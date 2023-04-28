Sam chính thức đăng kí kết hôn, đăng ảnh giấu mặt ông xã khiến ai cũng tò mò

Đứng bên cạnh Sam không ai khác là người bạn đời giấu mặt, điều này càng khiến công chúng thêm tò mò về danh tính của chàng trai may mắn này.

Sam là nữ diễn viên, MC quen mặt trong làng giải trí Việt. Hồi tháng 12/2022, đại diện của Sam xác nhận với chúng tôi chuyện nữ diễn viên đã được bạn trai cầu hôn. Đến tối 28/4, Sam trực tiếp lên tiếng thông báo đã tiến hành đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp với vị hôn phu.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng đến Sam . Ai nấy đều hạnh phúc lây khi cô nàng đã chính thức tìm được bến đỗ bình yên.

Sam chính thức đăng kí kết hôn, giữ kín dung mạo chồng. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên dự định đám cưới sẽ diễn được tổ chức vào trong năm 2023. Nói về hôn lễ, Sam từng bật mí: "Với tính cách kín đáo, không muốn chia sẻ chuyện riêng, tôi từng nghĩ tổ chức một đám cưới ấm cúng. Nhưng từ khi đăng ảnh nhận lời cầu hôn của bạn trai, tôi nhận được quá nhiều người hỏi thăm, chúc mừng và ai cũng hỏi: Khi nào mời đám cưới? Vì vậy nếu tổ chức đám cưới thì không thể không mời. Do đó, tôi thay đổi dự định. Có lẽ tôi phải mời đông đảo bạn bè. Nhưng kế hoạch cụ thể thế nào thì tôi chưa biết".

Sam từng chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn. Ảnh: Internet

Trong một dịp tâm sự trước truyền thông, Sam cũng hé lộ vài thông tin và tính cách của ông xã: "Anh ấy là người duy nhất có thể làm thay đổi và suy nghĩ của tôi. Nói như thế không có nghĩa anh ấy gia trưởng đâu. Anh rất gần gũi, dễ thương, không dạy tôi phải làm thế này hay thế kia. Nhưng chính cuộc sống và những chia sẻ của anh làm tôi tự thay đổi. Điều anh khiến tôi thay đổi nhiều nhất là tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm. Trước đây, tôi là người lo làm, không biết tận hưởng cuộc sống. Tôi kiếm tiền và chỉ nghĩ để tích lũy.

Sam bày tỏ cảm xúc khi chia sẻ về người bạn đời. Ảnh: Internet

Anh là người chân thành, yêu thương tôi và gia đình tôi. Đó là điều tôi mong muốn và cũng là tiêu chí quan trọng đầu tiên khi tôi chọn người yêu. Nếu người đàn ông chỉ yêu tôi thôi thì không đủ. Người ấy phải yêu cả gia đình tôi. Bên cạnh đó, anh là người ủng hộ tôi trong công việc. Nghề diễn viên cũng khá nhạy cảm, nhiều thị phi. Nếu người đàn ông không đủ bản lĩnh, dũng cảm thì khó yêu một cô gái trong showbiz".

Sam và khoảnh khắc giật hoa cưới Diệu Nhi. Ảnh: Internet

Sam tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu, được nhiều khán giả yêu thích. Cô sớm nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh và đạt nhiều thành công khi lấn sân sang con đường diễn xuất và MC.

Cô nàng từng xuất hiện tỏng nhiều dự án phim như: Lời nguyền Sapphire, Cô Thắm về làng, Siêu sao siêu ngố… và xuất hiện ở nhiều chương trình như: Sàn đấu ca từ, Hát mãi ước mơ, 100 giây rực rỡ… Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh.