Cuộc sống chồng cũ 'bà Nữ' Lê Giang ở tuổi 70: Bán bánh bèo mưu sinh, chấp nhận diễn đám cưới và hài lòng về các con

Một thời gian, nghệ sĩ hài Duy Phương kết hôn cùng người vợ hiện tại. Sau thời kỳ đỉnh cao, nam nghệ sĩ chuyển sang kinh doanh quán ăn, thỉnh thoảng tham gia đóng phim khi nhận được lời mời.

Nghệ sĩ hài Duy Phương trải qua 3 đời vợ. Người vợ đầu là nữ diễn viên Hải Lý, người vợ thứ hai là nghệ sĩ Lê Giang , có con chung là diễn viên Duy Phước và diễn viên Lê Lộc. Cả hai ly hôn năm 1999, cũng là thời điểm sự nghiệp của nghệ sĩ hài Duy Phương bắt đầu tuột dốc.

Chồng cũ "bà Nữ" Lê Giang cho biết công việc của ông khá ổn định, đủ trang trải cuộc sống và chăm lo chuyện học cho con trai. Ngoài ra, Duy Phương cũng nhận lời biểu diễn ở các tiệc cưới, sự kiện khai trương,...

Do ảnh hưởng của dịch bệnh và ồn ào với vợ cũ nên việc mua bán của nghệ sĩ hài Duy Phương gặp không ít khó khăn, thua lỗ. Hiện tại nghệ sĩ Duy Phương đang kinh doanh một quán bánh bèo ở Bình Chánh, TP HCM.

Hiện nghệ sĩ hài Duy Phương đang kinh doanh quán bánh bèo. Ảnh: Internet

Trong chia sẻ cách đây chưa lâu, nghệ sĩ hài Duy Phương cho biết con gái - diễn viên Lê Lộc đã trả giúp ông số nợ 600 triệu đồng và hỗ trợ tiền thuê nhà mỗi tháng.

Duy Phương cũng tỏ ra tự hào về hai người con với vợ cũ Lê Giang, hiện đang hoạt động nghệ thuật, là Lê Lộc và Duy Phước. Dù các con đều có cuộc sống riêng, thế nhưng Duy Phương khẳng định mọi vui buồn của các con, ông đều biết.

Gia đình nghệ sĩ hài. Ảnh: Internet

"Khi về thăm tôi, các con vẫn hay tâm sự mọi thứ với bố. Tôi thường xuyên khuyên các con làm gì làm vẫn phải biết trước biết sau, với làm nhiều chương trình ý nghĩa, chứ đừng vì tình nghĩa mà nhận lời gameshow nhiều", nghệ sĩ hài Duy Phương chia sẻ cách đây chưa lâu.

Hơn 20 năm trước, Lê Giang và Duy Phương từng là một cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên, câu chuyện sau khi "đường ai nấy đi" của cả hai cũng tốn khá nhiều giấy mực của giới báo chí cho đến tận ngày nay. Thế nhưng sau nhiều năm nhìn lại, dễ dàng nhận ra rằng, cuộc sống của Lê Giang hoàn toàn trái ngược với chồng cũ.

Duy Phương và Lê Giang từng là cặp đôi được yêu thích. Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn Duy Phương, Lê Giang "đi thêm bước nữa" với bạn trai Việt kiều. Năm 2009, nữ danh hài kết hôn với người này và tạm dừng các hoạt động giải trí để sang Úc định cư cùng chồng. Về chung một nhà, cặp đôi có một người con trai nhỏ tên là Luke Nguyễn. Thế nhưng hạnh phúc vẫn không mỉm cười với Lê Giang. Sau một thời gian chung sống, cô tuyên bố ly hôn với ông xã Việt kiều và quay trở về Việt Nam.

Lê Giang. Ảnh: Internet

Đáng nói hơn, màn tái xuất showbiz Việt của Lê Giang gặt hái được nhiều thành công và sự ủng hộ của khán giả. Nữ nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trong các gameshow, web drama ăn khách. Không chỉ vậy, vợ cũ Duy Phương còn là một thành viên thân thiết trong hội bạn thân của nam danh hài Trấn Thành. Nói về tình bạn với đàn em, Lê Giang cho biết cô và Trấn Thành xem nhau như chị em ruột trong nhà, đồng thời ông xã Hari Won cũng hết lòng lo lắng, yêu thương đàn chị.

Cuộc sống U70 của nghệ sĩ hài Duy Phương. Ảnh: Internet

Ngoài ra, nhan sắc của Lê Giang cũng nhận nhiều lời khen ngợi. Dù đã bước sang độ tuổi U50 nhưng nữ danh hài vẫn vô cùng trẻ trung, rạng rỡ. Đặc biệt, với vóc dáng thon gọn, gợi cảm và theo đuổi phong cách sexy, nghệ sĩ sinh năm 1972 được cho là một trong những danh hài gợi cảm nhất showbiz Việt.