Chi Pu được truyền thông quốc tế khen ngợi, ví như Địch Lệ Nhiệt Ba, xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất

“Thí sinh Việt Nam là Chi Pu có vẻ đẹp nổi bật và công việc diễn viên. Cô được mệnh danh là Địch Lệ Nhiệt Ba của Việt Nam”, tờ Sina viết.

Trong bài viết mới đăng, tờ Sina chỉ ra 3 điểm khác biệt của Đạp gió 2023 (tên gọi trước đó là Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng) so với các mùa trước. Chương trình năm nay nâng cấp sân khấu. Qua trailer phát hành cách đây một ngày, ê-kíp khiến khán giả bất ngờ khi cho thấy sự đầu tư về dàn dựng, thiết kế sân khấu. Theo đó, 33 thí sinh, bao gồm Chi Pu , xuất hiện trên sân khấu nước hoành tráng.

Điểm nhấn thứ hai là sự tham gia của các thí sinh quốc tế, chẳng hạn nữ diễn viên Choo Ja Hyun đến từ Hàn Quốc, Mai Mizuhashi (nghệ danh MARiA - Nhật Bản), Annie Lowdermilk (Mỹ), hay Chi Pu.

Đạp gió 2023 không giới hạn các vòng thi ở địa điểm cố định. Các thí sinh có thể đến thành phố khác nhau để biểu diễn ở sân khấu ngoài trời. Sự kết hợp giữa chương trình thực tế ngoài trời và cuộc thi là điểm nhấn đầu tiên của mùa thứ 4.

Ở trailer, Chi Pu được đứng trên bục cao, cạnh sát Ella - người đảm nhận vị trí center (đứng trung tâm). Đây là vị trí rất nổi bật.

Truyền thông Trung Quốc khen Chi Pu. Ảnh: Internet

Điểm nhấn thứ ba của mùa năm nay là thay đổi luật chơi. Trong ba mùa trước, hình thức thi đấu về cơ bản giống nhau. Các thí sinh bắt đầu bằng màn trình diễn cá nhân rồi đến trận đấu nhóm.

Với mùa 4, dàn thí sinh bắt đầu bằng trận chiến đồng đội. Các nhóm được thành lập theo ý muốn và số lượng thành viên có thể là một hoặc nhiều người.

Sina nhận định về tổng thể, chương trình Đạp gió 2023 đã có những thay đổi lớn, đặc biệt là sự gia tăng số lượng nghệ sĩ nước ngoài, xét về đội hình cũng không hề thua kém 3 mùa trước.

Trong trailer phát hành ngày 28/4, Chi Pu xuất hiện cùng 32 thí sinh khác đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Cô nói bằng tiếng Việt: “Vẻ đẹp đầu tiên Chi cảm nhận được là về con người ở đây".

Chi Pu được khen ngợi. Ảnh: Internet

Trưa 28/4, đài Hồ Nam tung MV Gió cuốn đi đâu - bài hát chủ đề của chương trình - với sự tham gia của 33 nghệ sĩ. Chi Pu xuất hiện thứ hai, sau Giả Tịnh Văn. Ca sĩ diện đầm đỏ, thể hiện ca khúc bằng tiếng Trung cùng các thành viên khác. Một số tên tuổi đình đám tham gia mùa này có: Ella (S.H.E), Trương Gia Nghê, Thái Thiếu Phân, Giả Tịnh Văn, Ngô Thiến, Tạ Na, diễn viên Hàn Quốc Choo Ja Hyun.

Đại diện công ty quản lý của Chi Pu cho biết ca sĩ là một trong sáu nghệ sĩ nước ngoài góp mặt trong chương trình năm nay. Mùa bốn có 33 người tham gia, thuộc nhiều lĩnh vực: Ca sĩ, diễn viên, người mẫu, vận động viên thể thao.

Chi Pu góp mặt chương trình thông qua một agency của Thái Lan. Êkíp mất hơn một tháng để cân nhắc, tìm hiểu thông tin, tham khảo ý kiến của giới chuyên môn trước khi nhận lời. Hiện ca sĩ có mặt tại Hồ Nam để tham gia tập luyện và ghi hình. Chi Pu cũng lập tài khoản Weibo - mạng xã hội hàng đầu Trung Quốc. Ở phần tiểu sử, cô giới thiệu là diễn viên, ca sĩ Việt Nam.

Chi Pu nói tiếng Việt trong trích đoạn trailer "Tỷ tỷ rẽ sóng đạp gió 4" (phút 0:51). Khi được hỏi cảm nhận về Trung Quốc, Chi Pu nói: "Vẻ đẹp đầu tiên mà Chi cảm nhận được là về con người ở đây". Ảnh: Internet

Đầu tháng 4, trên mạng xã hội rộ tin đồn Chi Pu tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa bốn. Nhiều tài khoản trên Weibo đăng tải hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh cầm bảng đón các nghệ sĩ đến quay chương trình, trong đó có dòng chữ tiếng Việt "Chi Pu, xin chào". Nhiều người cho rằng ca sĩ hát không tốt, chưa đủ khả năng tham gia chương trình. Số khác nhận định show không tập trung hoàn toàn vào giọng hát, Chi Pu có thể ghi điểm nhờ vũ đạo, khả năng trình diễn sân khấu, sáng tạo.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV thực hiện, lên sóng năm 2020. Show quy tụ nghệ sĩ ở nhiều thế hệ của làng giải trí Hoa ngữ. Họ sẽ tham gia huấn luyện, trình diễn ca nhạc. Người xem bình chọn bảy nghệ sĩ xuất sắc tạo thành nhóm nhạc nữ mới. Show ghi điểm nhờ tiết mục công phu, thiết kế sân khấu ấn tượng. Trước đó, Jesscica Jung - cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD - là ca sĩ nước ngoài đầu tiên dự chương trình. Show này đoạt giải Show truyền hình trực tuyến hay nhất năm tại Liên hoan phim trực tuyến lần thứ tư năm 2020, Douyin Entertainment năm 2020.

Chi Pu tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993. Cô từng tham gia các phim Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại, nhận giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần 9. Năm 2017, cô lấn sân ca hát. Khả năng ca hát của Chi Pu từng nhận nhiều ý kiến chê từ khán giả. Dù thế, cô vẫn kiên trì theo đuổi công việc làm ca sĩ, ra sản phẩm thường xuyên, từng phát hành các sản phẩm như Từ hôm nay, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Mời anh vào tim em, Cung đàn vỡ đôi, Mơ anh.

Giữa năm 2022, Chi Pu phát hành MV Black hickey, trở lại ca hát sau hai năm vắng bóng. Cô tuyên bố mỗi tháng ra một MV, tiến tới phát hành album đầu tay sau thời gian dài chuẩn bị. Tuy nhiên, một số sản phẩm của cô gây ồn ào về nội dung, bị khán giả chê. Chi Pu sau đó đăng video xin lỗi khán giả, thông báo hủy kế hoạch ra album.