọng nguyên tác cũng như tôn trọng mảnh đất phương Nam yêu dấu. Không biết nhà sản xuất có dụng ý nghệ thuật gì không, nhưng khán giả đều cho rằng đây là việc thiếu tinh tế của đoàn phim. 

'Đất rừng phương Nam' tung poster đầy cảm xúc, nhưng Trấn Thành vẫn bị mỉa mai 'nhân vật khóc nhiều nhất màn ảnh' - Ảnh 2
Các diễn viên nhí tham gia diễn xuất trong phim Đất rừng phương Nam 
'Đất rừng phương Nam' tung poster đầy cảm xúc, nhưng Trấn Thành vẫn bị mỉa mai 'nhân vật khóc nhiều nhất màn ảnh' - Ảnh 3
Dàn diễn viên thế hệ trẻ đầy tiềm năng của bộ phim Đất rừng phương Nam 
'Đất rừng phương Nam' tung poster đầy cảm xúc, nhưng Trấn Thành vẫn bị mỉa mai 'nhân vật khóc nhiều nhất màn ảnh' - Ảnh 4
Poster của Đất phương Nam phiên bản truyền hình xuất bản năm 1997

Chưa dừng lại ở đó, vai bác Ba Phi do nam MC Trấn Thành thủ vai cũng bị đem ra ''mổ xẻ''. Theo một số ý kiến của khán giả cho rằng Trấn Thành khó có thể nào toát lên được hình ảnh ông già chất phát, hóm hỉnh mà trước đó nghệ sĩ Mạc Can đã từng thể hiện thành công trong phiên bản phim truyền hình. Dân tình cũng cho biết thêm rằng nam MC còn khá trẻ nên tạo hình của nhân vật cũng khó có thể thuyết phục người xem làm mất đi tính chân thật và ảnh hưởng mạch phim. 

'Đất rừng phương Nam' tung poster đầy cảm xúc, nhưng Trấn Thành vẫn bị mỉa mai 'nhân vật khóc nhiều nhất màn ảnh' - Ảnh 5

Trấn Thành thủ vai bác ba Phi gây nhiều tranh cãi 

'Đất rừng phương Nam' tung poster đầy cảm xúc, nhưng Trấn Thành vẫn bị mỉa mai 'nhân vật khóc nhiều nhất màn ảnh' - Ảnh 6
Đoàn làm phim Đất rừng phương Nam chuẩn bị ra mắt với công chúng 
'Đất rừng phương Nam' tung poster đầy cảm xúc, nhưng Trấn Thành vẫn bị mỉa mai 'nhân vật khóc nhiều nhất màn ảnh' - Ảnh 7
 Trấn Thành được khán giả nhận xét khó có thể nào nhập vai 'bác Ba Phi' đỉnh như nghệ sĩ Mạc Can

Ngoài những ý kiến đóng góp liên quan đến giá trị nghệ thuật từ khán giả thì nam MC cũng bị công kích và mỉa mai với vai diễn này khá nhiều do đang vướng phải những lùm xùm trong sự nghiệp.

Nhiều khán giả đã cố tình cợt nhả rằng nhân vật Ba Phi vốn gây cười nên việc Trấn Thành nhạy cảm, hay khóc là không phù hợp. "Biết đâu có cảnh bác Ba Phi khóc ngập phương Nam làm giặc Pháp chết chìm đó", hay "đi coi bác Ba Phi khóc từ đầu đến cuối phim hả" là một số bình luận ''cà khịa'' Trấn Thành.

'Đất rừng phương Nam' tung poster đầy cảm xúc, nhưng Trấn Thành vẫn bị mỉa mai 'nhân vật khóc nhiều nhất màn ảnh' - Ảnh 8
Những bình luận cợt nhả Trấn Thành trong phim 
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Từ khóa:   sao Việt Trấn Thành Đất rừng phương Nam

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