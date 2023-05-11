Trấn Thành có động thái đầu tiên sau 'tai bay vạ gió', khán giả bất ngờ 'quay xe' ủng hộ

Giải trí 11/05/2023 13:03

Động thái mới đây của Trấn Thành khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý.

Sau những ồn ào vừa qua, mọi động thái mới của Trấn Thành đều nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành bất ngờ đăng tải đoạn clip giới thiệu dự án phim mới có sự tham gia của anh, dự kiến ra rạp vào tháng 10 năm nay. Được biết dự án phim của Trấn Thành mang tên là "Đất rừng phương Nam" sẽ trình làng vào ngày 20/10/2023.

Trấn Thành có động thái đầu tiên sau 'tai bay vạ gió', khán giả bất ngờ 'quay xe' ủng hộ - Ảnh 1
Khán giả quay xe ủng hộ Trấn Thành sau ồn ào - Ảnh: Internet
Trấn Thành có động thái đầu tiên sau 'tai bay vạ gió', khán giả bất ngờ 'quay xe' ủng hộ - Ảnh 2
Trấn Thành chia sẻ dự án phim mới - Ảnh: FBCN

Những tưởng khán giả sẽ có thái độ gay gắt vì sự trở lại của nam MC sau ồn ào nhưng không ngờ nhiều khán giả đã tỏ ra đồng tình và ủng hộ nam danh hài. Dưới bài viết, phần lớn netizen đều tỏ ra phấn khích, chờ đón phim mới của anh. 

Trấn Thành có động thái đầu tiên sau 'tai bay vạ gió', khán giả bất ngờ 'quay xe' ủng hộ - Ảnh 3Trấn Thành có động thái đầu tiên sau 'tai bay vạ gió', khán giả bất ngờ 'quay xe' ủng hộ - Ảnh 4

Trấn Thành có động thái đầu tiên sau 'tai bay vạ gió', khán giả bất ngờ 'quay xe' ủng hộ - Ảnh 5
 Phần lớn netizen đều tỏ ra phấn khích, chờ đón phim mới của anh. 

Không thể phủ nhận Trấn Thành là ngôi sao sáng trong làng giải trí Việt nhưng cũng có những lần, nam diễn viên khiến khán giả mất lòng. Còn nhớ, năm 2017 trong buổi hợp báo nói về chương trình nhảm được phát sóng nhiều, Trấn Thành đã thẳng thắn phát biểu trong một buổi họp báo bằng phát ngôn: "TV là của chung, chúng ta nên chọn lọc mà xem. Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí, hãy tắt TV". Ngay lập tức, anh nhận về vô số gạch đá. Nam danh hài sau đó đã lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn của mình.

Trấn Thành có động thái đầu tiên sau 'tai bay vạ gió', khán giả bất ngờ 'quay xe' ủng hộ - Ảnh 6
Trấn Thành đã lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn của mình vào năm 2017

Thời điểm năm 2020 - 2021, khi bị réo tên trong trào lưu "Sao kê", nhiều người hâm mộ đã "quay xe, thắng gấp" với nam MC. Tuy nhiên, sau khi anh ra mắt nhiều sản phẩm nghệ thuật có ý nghĩa như "Bố già", "Nhà bà nữ", nhiều khán giả bất ngờ quay lại ủng hộ và có cái nhìn khác về anh.

Gần đây nhất, tại sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng, khi Trấn Thành được Quang Linh mời lên sân khấu phát biểu, Tấn Thành khóc nức nở, giữa những hàng nước mắt, nam MC đình đám bộc bạch "đời nghệ sĩ khó nuốt". Phát biểu của anh nhanh chóng thu hút sự chú của cộng đồng. Bên cạnh những anti-fan, nhiều fan ruột đã tỏ đồng cảm với ẩn uất của idol mình.

Trấn Thành có động thái đầu tiên sau 'tai bay vạ gió', khán giả bất ngờ 'quay xe' ủng hộ - Ảnh 7
Trấn Thành từng nhiều lần bị khán giả "quay xe"

Trong thời gian gần đây, khi những ồn ào liên quan đến vụ việc một tài khoản tố Trấn Thành có thái độ và cư xử gây thất vọng tại rạp phim và sự kiện nợ tiền bar, cư dân mạng lại một lần nữa lên tiếng tố cáo gay gắt Trấn Thành. Mặc dù vậy, Trấn Thành vẫn giữ im lặng trong suốt thời gian qua. 

Nếu sự thật đến tháng 10, nam danh hài cho ra tác phẩm điện ảnh mới mang nhiều thông điệp nhân văn, thì có lẽ sẽ để lại nhiều thiện cảm trong lòng khán giả.

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