Trấn Thành xác nhận tham gia Rap Việt mùa 3

Hậu trường 01/05/2023 21:47

Theo nguồn tin cho hay, Trấn Thành vẫn tiếp tục tham gia Rap Việt trước những tin đồn và lùm xùm về nam MC này.

Theo thông tin từ Zing, sau khi hoàn tất casting vào đầu tháng 4, Rap Việt đang bước vào giai đoạn hoàn tất các khâu cuối cùng trước khi chính thức phát sóng vào mùa hè này. Ở thời điểm hiện tại, các thông tin về giám khảo, huấn luyện viên, đội ngũ producer của chương trình vẫn chưa được thông báo chính thức.

Tương tự, danh tính của người dẫn chương trình vẫn nhận thắc mắc. Nhiều khán giả đặt câu hỏi Trấn Thành có tiếp tục giữ vai trò host của game show rap sau ồn ào thời gian qua.

Không thể phủ nhận sức hút của Trấn Thành. Nếu không phải nam MC, nhà sản xuất cũng khó kiếm ai phù hợp hơn để đảm bảo độ nóng của chương trình trong bối cảnh Rap Việt dần hạ nhiệt sau vài mùa lên sóng. Theo đó, thông tin từ Zing xác nhận anh tiếp tục tham gia.

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Trấn Thành vẫn giữ vai trò host của chương trình về rap. Ảnh: Internet

Trấn Thành vẫn giữ vai trò host của chương trình về rap. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhà sản xuất giữ bí mật về thông tin nói trên.

“Những thông tin mới của Rap Việt mùa 3 sẽ được nhà sản xuất sớm cập nhật tới khán giả trong thời gian tới”, đại diện Vie Channel thông tin trên Zing.

Thời gian gần đây, Trấn Thành là tâm điểm của những ồn ào, chỉ trích vì câu nói khi tham gia một sự kiện. Nam MC đã đưa ra quan điểm về công việc của mình và nhận về những phản ứng dữ dội từ khán giả. "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó", Trấn Thành rơi nước mắt chia sẻ. Không chỉ bị đông đảo khán giả phản đối, nhiều sao Việt như Nguyên Vũ, Duy Mạnh... cũng lên tiếng không đồng tình trước quan điểm này của Trấn Thành.

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Trấn Thành vắng mặt khỏi show truyền hình sau lùm xùm phát ngôn. Ảnh: Internet

Chưa dừng tại đó, đoạn clip Trấn Thành "thị phạm" cách hát cho thí sinh trong một chương trình cách đây nhiều năm cũng bị netizen đào lại. Nam MC nhận nhiều lời chỉ trích vì dân tình cho rằng kỹ thuật hát của anh vẫn còn điểm hạn chế, còn không thể so sánh với thí sinh.

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Trấn Thành không tham gia Siêu tài năng nhí. Ảnh: Internet

Ngày 16/4, MC Đại Nghĩa gây chú ý khi đăng ảnh chụp chung với Hari Won tại một trường quay. Anh viết dòng trạng thái: “Đã lâu rồi mới lại cùng em quay chung một chương trình mới. Em vẫn trẻ trung và vẫn xinh đẹp. Đó là điều mà anh em mình rất giống nhau”.

Theo hình ảnh được chia sẻ, khán giả cho rằng Đại Nghĩa và Hari Won đang quay chương trình Siêu tài năng nhí. Tuy nhiên, theo vị trí ngồi trong 3 mùa đã lên sóng, vị trí của Đại Nghĩa là của MC Trấn Thành.

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MC Trấn Thành vướng lùm xùm thời gian gần đây. Ảnh: Internet

Từ đây, nhiều khán giả dự đoán Trấn Thành sẽ không xuất hiện ở mùa 4 và đồn đoán nam diễn viên, MC bị gạt khỏi chương trình vì vướng lùm xùm phát ngôn từ buổi ra mắt phim cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng.

Trong bối cảnh thị trường giải trí nội địa thiếu vắng những MC vừa có độ nóng về tên tuổi, vừa dẫn dắt tự nhiên và ứng biến linh hoạt, Trấn Thành luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà sản xuất trong những năm qua. Đặc biệt, ở lĩnh vực game show - nơi đơn vị tổ chức chú trọng hàng đầu về rating, không tránh khỏi chiêu trò, dàn dựng.

 

Ở những chương trình được xem là hot nhất của showbiz Việt hiện nay, Trấn Thành thường hiếm khi vắng mặt, có thể trong vai trò giám khảo hoặc dẫn chương trình.

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Một số phát ngôn của Trấn Thành được cho là kém tinh tế. Ảnh: Internet

Vì thế, sẽ không có gì bất ngờ nếu Trấn Thành tiếp tục giữ vai trò host của Rap Việt mùa ba. Ở hai mùa trước, anh được khen với lối dẫn sinh động, dí dỏm và hài hước. Anh cũng tỏ ra tung hứng ăn ý với các huấn luyện viên, giám khảo Binz, Karik, Wowy, Rhymastic hay JustaTee. Sau hai mùa, Trấn Thành thể hiện sự cải thiện chuyên môn liên quan đến những kiến thức về rap.

Tuy nhiên, cũng không ít lần Trấn Thành gây tranh cãi khi đảm nhận vai trò MC, đặc biệt là việc anh thường xuyên khóc trên sóng truyền hình.

Không dừng lại ở đó, Trấn Thành còn nhiều lần vướng tranh cãi bởi lối dẫn dài dòng, lê thê, thường xuyên cướp lời của những huấn luyện viên, giám khảo khác. Anh cũng hay đưa ra những câu hỏi kém duyên đối với thí sinh hoặc khách mời.

Đáng chú ý, tại chung kết Rap Việt mùa hai, ở màn giao lưu sau màn biểu diễn của Tlinh với ca khúc Gái độc thân, Trấn Thành đặt câu hỏi: “Em diễn bài này thì ở ngoài đời có độc thân không?”. Đáp lại, Tlinh nói: “Anh có thể hỏi câu nào tinh tế hơn được không ạ?”. 

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