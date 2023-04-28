Loạt sao Việt gửi lời chúc mừng Sam đã đăng ký kết hôn, mong chờ đám cưới thế kỉ

Hậu trường 28/04/2023 21:19

Trong bức ảnh 'úp sọt' fans và bạn bè trên trang cá nhân, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã chúc mừng nữ diễn viên sinh năm 1990.

Theo đó, tối ngày 28/4, trên trang fanpage 4 triệu người theo dõi của mình, nữ diễn viên Sam đã chính thức khoe hình ảnh đăng kí kết hôn. Trong ảnh, cô nàng ăn diện đơn giản nhưng nhan sắc vô cùng rạng rỡ, trên tay là tờ giấy đăng ký kết hôn "quyền lực". Đứng bên cạnh Sam không ai khác là người bạn đời giấu mặt, điều này càng khiến công chúng thêm tò mò về danh tính của chàng trai may mắn này.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng đến Sam. Ai nấy đều hạnh phúc lây khi cô nàng đã chính thức tìm được bến đỗ bình yên.

Loạt sao Việt gửi lời chúc mừng Sam đã đăng ký kết hôn, mong chờ đám cưới thế kỉ - Ảnh 1
Sam đăng ảnh đã đăng kí kết hôn. Ảnh: Internet

Bài đăng nhanh chóng nhận về lượt tương tác lớn, đặc biệt loạt nghệ sĩ chúc mừng Sam. Ninh Dương Lan Ngọc nói: Cưng quá, diễn viên Phát La cho hay: đã chuẩn bị đồ rể phụ rồi, nhà thiết kế Đỗ Long gửi lời chúc mừng đầy ý nghĩa.

Loạt sao Việt gửi lời chúc mừng Sam đã đăng ký kết hôn, mong chờ đám cưới thế kỉ - Ảnh 2
 

 

Loạt sao Việt gửi lời chúc mừng Sam đã đăng ký kết hôn, mong chờ đám cưới thế kỉ - Ảnh 3
 

 

Loạt sao Việt gửi lời chúc mừng Sam đã đăng ký kết hôn, mong chờ đám cưới thế kỉ - Ảnh 4
Sao Việt chúc mừng Sam. Ảnh: Internet

Trước đó vào tháng 12/2022, Sam từng gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn. Nữ diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc khi đón nhận tình cảm từ đối phương. Mặc dù đã sẵn sàng để chia sẻ về chuyện tình cảm với công chúng, thế nhưng Sam vẫn quyết tâm giấu đến cùng danh tính của bạn trai.

Loạt sao Việt gửi lời chúc mừng Sam đã đăng ký kết hôn, mong chờ đám cưới thế kỉ - Ảnh 5
Sam nhận lời cầu hôn. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên dự định đám cưới sẽ diễn được tổ chức vào trong năm 2023. Nói về hôn lễ, Sam từng bật mí: "Với tính cách kín đáo, không muốn chia sẻ chuyện riêng, tôi từng nghĩ tổ chức một đám cưới ấm cúng. Nhưng từ khi đăng ảnh nhận lời cầu hôn của bạn trai, tôi nhận được quá nhiều người hỏi thăm, chúc mừng và ai cũng hỏi: Khi nào mời đám cưới? Vì vậy nếu tổ chức đám cưới thì không thể không mời. Do đó, tôi thay đổi dự định. Có lẽ tôi phải mời đông đảo bạn bè. Nhưng kế hoạch cụ thể thế nào thì tôi chưa biết".

Loạt sao Việt gửi lời chúc mừng Sam đã đăng ký kết hôn, mong chờ đám cưới thế kỉ - Ảnh 6
CĐM mong chờ đám cưới của cô dâu Sam. Ảnh: Internet

Sam từng gây ấn tượng khi dẫn dắt các chương trình Sàn đấu ca từ, Biệt tài tí hon,... tham gia các dự án truyền hình như: Lối rẽ, Gia đình là số 1, Cô Thắm về làng và có mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh. Ở tuổi 32, Sam còn chuyển hướng sang kinh doanh và có những thành công nhất định. Trước khi được cầu hôn, Sam được biết đến là mỹ nhân có cuộc sống giàu có, đầy đủ trong làng giải trí Việt.

Sam chính thức đăng kí kết hôn, đăng ảnh giấu mặt ông xã khiến ai cũng tò mò

Sam chính thức đăng kí kết hôn, đăng ảnh giấu mặt ông xã khiến ai cũng tò mò

Nữ diễn viên-MC Sam đích thân thông báo tin vui với bạn bè và khán giả trên trang cá nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Sam Sam kết hôn Sam đăng kí kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 32 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 33 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 41 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'