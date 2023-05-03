Xôn xao thông tin NSƯT Thành Lộc rời Idecaf sau 26 năm gắn bó

Thông tin này khiến cư dân mạng hoang mang và cả tiếc nuối. Vở diễn “Cậu đồng” gắn cùng sự phát triển của sân khấu kịch Idecaf với diễn xuất của những gương mặt gạo cội như: NSƯT Hữu Châu, nghệ sỹ Hoàng Trinh, Bạch Long,... và đặc biệt là NSƯT Thành Lộc.

Nhiều thông tin cũng cho rằng vở diễn “Cậu đồng” kết thúc, đồng nghĩa "bảo vật" của sân khấu kịch Idecaf NSƯT Thành Lộc cũng sẽ ra đi sau 26 năm gắn bó.

Trước đó, NSƯT Thành Lộc từng chia sẻ ông không còn đảm trách vị trí Phó giám đốc sân khấu kịch Idecaf nữa và cũng không tham gia vào khâu chỉ đạo nghệ thuật của các tác phẩm tại sân khấu.

Cụ thể, vào ngày 17-4, tài khoản cá nhân của NSƯT Thành Lộc chia sẻ: "Mình đã chính thức từ nhiệm vai trò Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật cho công ty Thái Dương (Idecaf) từ một năm nay rồi. Ngay sau đám tang em V.M (đạo diễn Vũ Minh - PV), sau khi mình hoàn thành vở kịch "Alo! Lộ hàng" để bảo đảm dàn kịch mục cho khán giả xem và cũng để tặng hương hồn em M. Sau khi "Alo! Lộ hàng" công diễn thì mình ra khỏi Ban Giám đốc Công ty Thái Dương luôn, chỉ cộng tác với tư cách và vị trí là một diễn viên hay đạo diễn mà thôi".

Phía sân khấu Idecaf vẫn chưa có thông tin chính thức về vấn đề này.

Nghệ sĩ Thành Lộc chuyển về biểu diễn tại Sân khấu kịch IDECAF năm 1997. Ảnh: Internet

Năm 1997, nghệ sĩ Thành Lộc chuyển về biểu diễn tại Sân khấu kịch IDECAF (Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp). Trong khoảng thời gian này, nghệ sĩ Thành Lộc dần dần khẳng định được tài năng của mình qua các vai diễn được đánh giá là "kinh điển" của sân khấu kịch Thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung: vai anh chàng thư sinh Chu Xung bất hạnh trong vở Lôi Vũ, vai ông Tư trong vở Dạ cổ hoài lang, vai ông Thiện trong Ngôi nhà không có đàn ông.

NS Thành Lộc đã dàn dựng rất thành công chương trình Ngày xửa ngày xưa - một chương trình hài kịch dành cho thiếu nhi. Ảnh: Internet

Tháng 4 năm 2000, nghệ sĩ Thành Lộc và "ông bầu" Huỳnh Anh Tuấn - Chủ nhiệm CLB Múa rối Nụ cười (Nhà thiếu nhi Quận 1) cùng nhau thành lập Công ty TNHH Sân khấu và Nghệ thuật Thái Dương (IDECAF). Đây là một công ty gần như duy nhất tại Việt Nam chuyên dàn dựng những vở kịch dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi. Tại đây, ông vừa là phó chỉ đạo nghệ thuật, kiêm luôn diễn viên chính của đoàn, đạo diễn dàn dựng sân khấu.

NS Thành Lộc đã dàn dựng rất thành công chương trình Ngày xửa ngày xưa - một chương trình hài kịch dành cho thiếu nhi. Những vở diễn đã trở thành tuổi thơ của hàng triệu em nhỏ như: Aladin và đủ thứ thần, Cậu bé rừng xanh, Nữ thần Lee Kim Chi, Sơn Tinh - Thủy Tinh…

Thông tin gây xôn xao. Ảnh: Internet

26 năm gắn bó với sân khấu kịch cũng là 26 năm NSƯT Thành Lộc tạo nên những thành tích trong sự nghiệp. Năm 1997 - thời điểm mới gắn bó với IDECAF, NSƯT Thành Lộc giành được giải thưởng "Nghệ sỹ có đóng góp to lớn" tại Giải Cù Nèo Vàng.

Nam nghệ sỹ cũng từng giành tới 7 giải thưởng vinh danh cá nhân tại Giải Mai Vàng qua các năm. Các vở diễn với sự tham gia sáng tạo của Thành Lộc cũng đạt được nhiều thành tích đáng nể. Vở kịch gần đây nhất của nam nghệ sỹ là Alo! Lộ Hàng - được NSƯT Thành Lộc nhắc đến là vở kịch cuối cùng trước khi từ chức.