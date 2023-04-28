Sam chính thức đăng kí kết hôn, đăng ảnh giấu mặt ông xã khiến ai cũng tò mò

Hậu trường 28/04/2023 21:02

Nữ diễn viên-MC Sam đích thân thông báo tin vui với bạn bè và khán giả trên trang cá nhân của mình.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm về khoảnh khắc đặc biệt này: "Tôi chính thức chốt sổ. Tôi lấy chồng nhưng không bỏ cuộc chơi". Tuy nhiên, hiện tại Sam vẫn giữ kín dung mạo chồng trước công chúng.

Đứng bên cạnh Sam không ai khác là người bạn đời giấu mặt, điều này càng khiến công chúng thêm tò mò về danh tính của chàng trai may mắn này.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng đến Sam . Ai nấy đều hạnh phúc lây khi cô nàng đã chính thức tìm được bến đỗ bình yên.

Sam là nữ diễn viên, MC quen mặt trong làng giải trí Việt. Hồi tháng 12/2022, đại diện của Sam xác nhận với chúng tôi chuyện nữ diễn viên đã được bạn trai cầu hôn. Đến tối 28/4, Sam trực tiếp lên tiếng thông báo đã tiến hành đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp với vị hôn phu.

Sam chính thức đăng kí kết hôn, đăng ảnh giấu mặt ông xã khiến ai cũng tò mò - Ảnh 1
Sam chính thức đăng kí kết hôn, giữ kín dung mạo chồng. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên dự định đám cưới sẽ diễn được tổ chức vào trong năm 2023. Nói về hôn lễ, Sam từng bật mí: "Với tính cách kín đáo, không muốn chia sẻ chuyện riêng, tôi từng nghĩ tổ chức một đám cưới ấm cúng. Nhưng từ khi đăng ảnh nhận lời cầu hôn của bạn trai, tôi nhận được quá nhiều người hỏi thăm, chúc mừng và ai cũng hỏi: Khi nào mời đám cưới? Vì vậy nếu tổ chức đám cưới thì không thể không mời. Do đó, tôi thay đổi dự định. Có lẽ tôi phải mời đông đảo bạn bè. Nhưng kế hoạch cụ thể thế nào thì tôi chưa biết".

Sam chính thức đăng kí kết hôn, đăng ảnh giấu mặt ông xã khiến ai cũng tò mò - Ảnh 2

Sam từng chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn. Ảnh: Internet 

Trong một dịp tâm sự trước truyền thông, Sam cũng hé lộ vài thông tin và tính cách của ông xã: "Anh ấy là người duy nhất có thể làm thay đổi và suy nghĩ của tôi. Nói như thế không có nghĩa anh ấy gia trưởng đâu. Anh rất gần gũi, dễ thương, không dạy tôi phải làm thế này hay thế kia. Nhưng chính cuộc sống và những chia sẻ của anh làm tôi tự thay đổi. Điều anh khiến tôi thay đổi nhiều nhất là tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm. Trước đây, tôi là người lo làm, không biết tận hưởng cuộc sống. Tôi kiếm tiền và chỉ nghĩ để tích lũy.

Sam chính thức đăng kí kết hôn, đăng ảnh giấu mặt ông xã khiến ai cũng tò mò - Ảnh 3
Sam bày tỏ cảm xúc khi chia sẻ về người bạn đời. Ảnh: Internet

Anh là người chân thành, yêu thương tôi và gia đình tôi. Đó là điều tôi mong muốn và cũng là tiêu chí quan trọng đầu tiên khi tôi chọn người yêu. Nếu người đàn ông chỉ yêu tôi thôi thì không đủ. Người ấy phải yêu cả gia đình tôi. Bên cạnh đó, anh là người ủng hộ tôi trong công việc. Nghề diễn viên cũng khá nhạy cảm, nhiều thị phi. Nếu người đàn ông không đủ bản lĩnh, dũng cảm thì khó yêu một cô gái trong showbiz".

Sam chính thức đăng kí kết hôn, đăng ảnh giấu mặt ông xã khiến ai cũng tò mò - Ảnh 4
Sam và khoảnh khắc giật hoa cưới Diệu Nhi. Ảnh: Internet

Sam tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu, được nhiều khán giả yêu thích. Cô sớm nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh và đạt nhiều thành công khi lấn sân sang con đường diễn xuất và MC.

Cô nàng từng xuất hiện tỏng nhiều dự án phim như: Lời nguyền Sapphire, Cô Thắm về làng, Siêu sao siêu ngố… và xuất hiện ở nhiều chương trình như: Sàn đấu ca từ, Hát mãi ước mơ, 100 giây rực rỡ… Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

 

Ít ai biết về mẹ ruột hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Là kỹ sư hóa học, người đứng sau ánh hào quang, định hướng cuộc sống bình yên cho con

Ít ai biết về mẹ ruột hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Là kỹ sư hóa học, người đứng sau ánh hào quang, định hướng cuộc sống bình yên cho con

Mẹ ruột của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không thường xuyên xuất hiện trên báo chí nhưng bà chính là người ở phía sau con gái, luôn che chở và định hướng đường đi cùng cuộc sống hạnh phúc cho nàng hậu.

Xem thêm
Từ khóa:   Sam Sam đăng kí kết hôn nữ diễn viên Sam

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 35 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 36 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 44 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'