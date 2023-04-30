Lạ thay, giữa tin đồn bủa vây, Trấn Thành lại 'kín như bưng', im lặng không lên tiếng: Liệu có khôn ngoan?

Theo Tuổi Trẻ sau đó, Trấn Thành vướng tin giả phát ngôn:"Tôi biết có rất nhiều người ghét tôi, nhưng hãy nhìn lại những gì tôi đã làm cho ngành giải trí nước nhà.

Thời gian qua, nam MC Trấn Thành gây chú ý khi rơi nước mắt nói về "hào quang rực rỡ" tại một sự kiện. Sau phát ngôn này, nam MC nổi tiếng vấp phải nhiều khen chê trái chiều từ phía khán giả. Trong đó, phần đông ý kiến đều cho rằng Trấn Thành cao ngạo, "ngáo quyền lực".

Đoạn phát ngôn gây chấn động trên được cho là của Trấn Thành bỗng chốc lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý và bình luận của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy thông tin xác thực nguồn gốc phát ngôn gây sốc trên. Đồng thời, phía Trấn Thành vẫn giữ im lặng.

Nếu không có tôi thì sẽ không có Bố già, không có Nhà bà Nữ. Hãy suy nghĩ thật công tâm".

Sáng 26-4, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn được cho là xuất phát từ một cô gái. Cô gái này khẳng định mới đây mình đi bar nhậu cùng Trấn Thành, ca sĩ H.H. và "một người nữa tên Lâm". Khi nhậu xong, cô này được Trấn Thành nhờ thanh toán 187 triệu đồng nhưng nay vẫn chưa được trả lại tiền.

"Một người nữa tên Lâm" trong câu chuyện bị dân mạng suy diễn là Lê Dương Bảo Lâm vì gần đây nam diễn viên thân thiết và hợp tác nhiều dự án với Trấn Thành. Sau đó quản lý truyền thông của anh đã khẳng định tin đồn đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật, ê kíp của Trấn Thành còn không biết những thông tin đó từ đâu tới.

Nam nghệ sĩ cảm thấy bình thường với những thông tin sai lệch trên bởi vì từ đầu năm đến nay anh liên tục vấp phải nhiều tranh cãi. Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ cảm thấy bình thường với những thông tin sai lệch trên bởi vì từ đầu năm đến nay anh liên tục vấp phải nhiều tranh cãi. Mặt khác, có người thấy tranh cãi có điểm đáng nghi bởi bài được đăng vào thời điểm "Lật mặt 6" của Lý Hải sắp ra rạp. Đến nay, phía Trấn Thành chưa lên tiếng phản hồi về tin đồn.

Trên livestream trưa 26-4, Lê Dương Bảo Lâm cho biết: "Phốt gì mà không có logic. Nói tôi gọi đào này kia. Thôi tôi có đi nhậu đâu mà có đào điếc gì. Tội nghiệp tôi quá. Tôi kiếm tiền, tôi cắc ca cắc củm tiền đâu mà đi bar, tôi nghèo lắm ở nhà thôi, nuôi vợ nuôi con".

Trấn Thành im lặng giữa loạt lùm xùm. Ảnh: Internet

Việc Trấn Thành giữ thái độ im lặng, chỉ cử đại diện lên tiếng khi được truyền thông hỏi đến cũng là điều khiến khán giả bàn luận. Trước đây, nam MC này nổi tiếng là "chiến thần công lý", chỉ cần anti-fan dựng chuyện không đúng về mình, anh liền nổi đóa và có động thái trần tình, nói đạo lý sâu cay.

Thậm chí, Trấn Thành không ngại mời luật sư đến tận nhà anti-fan để làm rõ đầu đuôi câu chuyện bị vu oan thất thiệt khiến khán giả phải tâm phục khẩu phục.

Trấn Thành từng được gọi là "chiến thần công lý". Ảnh: Internet

Giờ đây, Trấn Thành có vẻ khá dửng dưng với những tin đồn không hay xoay quanh mình. Nhiều fan cho rằng, sao nam Bố Già cần đích thân lên tiếng nói rõ, dù ít dù nhiều cũng sẽ giúp công chúng có được góc nhìn đa chiều hơn về sự việc, tránh những đồn đoán không hay tiếp tục gia tăng.

Song, cũng có fan cho rằng, đại diện truyền thông lên tiếng là một cách hay, bởi thời gian gần đây Trấn Thành cứ mở miệng phát ngôn là "gặp hạn".

Trấn Thành không trực tiếp lên tiếng phân trần. Ảnh: Internet

Bàn về sự im lặng, Trấn Thành từng bộc bạch với truyền thông rằng: "Nghĩ đi, còn gì đáng sợ hơn bi kịch của sự im lặng! Cái im lặng của sự mất kết nối; hoặc ích kỷ, không muốn lên tiếng giùm ai, cho bất kỳ cái gì; hoặc có định nói, thì cũng lại chùn lại vì ý nghĩ: Nói ra ích gì… Chừng đó phép tính nó dần làm thui chột tâm hồn con người ta, thui chột các mối quan hệ mà đáng ra cần được tưới tắm hàng ngày. Nói ra mà còn chưa hiểu được nhau, huống hồ im lặng!".

Ngay chính Trấn Thành cũng từng cho rằng trong mọi vấn đề cần có sự lên tiếng, sẻ chia và thổ lộ... Dù là dưới hình thức truyền tải thông tin nào cũng cần phải giãi bày tâm tư, nguyện vọng và nỗi lòng mình.

Trấn Thành từng thừa nhận sự im lặng rất đáng sợ. Ảnh: Internet

Trong trường hợp này, Trấn Thành chọn cách im lặng và cử đại diện lên tiếng, có lẽ vì nam MC hiểu một khi lên tiếng trần tình mà không rào trước đón sau sẽ rất dễ bị bắt lỗi, khiến câu chuyện đi xa thêm. Chưa kể, gần đây sao nam Bố Già thường bị góp ý "nói dài nói dai thành nói dại", có lẽ vì vậy mà anh kiệm lời hơn hẳn.

Ở vị trí là một người nổi tiếng, được khán giả quan tâm và chú ý, ông xã Hari Won quả thật rất cần sự cẩn trọng khi phát ngôn. Bất kỳ lời nói hay chia sẻ "bông đùa" nào của anh cũng có khả năng trở thành tâm điểm bàn luận.

Tuy nhiên, im lặng không hẳn là sự chọn lựa khôn ngoan, Trấn Thành cần tính toán thời điểm thích hợp để chính anh là người lên tiếng lấy lại hình ảnh vì trong mắt khán giả lời nói từ anh vẫn có độ tin cậy cao hơn.

Khán giả cũng cho rằng, một ngôi sao nổi tiếng như Trấn Thành sẽ có đội ngũ xử lý khủng hoảng truyền thông "cứng tay" hơn ai hết. Việc giải quyết ồn ào không hay bằng hình thức và phương pháp nào và làm sao cho hợp lý, Trấn Thành cùng ê-kíp là người hiểu rõ hơn ai hết.