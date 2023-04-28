Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng báo tin người thân qua đời, nghẹn ngào nói lời xót thương

Hậu trường 28/04/2023 21:47

Không giấu được cảm xúc đau buồn, nam ca sĩ chia sẻ việc người thân thích của mình qua đời.

Mới đây trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo tin tang sự. Khi nói về người thân đã khuất, nam ca sĩ không giấu khỏi sự buồn bã và niềm tiếc thương vô hạn.

Cụ thể anh nghẹn ngào cho biết: "Gia đình con chào tiễn biệt chú! Vậy là chú đã đi gặp ông bà nội, ba con và chú Bảy Thiện rồi! Chú đi thanh thản và không còn đau đớn nữa chú nha. Chú như cha, con xin chịu tang cùng các em".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng báo tin người thân qua đời, nghẹn ngào nói lời xót thương - Ảnh 1

Ca sĩ chia sẻ nỗi mất mát. Ảnh: Internet 

Đàm Vĩnh Hưng đăng tải hình ảnh trên và nghẹn ngào nói: "Vĩnh biệt chú"

Ở dưới phần bình luận bài viết của Đàm Vĩnh Hưng, rất nhiều nghệ sĩ đã để lại lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nam ca sĩ.

 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng báo tin người thân qua đời, nghẹn ngào nói lời xót thương - Ảnh 2
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tin buồn. Ảnh: Internet

Diễn viên Tiến Luật cho biết: "Em và vợ xin được chia buồn cùng anh và gia đình!".

Ca sĩ Thu Minh nghẹn ngào nói: "Em xin thành kính phân ưu cùng gia đình anh".

Diễn viên Lê Giang bày tỏ sự buồn bã: "Xin chia buồn cùng gia đình anh".

Đàm Vĩnh Hưng là một trong nghệ sĩ đình đám nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông về sự nghiệp ca hát lẫn cuộc sống đời tư.

Trong live show mừng sinh nhật tuổi 51 của Đàm Vĩnh Hưng, con trai nuôi ca sĩ - Minh Quân - dắt Polo lên sân khấu. Polo có đôi mắt sáng, khuôn mặt tròn đầy đặn giống nam ca sĩ. Polo cất tiếng gọi "ba Hưng" khiến nhiều người xúc động.

Đàm Vĩnh Hưng nói: "Đây là tình yêu to lớn nhất của tôi suốt ba năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con ruột đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của tôi. Tôi muốn làm một người cha như bao người khác. Tôi hay dùng từ 'người yêu bé nhỏ' hoặc khi làm thơ hay xưng 'ta' và 'em' khiến nhiều người tưởng nhầm rằng tôi nói về người yêu, sự thật 'người yêu nhỏ bé' đó chính là Polo. Tôi muốn từ giờ phút này có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng báo tin người thân qua đời, nghẹn ngào nói lời xót thương - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Internet

 

Đàm Vĩnh Hưng không chia sẻ thêm thông tin về mẹ của bé. Ở tuổi 51, ca sĩ luôn tự hào là một người cha tốt. Tình cảm gia đình giúp anh triệt tiêu được nỗi cô đơn khi nuôi con một mình. Đàm Vĩnh Hưng cho biết các con anh không quậy phá, ngoan ngoãn. Mỗi lần nghe bạn bè, đồng nghiệp nhắc đến con mình, ca sĩ thấy hạnh phúc.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Đầu thập niên 2000, anh gây chú ý với hai ca khúc Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi. Anh tiếp tục ra mắt các album Hưng (2004), Mr. Đàm (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007)... Anh còn làm giám khảo nhiều cuộc thi ca hát.

 

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