Diệu Nhi lần đầu ‘đánh dấu chủ quyền’ với ông xã Anh Tú, chỉ một khoảnh khắc này mà chiếm 10 triệu view

Hậu trường 30/04/2023 22:08

Cặp đôi nhận được nhiều sự yêu thích của người theo dõi, đặc biệt, với những clip đăng tải của họ có đến 10 triệu view.

Theo đó, mới đây, tranh thủ lúc đang thịnh hành đoạn hát "Hông bé ơi, anh có vợ rồi", nhiều sao Việt đã khéo "chứng minh chủ quyền" với nửa kia. Hết gia đình Tóc Tiên, Trương Mỹ Nhân và nhiều cặp đôi hot thì đến lượt Diệu Nhi - vợ Anh Tú cũng nhập cuộc. Diệu Nhi đã nhá hàng những bức ảnh Anh Tú khoe body 6 múi để khoe chồng.

Đặc biệt, nữ diễn viên lần đầu đích thân chia sẻ 2 bức ảnh đôi cực xịn xò và sang trọng. Anh Tú và Diệu Nhi cùng lên đồ lộng lẫy, xuất hiện chung khung hình với loạt hành động tình tứ khiến dân tình thích thú. Đáng chú ý, biểu cảm vừa lầy lội vừa quyền lực của "nóc nhà" Diệu Nhi khi ngồi cạnh Anh Tú cũng khiến dân tình trầm trồ. Chỉ với vài bức ảnh, Diệu Nhi thu hút gần 10 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn tương tác của người hâm mộ. Điều này cũng phần nào chứng minh được sức hút của vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi trong làng giải trí việt.

Diệu Nhi lần đầu ‘đánh dấu chủ quyền’ với ông xã Anh Tú, chỉ một khoảnh khắc này mà chiếm 10 triệu view - Ảnh 1
 

 

Diệu Nhi lần đầu ‘đánh dấu chủ quyền’ với ông xã Anh Tú, chỉ một khoảnh khắc này mà chiếm 10 triệu view - Ảnh 2
Diệu Nhi khoe chồng trong clip đăng tải. Ảnh: Internet

Anh Tú và Diệu Nhi đã có 7 năm yêu trước khi quyết định về chung một nhà hồi tháng 10/2022. Hậu kết hôn, Diệu Nhi và Anh Tú vẫn giữ quy tắc kín tiếng trong cuộc sống đời tư, chỉ đăng ảnh bên đối phương vào những dịp đặc biệt.

Anh Tú vẫn thoải mái làm nghề, thậm chí còn thuận lợi hơn sau khi kết hôn với Diệu Nhi. Anh nói: "Nhưng mà tôi nghĩ, không biết với đàn ông khác như thế nào chứ với mình từ khi có vợ, mình cảm thấy dễ dàng hơn khi đóng những phân cảnh nóng. Bởi vì mình làm gì tất cả mọi người đều biết mình có vợ rồi, cảm thấy thoải mái lắm. Không phải như ngày xưa nhiều khi mình quay, người ta không hiểu họ sẽ nói này kia, còn giờ tôi đã có vợ, hoàn toàn rất thoải mái đầu óc, không còn dè dặt nữa. Tất nhiên là ở một chừng mực nào thôi chứ, mình đâu thể đóng cảnh nóng quá được".

Diệu Nhi lần đầu ‘đánh dấu chủ quyền’ với ông xã Anh Tú, chỉ một khoảnh khắc này mà chiếm 10 triệu view - Ảnh 3
 Anh Tú-Diệu Nhi được nhiều người yêu thích. Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, Anh Tú được mệnh danh là "ông chồng quốc dân" khi hết mực cưng chiều vợ.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Anh Tú cho biết anh không cần Diệu Nhi phải nấu cơm, anh có thể thay bà xã làm nhưng mong muốn hai vợ chồng có thể sum họp, quây quần bên gia đình sau những bận rộn của công việc. Không chỉ vậy, khi hộ tống vợ đi xem concert của BLACKPINK, Anh Tú không ngần ngại diện chiếc áo có thành viên thứ 5 của nhóm là vợ mình. Hành động ngọt ngào của Anh Tú "đốn tim" người hâm mộ.

Diệu Nhi lần đầu ‘đánh dấu chủ quyền’ với ông xã Anh Tú, chỉ một khoảnh khắc này mà chiếm 10 triệu view - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, Anh Tú được mệnh danh là "ông chồng quốc dân" khi hết mực cưng chiều vợ.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Anh Tú cho biết anh không cần Diệu Nhi phải nấu cơm, anh có thể thay bà xã làm nhưng mong muốn hai vợ chồng có thể sum họp, quây quần bên gia đình sau những bận rộn của công việc. Không chỉ vậy, khi hộ tống vợ đi xem concert của BLACKPINK, Anh Tú không ngần ngại diện chiếc áo có thành viên thứ 5 của nhóm là vợ mình. Hành động ngọt ngào của Anh Tú "đốn tim" người hâm mộ.

Diệu Nhi lần đầu ‘đánh dấu chủ quyền’ với ông xã Anh Tú, chỉ một khoảnh khắc này mà chiếm 10 triệu view - Ảnh 5
Anh Tú Diệu Nhi về chung 1 nhà vào tháng 10/2022. Ảnh: Internet

Trong đám cưới, Anh Tú đã bật khóc khi nói về tình yêu của mình dành cho Diệu Nhi. Đồng thời, anh cũng bày tỏ hy vọng cả hai có thể đồng hành với nhau trong suốt quãng đời còn lại. Đáp lại tình cảm của ông xã, nữ diễn viên sinh năm 1991 chia sẻ mặc dù Anh Tú không phải là hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô nhưng anh là người chồng tuyệt vời

Tháng 8.2021, hình ảnh được cho là Diệu Nhi và Anh Tú xuất hiện tại một bệnh viện phụ sản ở TP.HCM gây xôn xao trên mạng xã hội, nhiều người đồn đoán cặp đôi này đã có con. Thế nhưng mỗi khi nhận được câu hỏi này từ truyền thông hay người hâm mộ, phía Diệu Nhi và Anh Tú đều từ chối trả lời. Đến ngày 21.8, Diệu Nhi và Anh Tú bất ngờ thông báo cả hai đã đăng ký kết hôn vào ngày 10.10.2019.

 

Cuộc sống chồng cũ 'bà Nữ' Lê Giang ở tuổi 70: Bán bánh bèo mưu sinh, chấp nhận diễn đám cưới và hài lòng về các con

Cuộc sống chồng cũ 'bà Nữ' Lê Giang ở tuổi 70: Bán bánh bèo mưu sinh, chấp nhận diễn đám cưới và hài lòng về các con

Chồng cũ Lê Giang là nghệ sĩ hài Duy Phương, trước đây, cả hai đều được nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên, sau khi "đường ai nấy đi", cuộc sống của cả hai vẫn gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Anh Tú Diệu Nhi Anh Tú - Diệu Nhi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'