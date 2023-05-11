Trấn Thành có động thái gì khi dân mạng ồ ạt 'chất vấn' việc Hari Won không mang nhẫn cưới làm rộ nghi vấn 'trục trặc' hôn nhân?

Thời gian qua, Trấn Thành và Hari Won liên tục là chủ đề bàn tán trên MXH vì vướng đồn đoán 'hợp đồng hôn nhân'. Không chỉ vậy, cách đây ít hôm, Hari Won còn gây chú xôn xao khi đăng tải đoạn clip mới. Theo đó, trong clip, cô đã thực hiện động tác múa xoay tay trên nền nhạc ca khúc Flower của Jisoo. Tuy nhiên, netizen đã nhanh chóng "soi" được ngón áp út của nữ ca sĩ không đeo nhẫn cưới. Điều này càng có cơ sở để cư dân mạng đồn đoán cặp đôi đang "trục trặc" hôn nhân.

Netizen đã nhanh chóng "soi" được ngón áp út của nữ ca sĩ không đeo nhẫn cưới

Giữa lúc dân tình đang xôn xao, vào tối ngày 10/5, Trấn Thành đã có động thái mới trên trang cá nhân. Cụ thể, nam diễn viên không hề nhắc đến chuyện của bà xã mà chỉ chia sẻ đoạn clip ngắn nhằm quảng bá cho một bộ phim mới có sự xuất hiện của anh.