Giữa bão thị phi, Trấn Thành lần đầu lộ diện bên Hari Won, hành động của cả hai gây chú ý

Hậu trường 04/05/2023 21:55

Giữa bão thị phi ồn ào, Hari Won bất ngờ có chia sẻ đầu tiên liên quan đến chồng khiến công chúng dành sự chú ý.

Theo đó, trong những ngày vừa qua, Trấn Thành đã vướng vào không ít thông tin thất thiệt liên quan đến cuộc sống đời tư. Một trong những nguyên nhân khiến nam MC bất ngờ bị "réo tên" bắt nguồn từ tin đồn một nam nghệ sĩ có tên T.T bị tố đã quỵt tiền hóa đơn tại một địa điểm vui chơi.

Khi chồng đang phải nhận về luồng ý kiến trái chiều bởi loạt thị phi bủa vây, Hari Won đã bất ngờ lộ diện ở trên mạng xã hội. Dựa vào động thái này, một số khán giả cho rằng dường như nữ ca sĩ không hề để tâm tới những thông tin trên. Cụ thể Hari Won đã cập nhật khoảnh khắc đời thường và vui vẻ nói thêm: "Hôm nay bé đi đâu đi đâu". Trong khung hình, dễ dàng nhận thấy nữ ca sĩ ăn vận vô cùng thời thượng và có mặt tại một khu vực được cho là trung tâm thương mại. Khi chụp hình, Hari Won vẫn khá thoải mái để bộ biểu cảm tự nhiên như trước đây.

Đến chiều ngày 4/5, Hari Won bất ngờ có chia sẻ đầu tiên liên quan đến chồng càng khiến nhiều người tò mò.

Theo đó, Hari Won đăng tải bức ảnh cả hai check in tại sân bay, nữ ca sĩ ôm lấy Trấn Thành vô cùng ngọt ngào. Tuy nhiên, điều đặc biệt là thay vì đăng ảnh chính diện như mọi khi thì lần này Hari Won lại chia sẻ một bức ảnh chụp từ sau lưng của cả hai.

Giữa bão thị phi, Trấn Thành lần đầu lộ diện bên Hari Won, hành động của cả hai gây chú ý - Ảnh 1
Hari Won dành cái ôm ngọt ngào cho ông xã. Ảnh: Internet

Không chỉ thế, giữa thời điểm nhạy cảm của ông xã thì nữ ca sĩ không có bất kỳ phát ngôn nào mới mà chỉ đăng kèm hình ảnh một chiếc máy quay. Nhiều người cho rằng đây chính là động thái Hari Won thể hiện tình cảm, động viên Trấn Thành giữa lúc chồng gặp thị phi liên tiếp.

Giữa bão thị phi, Trấn Thành lần đầu lộ diện bên Hari Won, hành động của cả hai gây chú ý - Ảnh 2
 

 

Giữa bão thị phi, Trấn Thành lần đầu lộ diện bên Hari Won, hành động của cả hai gây chú ý - Ảnh 3

 Những ngày qua, nữ ca sĩ chỉ chia sẻ về cuộc sống thường nhật và check in ở Hàn chứ không nhắc đến Trấn Thành. Ảnh: Internet 

Những lần trước đó, cả hai thường công khai khoảnh khắc cận mặt ở góc chính diện mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội

Trước đó, Hari Won đã lên tiếng nói về việc Trấn Thành không còn cùng đồng hành trong chương trình Siêu tài năng nhí. Nữ ca sĩ cho biết việc thay đổi bạn dẫn để tạo nên một làn gió mới cho chương trình. Đồng thời dạo gần đây Trấn Thành có nhiều công việc nên không thế tiếp tục tham gia.

Giữa bão thị phi, Trấn Thành lần đầu lộ diện bên Hari Won, hành động của cả hai gây chú ý - Ảnh 4
Hari Won lên tiếng việc Trấn Thành không còn đồng hành cùng cô trong gameshow nổi tiếng. Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Trấn Thành là tâm điểm của những ồn ào, chỉ trích vì câu nói khi tham gia một sự kiện. Nam MC đã đưa ra quan điểm về công việc của mình và nhận về những phản ứng dữ dội từ khán giả. "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó", Trấn Thành rơi nước mắt chia sẻ. Không chỉ bị đông đảo khán giả phản đối, nhiều sao Việt như Nguyên Vũ, Duy Mạnh... cũng lên tiếng không đồng tình trước quan điểm này của Trấn Thành.

Chưa dừng tại đó, đoạn clip Trấn Thành "thị phạm" cách hát cho thí sinh trong một chương trình cách đây nhiều năm cũng bị netizen đào lại. Nam MC nhận nhiều lời chỉ trích vì dân tình cho rằng kỹ thuật hát của anh vẫn còn điểm hạn chế, còn không thể so sánh với thí sinh.

Giữa bão thị phi, Trấn Thành lần đầu lộ diện bên Hari Won, hành động của cả hai gây chú ý - Ảnh 5
 Trấn Thành vướng phải các chỉ trích. Ảnh: Internet

Ồn ào về phát ngôn tranh cãi vừa tạm lắng xuống, Trấn Thành một lần nữa thành chủ đề bàn tán trên MXH khi tiếp tục vướng vào lùm xùm khác. Sáng ngày 26/4, nam MC bất ngờ bị một tài khoản MXH đăng đàn phốt quỵt gần 190 triệu đồng khi vui chơi ở một quán bar cùng hội bạn nhưng một tuần rồi vẫn chưa có động thái trả tiền. Người này còn cho biết sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu như kể sai về câu chuyện trên và sẵn sàng để Trấn Thành kiện mình. Vụ việc nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên MXH nhưng vì là thông tin một chiều, người hâm mộ đều đợi động thái lên tiếng từ Trấn Thành như mọi khi.

Giữa bão thị phi, Trấn Thành lần đầu lộ diện bên Hari Won, hành động của cả hai gây chú ý - Ảnh 6
Người hâm mộ đều đợi động thái lên tiếng từ Trấn Thành như mọi khi. Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, Trấn Thành vẫn chưa có thêm bất kỳ phản ứng nào trên MXH. Ngay cả quản lý của nam nghệ sĩ cũng không nghe máy khi chúng tôi liên hệ hỏi về tin đồn. Tuy nhiên, một thành viên trong ekip của Trấn Thành đã có bài đăng đáng chú ý.

Theo đó, người này ẩn ý mọi tin tức tràn lan về Trấn Thành trên MXH hiện tại đều là thông tin bịa đặt. Nam MC hiện đang rất bận rộn với nhiều dự án nhưng vẫn dính ồn ào "từ trên trời rơi xuống".

 

 

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