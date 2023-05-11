Trấn Thành có động thái gì khi dân mạng ồ ạt 'chất vấn' việc Hari Won không mang nhẫn cưới làm rộ nghi vấn 'trục trặc' hôn nhân?

Giữa lúc dân tình đang xôn xao, vào tối ngày 10/5, Trấn Thành đã có động thái mới trên trang cá nhân.
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Thời gian qua, Trấn Thành và Hari Won liên tục là chủ đề bàn tán trên MXH vì vướng đồn đoán 'hợp đồng hôn nhân'. Không chỉ vậy, cách đây ít hôm, Hari Won còn gây chú xôn xao khi đăng tải đoạn clip mới. Theo đó, trong clip, cô đã thực hiện động tác múa xoay tay trên nền nhạc ca khúc Flower của Jisoo. Tuy nhiên, netizen đã nhanh chóng "soi" được ngón áp út của nữ ca sĩ không đeo nhẫn cưới. Điều này càng có cơ sở để cư dân mạng đồn đoán cặp đôi đang "trục trặc" hôn nhân.
Giữa lúc dân tình đang xôn xao, vào tối ngày 10/5, Trấn Thành đã có động thái mới trên trang cá nhân. Cụ thể, nam diễn viên không hề nhắc đến chuyện của bà xã mà chỉ chia sẻ đoạn clip ngắn nhằm quảng bá cho một bộ phim mới có sự xuất hiện của anh.
Tuy nhiên, phía dưới phần bình luận, đông đảo netizen vẫn bày tỏ sự thắc mắc trước thông tin Hari Won không mang nhẫn cưới, tuy nhiên nam diễn viên không phản hồi.
Từ đầu đến năm, Trấn Thành liên tục vướng nhiều ồn ào như "Mr riêng tư", "đời nghệ sĩ khó nuốt",... và gần đây nhất là drama về tiền bạc, nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của một cô gái - sở hữu hơn 80 nghìn lượt follow trên mạng - tố ông xã Hari Won "quỵt tiền" ăn chơi 187 triệu. Tuy nhiên, bài đăng có nội dung mơ hồ, hình ảnh mờ nét, chụp không rõ mặt, người hâm mộ cho rằng những tin đồn vô căn cứ tương tự nên Trấn Thành không cần phải lên tiếng.
Liên quan đến nghi vấn ký hợp đồng hôn nhân với Hari Won, Trấn Thành từng có chia sẻ trong một bài phỏng vấn hồi đầu tháng 1 năm nay. Anh nói: "Trên thế giới này có ai ký hợp đồng hôn nhân tới 7 năm không? Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy". Nam diễn viên cũng thắc mắc nếu ký thì bản thân anh sẽ được lợi gì từ điều này.
Hiện tại, những thông tin liên quan đến vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đang được cư dân mạng quan tâm.