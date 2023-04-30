Đặc biệt, nữ diễn viên lần đầu đích thân chia sẻ 2 bức ảnh đôi cực xịn xò và sang trọng. Anh Tú và Diệu Nhi cùng lên đồ lộng lẫy, xuất hiện chung khung hình với loạt hành động tình tứ khiến dân tình thích thú. Đáng chú ý, biểu cảm vừa lầy lội vừa quyền lực của "nóc nhà" Diệu Nhi khi ngồi cạnh Anh Tú cũng khiến dân tình trầm trồ. Chỉ với vài bức ảnh, Diệu Nhi thu hút gần 10 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn tương tác của người hâm mộ. Điều này cũng phần nào chứng minh được sức hút của vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi trong làng giải trí việt.

Theo đó, mới đây, tranh thủ lúc đang thịnh hành đoạn hát "Hông bé ơi, anh có vợ rồi", nhiều sao Việt đã khéo "chứng minh chủ quyền" với nửa kia. Hết gia đình Tóc Tiên, Trương Mỹ Nhân và nhiều cặp đôi hot thì đến lượt Diệu Nhi - vợ Anh Tú cũng nhập cuộc. Diệu Nhi đã nhá hàng những bức ảnh Anh Tú khoe body 6 múi để khoe chồng.

Anh Tú và Diệu Nhi đã có 7 năm yêu trước khi quyết định về chung một nhà hồi tháng 10/2022. Hậu kết hôn, Diệu Nhi và Anh Tú vẫn giữ quy tắc kín tiếng trong cuộc sống đời tư, chỉ đăng ảnh bên đối phương vào những dịp đặc biệt.

Anh Tú vẫn thoải mái làm nghề, thậm chí còn thuận lợi hơn sau khi kết hôn với Diệu Nhi. Anh nói: "Nhưng mà tôi nghĩ, không biết với đàn ông khác như thế nào chứ với mình từ khi có vợ, mình cảm thấy dễ dàng hơn khi đóng những phân cảnh nóng. Bởi vì mình làm gì tất cả mọi người đều biết mình có vợ rồi, cảm thấy thoải mái lắm. Không phải như ngày xưa nhiều khi mình quay, người ta không hiểu họ sẽ nói này kia, còn giờ tôi đã có vợ, hoàn toàn rất thoải mái đầu óc, không còn dè dặt nữa. Tất nhiên là ở một chừng mực nào thôi chứ, mình đâu thể đóng cảnh nóng quá được".

Anh Tú-Diệu Nhi được nhiều người yêu thích. Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, Anh Tú được mệnh danh là "ông chồng quốc dân" khi hết mực cưng chiều vợ.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Anh Tú cho biết anh không cần Diệu Nhi phải nấu cơm, anh có thể thay bà xã làm nhưng mong muốn hai vợ chồng có thể sum họp, quây quần bên gia đình sau những bận rộn của công việc. Không chỉ vậy, khi hộ tống vợ đi xem concert của BLACKPINK, Anh Tú không ngần ngại diện chiếc áo có thành viên thứ 5 của nhóm là vợ mình. Hành động ngọt ngào của Anh Tú "đốn tim" người hâm mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, Anh Tú được mệnh danh là "ông chồng quốc dân" khi hết mực cưng chiều vợ.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Anh Tú cho biết anh không cần Diệu Nhi phải nấu cơm, anh có thể thay bà xã làm nhưng mong muốn hai vợ chồng có thể sum họp, quây quần bên gia đình sau những bận rộn của công việc. Không chỉ vậy, khi hộ tống vợ đi xem concert của BLACKPINK, Anh Tú không ngần ngại diện chiếc áo có thành viên thứ 5 của nhóm là vợ mình. Hành động ngọt ngào của Anh Tú "đốn tim" người hâm mộ.

Anh Tú Diệu Nhi về chung 1 nhà vào tháng 10/2022. Ảnh: Internet

Trong đám cưới, Anh Tú đã bật khóc khi nói về tình yêu của mình dành cho Diệu Nhi. Đồng thời, anh cũng bày tỏ hy vọng cả hai có thể đồng hành với nhau trong suốt quãng đời còn lại. Đáp lại tình cảm của ông xã, nữ diễn viên sinh năm 1991 chia sẻ mặc dù Anh Tú không phải là hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô nhưng anh là người chồng tuyệt vời

Tháng 8.2021, hình ảnh được cho là Diệu Nhi và Anh Tú xuất hiện tại một bệnh viện phụ sản ở TP.HCM gây xôn xao trên mạng xã hội, nhiều người đồn đoán cặp đôi này đã có con. Thế nhưng mỗi khi nhận được câu hỏi này từ truyền thông hay người hâm mộ, phía Diệu Nhi và Anh Tú đều từ chối trả lời. Đến ngày 21.8, Diệu Nhi và Anh Tú bất ngờ thông báo cả hai đã đăng ký kết hôn vào ngày 10.10.2019.