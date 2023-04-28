Ít ai biết về mẹ ruột hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Là kỹ sư hóa học, người đứng sau ánh hào quang, định hướng cuộc sống bình yên cho con

Hậu trường 28/04/2023 19:49

Mẹ ruột của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không thường xuyên xuất hiện trên báo chí nhưng bà chính là người ở phía sau con gái, luôn che chở và định hướng đường đi cùng cuộc sống hạnh phúc cho nàng hậu.

 

Mẹ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là hậu phương vững chắc của con gái trong quá trình đi đến vương miện. Thời điểm khi Đỗ Mỹ Linh mới đăng quang, mẹ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết, dù con gái là Bí thư chi đoàn của lớp, thường xuyên tham gia Câu lạc bộ MC và thời trang của Trường ĐH Ngoại thương, nhưng theo dõi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, gia đình chị vẫn bất ngờ vì bình thường ở nhà, Mỹ Linh khá lặng lẽ, ít nói.

Ít ai biết về mẹ ruột hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Là kỹ sư hóa học, người đứng sau ánh hào quang, định hướng cuộc sống bình yên cho con - Ảnh 1
 

 

Ít ai biết về mẹ ruột hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Là kỹ sư hóa học, người đứng sau ánh hào quang, định hướng cuộc sống bình yên cho con - Ảnh 2
Mẹ hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: Internet

Nói về những tin đồn thất thiệt như "mua giải" hay "con có người yêu" vào năm 2016, mẹ Đỗ Mỹ Linh tâm sự trên Gia đình và xã hội: "Đời sống gia đình tôi ở mức trung lưu. Tôi làm công chức, còn bố Linh trước đây có tham gia mảng dịch vụ nhưng giờ đã nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Quê nội của Linh ở Hải Phòng nhưng đã có nhiều đời sống ở phố cổ Hà Nội nên nếp sống mang chất Hà Nội rất đặc trưng.

Nhà tôi có ba thế hệ, gồm mẹ chồng, vợ chồng tôi và chị em Linh cùng chung sống trong không gian ấm cúng. Thứ Bảy, Chủ nhật hay lễ Tết thì nhà sẽ đông hơn vì có đến 5 - 6 thế hệ, quây quần khoảng 6 mâm cơm. Nhìn chung, dù cuộc sống không giàu sang nhưng mọi thứ bình yên, quy củ".

Ít ai biết về mẹ ruột hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Là kỹ sư hóa học, người đứng sau ánh hào quang, định hướng cuộc sống bình yên cho con - Ảnh 3
 

 

Ít ai biết về mẹ ruột hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Là kỹ sư hóa học, người đứng sau ánh hào quang, định hướng cuộc sống bình yên cho con - Ảnh 4
Mẹ Đỗ Mỹ Linh luôn là người đứng sau con. Ảnh: Internet

Chia sẻ của mẹ ruột Hoa hậu Việt Nam 2016 đã phần nào giúp Đỗ Mỹ Linh vượt qua những thị phi không đáng có. Cô bình yên hoàn thành 2 năm nhiệm kỳ Hoa hậu và cuối cùng cũng tốt nghiệp Đại học đúng hẹn.

Dù không quản lý cho con gái nhưng mẹ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn dành thời gian lúc rảnh rỗi theo sát con. Nói về việc không làm quản lý cho con, bà nói: "Công việc, cuộc sống gia đình khiến tôi không có nhiều thời gian phù hợp với việc thường xuyên đi theo con gái trong mọi hoạt động. Tất nhiên, ở mức độ có thể, gia đình vẫn hỗ trợ Linh cân đối giữa việc học tập và nghĩa vụ của Hoa hậu".

 

Mẹ ruột Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn là người đứng sau những bước đi của cô. Ban đầu, bà vô cùng lo lắng vì con gái còn non nớt nhưng về sau, bà ngày càng an tâm khi thấy con gái có những bước phát triển sự nghiệp tốt, sở hữu nhiều thành tích trong công việc. Đến hiện tại, dù đã trưởng thành và tự lập, có được công việc ổn định thì với Đỗ Mỹ Linh, mẹ vẫn là người lo lắng cho cô nhiều nhất.

Ít ai biết về mẹ ruột hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Là kỹ sư hóa học, người đứng sau ánh hào quang, định hướng cuộc sống bình yên cho con - Ảnh 5
 

 

Ít ai biết về mẹ ruột hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Là kỹ sư hóa học, người đứng sau ánh hào quang, định hướng cuộc sống bình yên cho con - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

"Những lần công tác xa, tôi luôn có những cuộc gọi về cho mẹ hoặc trò chuyện với mẹ sau khi công việc kết thúc. Tôi không ngại nhỏ to với mẹ từ những vấn đề phức tạp cho đến những câu chuyện đời thường nhất. Từ đó, hai mẹ con lại càng hiểu nhau và thân nhau hơn", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ về mối quan hệ với mẹ của mình.

Hiện tại, con gái đã lập gia đình bước chân vào làm dâu gia đình giàu có nhưng mẹ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ nếp sống giản dị. Bà luôn dặn dò con phải học tập và hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa để phù hợp với cuộc sống mới.

Ít ai biết về mẹ ruột hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Là kỹ sư hóa học, người đứng sau ánh hào quang, định hướng cuộc sống bình yên cho con - Ảnh 7
Đỗ Mỹ Linh lên xe bông. Ảnh: Internet

Sau thời gian giữ kín chuyện hẹn hò với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Hoa hậu Việt Nam 2016 chính thức lên xe hoa vào ngày 23.10. Được biết, chồng của người đẹp gốc Hà Nội hiện nắm giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc T&T Group, đồng thời, anh còn là Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội

Chia sẻ về ông xã, Đỗ Mỹ Linh từng cho biết: "Linh không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của Linh và anh Quang, Linh chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất"

Ít ai biết về mẹ ruột hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Là kỹ sư hóa học, người đứng sau ánh hào quang, định hướng cuộc sống bình yên cho con - Ảnh 8
Đỗ Mỹ Linh và chồng doanh nhân.. Ảnh: Internet

Sau đám cưới, người đẹp sinh năm 1996 thoải mái xuất hiện cùng chồng và gia đình chồng tại một số sự kiện thể thao. Đồng thời, cô cũng trở lại với công việc dẫn chương trình cho đài VTV thay vì dành thời gian đi tuần trăng mật. Dù đã "về chung một nhà", Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội

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