Giữa tin đồn đi du lịch làm 'phó nháy' cho cha con Shark Bình, Phương Oanh có động thái ngầm khẳng định sự thật

Hậu trường 02/05/2023 17:15

Mặc dù không xuất hiện chung khung hình nhưng so 2 địa điểm là một, cộng đồng mạng chẳng còn nghi ngờ việc Phương Oanh cùng Shark Bình du lịch với 2 con.

Mới đây, Shark Bình và 2 con có chuyến du lịch xứ Đài trong dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5. Trên trang cá nhân, Shark Bình đăng chùm ảnh đi chơi Đài Loan cùng con trai Minh Quân và con gái Phương Châu. 3 bố con chụp ảnh check-in vui vẻ bên trong công viên Địa Chất Dã Liễu của xứ Đài, bên cạnh là bờ biển đẹp kéo dài.

Giữa tin đồn đi du lịch làm 'phó nháy' cho cha con Shark Bình, Phương Oanh có động thái ngầm khẳng định sự thật - Ảnh 1
Shark Bình đăng ảnh cùng hai con. Ảnh: Internet

Từ khi công khai hẹn hò với diễn viên Phương Oanh, đây là lần hiếm hoi Shark Bình đăng ảnh chụp cùng các con. Kèm theo bức hình, nam doanh nhân chia sẻ trạng thái: "Chill với 2 đứa em. Cuối cùng còn mỗi 2 anh em chạm đỉnh".

Giữa tin đồn đi du lịch làm 'phó nháy' cho cha con Shark Bình, Phương Oanh có động thái ngầm khẳng định sự thật - Ảnh 2

Nam doanh nhân gọi vui 2 bố con là "2 anh em". Ảnh: Internet

Sau khi đăng tải, hình ảnh 3 bố con nhà Shark Bình nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý. Bên cạnh không khí gia đình ấm cúng, 2 nhóc tỳ còn nhận được nhiều bình luận khen ngoại hình xinh xắn, lớn phổng phao. Con trai Minh Quân được nhận xét ngày càng giống bố, riêng ái nữ Phương Châu nay đã trổ nét, ra dáng thiếu nữ với mái tóc đen dài thướt tha.

Giữa tin đồn đi du lịch làm 'phó nháy' cho cha con Shark Bình, Phương Oanh có động thái ngầm khẳng định sự thật - Ảnh 3
 

 

Giữa tin đồn đi du lịch làm 'phó nháy' cho cha con Shark Bình, Phương Oanh có động thái ngầm khẳng định sự thật - Ảnh 4
Con trai và con gái của Shark Bình đều được khen ngợi. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, dù không xuất hiện trong khung hình thế nhưng diễn viên Phương Oanh vẫn bị dân mạng "réo tên". Nhiều người tinh ý đoán rằng "phó nháy" cho những bức ảnh này hẳn là người đẹp "Quỳnh Búp Bê": "Chị Oanh là cameraman phải không Shark?", "Oanh xinh gái làm nhiếp ảnh gia à Shark?", "Thế còn Búp Bê đang chụp ảnh à Shark ơi",...

Giữa lúc dân tình đồn đoán, phía Phương Oanh lập tức đăng ảnh khoe dáng check-in ngay tại địa điểm trên. Bạn trai Shark Bình đã nhanh chóng "có mặt" để lại bình luận tương tác với người yêu.

Giữa tin đồn đi du lịch làm 'phó nháy' cho cha con Shark Bình, Phương Oanh có động thái ngầm khẳng định sự thật - Ảnh 5

Phương Oanh check-in cùng địa điểm với 3 bố con Shark Bình. Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên Phương Oanh xuất hiện cùng gia đình Shark Bình. Trước đó vào tháng 3/2023, Shark Bình gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh bạn gái Phương Oanh cùng 2 con đang ngồi ăn cơm tối cùng nhau, khung cảnh gia đình 4 người rất hòa hợp.

Theo lời nam doanh nhân, thời gian trước đó vì tôn trọng sự riêng tư của các con nên anh ít khi công khai hình ảnh. Nhưng giờ đây, Shark Bình thoải mái hơn trong việc chia sẻ chuyện gia đình. Bên cạnh đó, vị doanh nhân cho biết mối quan hệ giữa 2 con với bạn gái mới rất hòa thuận, các con quý mến và tôn trọng người yêu của bố. Ngoài ra, Phương Oanh cũng được lòng gia đình Shark Bình khi về ra mắt.

Giữa tin đồn đi du lịch làm 'phó nháy' cho cha con Shark Bình, Phương Oanh có động thái ngầm khẳng định sự thật - Ảnh 6
Phương Oanh dùng bữa cùng hai con của Shark Bình. Ảnh: Internet

Từ khi công khai mối quan hệ, chuyện tình cảm của diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Cặp đôi thường xuyên bị cư dân mạng quay lại những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng và chia sẻ trên các trang mạng, thu hút lượng lớn tương tác, bình luận.

Nói về những khoảnh khắc bên bạn trai bị cho là làm lố giữa chốn đông người, Phương Oanh phân trần rằng việc thể hiện tình cảm bên người yêu là chuyện bình thường. Nữ diễn viên cho biết bản thân cũng không có hành động gì vượt quá giới hạn, không đáng nhận về những chỉ trích tiêu cực từ cư dân mạng. Phương Oanh nghẹn ngào rằng suốt  thời gian qua, cô bị dân mạng "tấn công" liên tục. Nhiều người dùng những từ ngữ rất nặng nề như "bẩn thỉu, rác rưởi, mèo mả gà đồng", thậm chí có cả nguyền rủa cô và gia đình. Chịu đựng tiêu cực trong khoảng thời gian dài khiến nữ diễn viên mệt mỏi, bế tắc. - Phương Oanh chia sẻ trên Thanh Niên.

Giữa tin đồn đi du lịch làm 'phó nháy' cho cha con Shark Bình, Phương Oanh có động thái ngầm khẳng định sự thật - Ảnh 7
Phương Oanh khó chịu khi bị chụp lén. Ảnh: Internet

Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình xác nhận hẹn hò vào ngày 26.8.2022. Thời điểm đó, nữ diễn viên khẳng định khi đến với nhau, cô và Shark Bình đang độc thân. Bản thân Phương Oanh biết đối phương từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. 

Giữa tin đồn đi du lịch làm 'phó nháy' cho cha con Shark Bình, Phương Oanh có động thái ngầm khẳng định sự thật - Ảnh 8
Phương Oanh và Shark Bình yêu nhau luôn được chú ý. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Shark Bình khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Sau đó, vợ của Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Điều này khiến dân mạng quay sang phản ứng trước mối quan hệ của vị shark trong Thương vụ bạc tỉ với diễn viên Quỳnh búp bê.

 

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình Phương Oanh - Shark Bình

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