Vợ cũ Hoài Lâm đăng tải dòng trạng thái hào hứng trước hành động của hai nhóc tỳ: đọc xong ai cũng 'tan chảy'

Tưởng rằng sẽ có cái kết tình yêu đẹp, Hoài Lâm và Cindy Lư đã quyết định chính thức "đường ai nấy đi" sau một thời gian dài gắn bó. Sau khi ly hôn, vợ cũ nam ca sĩ chỉ tập trung vào việc chăm sóc hai con và công việc kinh doanh.

Mới đây, trên trang cá nhân Cindy Lư đăng tải đoạn tin nhắn với con gái cực dễ thương. Cô bé nhắn tin cho mẹ với câu mở đầu: "Hello mẹ". Sau đó, nhóc tỳ nhà Hoài Lâm liên tục đổi biệt danh đáng yêu bày tỏ tình cảm với mẹ như: Gà gà iu, mẹ Ngọc, mami,....Hành động ngọt ngào này của con gái khiến Cindy Lư "tan chảy".

Nuôi con đã vất vả, lại là mẹ đơn thân nuôi 2 nhóc tỳ ai nấy đều nể phục sự kiên cường, mạnh mẽ của Cindy Lư. Kể từ sau chia tay Hoài Lâm và Đạt G, Cindy Lư dành phần lớn thời gian cho các con và công việc. Người đẹp sớm cân bằng cuộc sống sau đổ vỡ hôn nhân, ai cũng công nhận rằng nhan sắc của cô ngày càng lên hương. Cindy Lư thoải mái chia sẻ cuộc sống thường ngày bên các con, đồng thời chưa công khai có bất kỳ mối quan hệ tình cảm với ai khác.

Cindy Lư và hai cô công chúa nhỏ xinh xắn, đáng yêu. Ảnh: Internet

Clindy Lư cho biết khi quyết định chia tay Hoài Lâm, cô đã cố hết sức để hàn gắn nhưng không thu lại được kết quả gì. Cô không cảm thấy hối hận vì đã làm hết sức có thể.

Cindy Lư tên thật là Lư Bảo Hoàng Ngọc được sinh ra trong cái nôi nghệ thuật khi có ông là NSƯT Bảo Quốc, anh trai là diễn viên Gia Bảo.

Cindy Lư và Hoài Lâm cùng hai con gái. Ảnh: Internet

Chuyện tình của Cindy Lư và Hoài Lâm từng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Sau này khi lấy Hoài Lâm, cô lui về hậu phương để dễ bề vun vén cho gia đình. Năm 2020, vợ chồng cô “đường ai nấy đi”. Hiện, Cindy Lư một mình nuôi 2 con gái là Vy Lâm (4 tuổi) và Vy Lam (3 tuổi).

Dù là tiểu thư của một gia đình danh giá và có truyền thống nghệ thuật, Cindy Lư thể hiện bản lĩnh và mong muốn tự lập khi bước chân vào con đường kinh doanh từ khá sớm. “Từ 18 tuổi, mình đã bắt đầu bán hàng online, thậm chí nhiều lúc phải ngủ ngoài đường đợi mua Iphone tại Thái Lan hay Singapore để bán lại”.

Cindy Lư và Hoài Lâm mối tình tốn không ít giấy báo. Ảnh: Internet

Cindy Lư trải lòng về lùm xùm tình cảm với chồng cũ: “Lúc đó mình còn trẻ, 20 tuổi mang thai và 21 tuổi sinh bé đầu tiên, chưa có gì trong tay đã lấy chồng sinh con. Lúc câu chuyện tình cảm bị công khai, mình rơi vào khủng hoảng khi có người ủng hộ nhưng cũng có nhiều người phản đối. Người ta thường rất khó chấp nhận việc nam thần tượng có bạn gái. Mình thì lại không quen giải thích hay kể lể nên mình chọn im lặng”- Cô chia sẻ trên VOV.

Gần đây nhất hậu chia tay, vợ cũ Hoài Lâm và Đạt G có màn tương tác gây chú ý, nghi vấn nối lại tình xưa. Cả hai liên tục có những bình luận đầy ẩn ý, thoải mái nhắc về nhau trên mạng xã hội. Từ đây, tin đồn tái hợp được dân tình đặt nghi vấn. Tuy nhiên, Cindy Lư - Đạt G vẫn giữ thái độ im lặng về tin đồn trên.