Trấn Thành từng khuyên một diva đi sửa mũi nhưng bị 'quay xe' bởi câu nói không thể nào chất hơn

Khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh MC Trấn Thành thường vào vai ''quân sư'' cho những nghệ sĩ khác. Tuy nhiên mới đây anh lại gây tranh cãi thêm khi khuyên một Diva đình đám ''đi sửa mũi''

Trải qua loạt tin đồn trong thời gian vừa qua Trấn Thành hiện đang là cái tên HOT nhất nhì showbiz Việt. Bởi thế mọi sự việc liên quan dến nam danh hài cũng thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông. Mới đây nhất, ''Phượng hoàng lửa'' Diva Hà Trần đã bất ngờ kể về câu chuyện mà nam danh hài này đã đưa ra lời khuyên cho cô về việc thẩm mĩ mũi. Trấn Thành khuyên Diva Hà Trần nên thẩm mỹ mũi - Ảnh: Internet Diva Hà Trần và bố là nhạc sĩ Trần Tiến Ảnh: Internet Cụ thể, Diva Hà Trần cho biết Trấn Thành từng nằng nặc khuyên cô nên đi sửa mũi để "cuộc đời sang trang" giống như mình: "Em biết rồi, em biết chị thích tự nhiên, nhưng chỉ cần sửa cho em chiếc mũi thôi là cuộc đời khác hẳn, lật sang hẳn một trang khác. Chị nhìn em đây này, em nghĩ nó sẽ rất thịnh vượng, cả nhà em luôn. Tôi nghĩ thầm trong bụng: "Nhà ông người nào cũng giống nhau, chiếc mũi phương Tây trên khuôn mặt người châu Á, cũng không hợp lý…"".

Biết Trấn Thành có thiện ý nên Hà Trần đã đã đáp rằng: "Chị sẽ suy nghĩ lại đề nghị của em, sự giới thiệu rất nhiệt tình, nhưng có lẽ đến khi 2 cụ nhà chị "lên nóc tủ", chị mới suy nghĩ về việc này. Bởi vì đó là "di sản" của dòng họ mà, xấu cũng được nhưng vẫn phải giữ ‘di sản’ của dòng họ để lại…" Diva Hà Trần ''Phượng Hoàng Lửa'' với giọng hát đầy nội lực - Ảnh: Internet Dù lời khuyên có thiện chí góp ý giúp người khác tốt hơn tuy nhiên Trấn Thành vẫn nhận về nhiều ''gạch đá'' cho mình bởi anh luôn chủ động nói ra những vấn đề tế nhị, khiến cho đối phương dễ buồn lòng và mất thiện cảm.

Trên sóng truyền hình anh luôn gặp phải ''tai bay vạ gió'' khi có những câu hỏi, câu nói khiến đồng nghiệp ''sượng trân'' và khó chịu khi không biết phải làm thế nào. Cụ thể Ở một chương trình khác về hẹn hò, nam MC cũng khiến cộng đồng mạng vô cùng ngao ngán khi tiếp tục “mai mối” bạn thân Anh Đức cho Á hậu Hoàng Oanh. Trong chương trình, sau khi một anh chàng người Việt điển trai xuất hiện đã khiến nàng Á hậu vô cùng thích thú. Cô nàng liền bày tỏ đây là gu của mình nhưng Trấn Thành liên tục ''đẩy thuyền'' vô cớ cho cô nàng về phía người bạn thân của mình, không những thế anh còn liên tục khơi gợi cho cho Hoàng Oanh những gì liên quan đến chồng cũ khi cô nàng vừa mới chia tay. Trấn Thành và Hoàng Oanh trong một chương trình hẹn hò - Ảnh: Internet Anh cũng từng bị ném đá từ phía dư luận khi có những câu hỏi thiếu tinh tế với Phạm Quỳnh Anh trong đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng: "Với tư cách là một người thất bại trong hôn nhân, Quỳnh Anh có cảm giác như thế nào khi đến dự đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng ngày hôm nay?". Câu hỏi kém duyên của Trấn Thành dành cho Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

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