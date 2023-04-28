Loạt sao Việt gửi lời chúc mừng Sam đã đăng ký kết hôn, mong chờ đám cưới thế kỉ

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng đến Sam. Ai nấy đều hạnh phúc lây khi cô nàng đã chính thức tìm được bến đỗ bình yên.

Theo đó, tối ngày 28/4, trên trang fanpage 4 triệu người theo dõi của mình, nữ diễn viên Sam đã chính thức khoe hình ảnh đăng kí kết hôn. Trong ảnh, cô nàng ăn diện đơn giản nhưng nhan sắc vô cùng rạng rỡ, trên tay là tờ giấy đăng ký kết hôn "quyền lực". Đứng bên cạnh Sam không ai khác là người bạn đời giấu mặt, điều này càng khiến công chúng thêm tò mò về danh tính của chàng trai may mắn này.

Bài đăng nhanh chóng nhận về lượt tương tác lớn, đặc biệt loạt nghệ sĩ chúc mừng Sam. Ninh Dương Lan Ngọc nói: Cưng quá, diễn viên Phát La cho hay: đã chuẩn bị đồ rể phụ rồi, nhà thiết kế Đỗ Long gửi lời chúc mừng đầy ý nghĩa.

Sao Việt chúc mừng Sam. Ảnh: Internet

Trước đó vào tháng 12/2022, Sam từng gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn. Nữ diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc khi đón nhận tình cảm từ đối phương. Mặc dù đã sẵn sàng để chia sẻ về chuyện tình cảm với công chúng, thế nhưng Sam vẫn quyết tâm giấu đến cùng danh tính của bạn trai.

Sam nhận lời cầu hôn. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên dự định đám cưới sẽ diễn được tổ chức vào trong năm 2023. Nói về hôn lễ, Sam từng bật mí: "Với tính cách kín đáo, không muốn chia sẻ chuyện riêng, tôi từng nghĩ tổ chức một đám cưới ấm cúng. Nhưng từ khi đăng ảnh nhận lời cầu hôn của bạn trai, tôi nhận được quá nhiều người hỏi thăm, chúc mừng và ai cũng hỏi: Khi nào mời đám cưới? Vì vậy nếu tổ chức đám cưới thì không thể không mời. Do đó, tôi thay đổi dự định. Có lẽ tôi phải mời đông đảo bạn bè. Nhưng kế hoạch cụ thể thế nào thì tôi chưa biết".

CĐM mong chờ đám cưới của cô dâu Sam. Ảnh: Internet

Sam từng gây ấn tượng khi dẫn dắt các chương trình Sàn đấu ca từ, Biệt tài tí hon,... tham gia các dự án truyền hình như: Lối rẽ, Gia đình là số 1, Cô Thắm về làng và có mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh. Ở tuổi 32, Sam còn chuyển hướng sang kinh doanh và có những thành công nhất định. Trước khi được cầu hôn, Sam được biết đến là mỹ nhân có cuộc sống giàu có, đầy đủ trong làng giải trí Việt.