Hai nàng hậu U60 vẫn tự tin diện bikini, từ vóc dáng đến nhan sắc đều được ngợi khen hết lời

NSƯT Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, ngoài sự nghiệp diễn xuất, chị còn được biết tới với danh hiệu á hậu 2 cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 1994". Dù đã trải qua 2 lần sinh nở và bước vào độ tuổi ngoài 50, Trịnh Kim Chi vẫn giữ được thân hình đẹp, vóc dáng săn chắc.

Cùng sinh năm 1971 nhưng cả hoa hậu Giáng My và á hậu Trịnh Kim Chi đều khiến khán giả phải xuýt xoa khi khoe vóc dáng nóng bỏng với bikini.

Á hậu Trịnh Kim Chi. Ảnh: Internet

Với hình thể đẹp cùng những đường cong quyến rũ, NSƯT, á hậu Trịnh Kim Chi không ngại diện bikini khoe vóc dáng.

'Bà ngoại' Trịnh Kim Chi khoe vóc dáng nóng bỏng. Ảnh: Internet

Ở độ tuổi mà người khác đã có thể "lên chức" bà ngoại, vẻ đẹp nóng bỏng của Trịnh Kim Chi vẫn khiến không ít người phải xuýt xoa.

Nhiều lời khen ngợi dành cho nữ nghệ sĩ: "Chị thật lộng lẫy"; "Chị quá đẹp, xin bí quyết giữ dáng"; "Thật không hổ danh Á hậu Việt Nam!"; "Thời gian cứ trôi, chị cứ mãi ở tuổi 18"…

Mỗi lần đăng ảnh, người đẹp đều được khen ngợi. Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu NSƯT Trịnh Kim Chi khoe vóc dáng trẻ trung, xinh đẹp ngỡ ngàng. Cách đây không lâu, nữ nghệ sĩ này cũng đã từng gây sốt với loạt ảnh áo tắm nhận nhiều lời khen.

Tất bật với công việc của sân khấu, NSƯT Trịnh Kim Chi vẫn liên tục tham gia đóng phim. Một số phim gần đây nữ nghệ sĩ tham gia có: "Dâu bể đường trần", "Trói buộc yêu thương", "Anh yêu mẹ đơn thân", "Anh yêu em được bao lâu", "Thử thách cuộc đời"… Chị cũng thường xuyên tham gia các công tác thiện nguyện, hỗ trợ những nghệ sĩ lớn tuổi neo đơn.

Hoa hậu Giáng My. Ảnh: Internet

Cũng sinh năm 1971, hoa hậu Giáng My được mệnh danh là "người đẹp không tuổi" vì nhan sắc quá trẻ trung, cuốn hút. Dù là mẹ đơn thân và đã bước vào độ tuổi ngoài 50 nhưng Giáng My vẫn nhận được không ít lời tán thưởng vì vóc dáng nuột nà, gương mặt tươi trẻ.

"Tượng đài nhan sắc" Việt Nam. Ảnh: Internet

Chính vì giữ được hình thể đẹp, Giáng My không ngại diện những bộ bikini cắt xẻ táo bạo để tạo dáng. Hoa hậu Đền Hùng cho biết, bí quyết giữ gìn nhan sắc của chị là sinh hoạt điều độ, đi ngủ sớm, chú trọng việc ăn đủ chất, ăn nhiều vitamin và quan trọng là ăn vừa đủ.

Hoa hậu Đền Hùng diện bikini trẻ trung. Ảnh: Internet

Giáng My sinh ra trong một gia đình có truyền thống thẩm mỹ và nghệ thuật, bố cô là đạo diễn, còn mẹ là một giảng viên âm nhạc. Cô đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, khi mới 21 tuổi. Từ đó đến nay, Giáng My vẫn được xem là hoa hậu chưa có người kế vị vì cuộc thi chỉ tổ chức một lần duy nhất.

Nhan sắc không tuổi của nữ hoa hậu. Ảnh: Internet

Nhiều người gọi vui rằng, Giáng My là hoa hậu có thời gian "giữ vương miện" lâu nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam. Nhiều người nhận xét Hoa hậu Đền Hùng mang vẻ đẹp đậm chất Á Đông, dịu dàng, trong sáng nhưng cũng rất gợi cảm và quý phái. Sau khi đăng quang, Giáng My bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh và nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí Việt.

Hiện tại, Giáng My ít khi tham dự các sự kiện của làng giải trí. Thay vào đó, chị tập trung cho công việc kinh doanh, thời gian rảnh rỗi chị thường tụ tập bạn bè, đi du lịch và hưởng thụ.