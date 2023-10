Sam tên thật là Hà My. Cô là gương mặt đình đám một thời trong số các hot teen đời đầu.

Hotgirl, diễn viên, MC Sam. Ảnh: Internet

Ngoài làm MC, đóng phim, Sam còn kinh doanh bất động sản. Năm 29 tuổi, cô tiết lộ sở hữu khối tài sản hơn 2 triệu USD. Chia sẻ với Zing, cô tâm sự đặt mục tiêu có một triệu USD ở tuổi 30 nhưng nhờ làm việc chăm chỉ cô đạt được gấp đôi mục tiêu đề ra.

Nữ MC từng khiến nhiều người "choáng" khi tiết lộ cô có tài sản khoảng 50 tỷ từ khi còn 27 tuổi. Nữ diễn viên cũng tự "tậu" cho mình căn biệt thự xa hoa ở quận 7 (TP.HCM) cùng nhiều xế hộp tiền tỷ, mỗi chiếc được cô sử dụng cho một mục đích khác nhau.

Khá cởi mở trong công việc nhưng Sam lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô rất hiếm khi tiết lộ chuyện tình yêu của mình với công chúng. Bởi vậy, mãi tới khi được bạn trai cầu hôn vào tháng 12/2022 và hoàn thành thủ tục đăng kí kết hôn cách đây vài ngày, San mới chính thức thông báo với mọi người. Tuy nhiên, đến tận thời điểm này danh tính cũng như dung mạo của chồng Sam vẫn được cô giữ bí mật.

Nữ diễn viên thừa nhận từ khi yêu người đàn ông này, cô có những thay đổi tích cực trong tư duy về đời sống và sự nghiệp. Ảnh: Internet

Trong một số lần hiếm hoi kể về nửa kia của mình, Sam cho biết chồng sắp cưới là một người rất ủng hộ sự nghiệp của cô. Vì thế, cô có thể thoải mái chia sẻ chuyện công việc với anh. Cả khi thấy bạn gái bận rộn không có thời gian dành cho mình, anh cũng chủ động hạn chế làm phiền, tôn trọng không gian riêng tư của cô.

Vào lúc Sam rảnh hơn một chút, anh nhắc khéo bạn gái nên biết cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Anh muốn cô dành thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và quan tâm đến gia đình.

Sam nhận lời cầu hôn của bạn trai vào tháng 12 năm 2022. Ảnh: Internet

Về vấn đề phải tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp nam khi làm việc, Sam cho biết bạn trai cũng luôn thể hiện sự tin tưởng và tôn trọng với cô. Tuy nhiên khi phải quay những cảnh thân mật với bạn diễn, Sam sẽ nói trước với nửa kia của mình.

Nữ diễn viên thừa nhận từ khi yêu người đàn ông này, cô có những thay đổi tích cực trong tư duy về đời sống và sự nghiệp.

"Anh ấy là người duy nhất có thể làm thay đổi và suy nghĩ của tôi. Nói như thế không có nghĩa anh ấy gia trưởng đâu. Anh rất gần gũi, dễ thương, không dạy tôi phải làm thế này hay thế kia. Nhưng chính cuộc sống và những chia sẻ của anh làm tôi tự thay đổi.

Điều anh khiến tôi thay đổi nhiều nhất là tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm. Trước đây, tôi là người lo làm, không biết tận hưởng cuộc sống. Tôi kiếm tiền và chỉ nghĩ để tích lũy", Sam chia sẻ với Thể thao Văn hoá.

Sam trong một tiệc cưới. Ảnh: Internet

Về lý do quyết định cưới người đàn ông đó, Sam chia sẻ với Thanh niên rằng cô cảm nhận được sự yêu thương của đối phương dành cho gia đình mình. Trong mắt Sam, chồng sắp cưới là một người tình cảm, chu đáo, chân thành.

Nữ MC cũng tiết lộ rằng sau khi cưới, ngoài việc cố gắng trở thành một người vợ tốt trong gia đình, cô vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên cho biết, vợ chồng cô độc lập về tài chính.

Trước đây, Sam nhiều lần gây "sốc" khi đưa ra những tiêu chuẩn bạn trai khó nhằn như trong tài khoản tối thiểu phải có 30 - 40 tỷ đồng.

Chia sẻ về lý do này, cô từng nói trong chương trình The Serect Place - Sao ở đây: "Nếu cần người đàn ông quá giàu hơn em thì em không cần. Nhưng em cần người nhỉnh hơn em chút xíu, vì em muốn nể họ. Em cũng chỉ là phụ nữ thôi, em muốn người đàn ông hơi nhỉnh hơn để có cảm giác an toàn".

Chú rể giấu mặt của Sam. Ảnh: Internet

Ngoài ra Sam cho biết cô không có nhiều mối tình. Trong chuyện tình cảm, cô không đặt nặng chuyện vật chất. Nữ diễn viên chia sẻ bản thân là người độc lập, mạnh mẽ và thích tự chủ về tài chính, không muốn dựa dẫm vào bạn trai.

"Trước đến nay, tôi chưa bao giờ yêu người nổi tiếng. Tình cảm là thứ khó nói, nhưng thật tâm, tôi không thích yêu người trong nghề. Hoạt động trong showbiz, tôi hiểu đây là môi trường phức tạp và khắc nghiệt như thế nào. Nghệ sĩ là những người nhạy cảm và dễ bị lay động, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi e dè. Trong khi đó, điều mà tôi tìm kiếm ở một người đàn ông chính là sự an toàn", cô nói.