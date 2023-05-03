Trải lòng cuộc sống hôn nhân sau 1 năm chia tay chồng cũ: MC Hoàng Oanh 'hồi sinh' cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp

Sau gần một năm kể từ khi quay trở lại cuộc sống độc thân, MC Hoàng Oanh được nhiều khán giả nhận xét ngày càng trở nên xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Ngoài ra cô cũng khá "đắt show" trong những sự kiện, chương trình đình đám.

Vào tháng 4 năm ngoái, MC Hoàng Oanh bất ngờ thông báo đã chính thức "đường ai nấy đi" với chồng ngoại quốc sau khoảng 3 năm chung sống. Bên cạnh đó người đẹp cho biết thêm dù cả hai đã chia tay, nhưng vẫn sẽ cùng nhau nuôi dạy, chăm sóc con trai.

Có thể thấy hình ảnh nữ MC hiện tại luôn ăn vận chỉn chu, gọn gàng mỗi khi xuất hiện trước công chúng hoặc ở trong cuộc sống đời thường. Cô thường góp mặt trong nhiều buổi họp báo ra mắt các dự án nghệ thuật của những đồng nghiệp thân thiết với vai trò là người "cầm trịch".

Trước đó trong một lần tâm sự với giới truyền thông, MC Hoàng Oanh không ngần ngại nói về mối quan hệ hiện tại với chồng cũ: "Khi ly hôn, tôi nghĩ nếu có thể, cả hai vẫn làm bạn, là ba mẹ của Max để cho con có đủ tình yêu thương vẫn tốt hơn. Tôi cũng từng như bao người phụ nữ khác, thường phức tạp hóa vấn đề nhưng giờ đây, tôi nghĩ càng đơn giản thì càng thanh thản".

Người đẹp quan niệm "biết đâu ở lại nó sẽ đắng hơn". Cô chia sẻ: "Có rất nhiều bà mẹ đơn thân giống tôi, họ trải qua nhiều khó khăn và dằn vặt nhất là trong tâm lý. Bất cứ bà mẹ nào có con rồi cũng sẽ đặt con lên hàng đầu. Ai cũng muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con mình. Tôi nghĩ rằng một gia đình có thể chỉ có một người nhưng hạnh phúc còn hơn hai người ở bên nhau mà lại không hạnh phúc".

Cô là người 'cầm trịch' nhiều chương trình. Ảnh: Internet

Hoàng Oanh nghĩ ở thời điểm hiện tại, cô muốn trở thành một người mẹ đơn thân khỏe mạnh, hạnh phúc. Vì chính điều đó mới giúp cô nuôi dạy con nên người. "Việc cho con thấy một hình ảnh hạnh phúc, đúng đắn về tình yêu rất quan trọng. Để con biết tình yêu trong gia đình như thế nào. Mình không nên ở trong một gia đình không hạnh phúc mà cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối, không biết đó có phải là hình mẫu hạnh phúc mà mình theo đuổi hay không", cô nhấn mạnh.

Trước đó, chia sẻ trên VnExpress, Hoàng Oanh cũng cho hay, cô tìm lại được sự tươi mới trong cuộc sống, suy nghĩ và công việc sau một năm ly hôn. Thời điểm chuyện buồn ập đến, cô cho biết từng khóc nhiều khi một mình ôm con từ Singapore về nước. Người đẹp mệt mỏi vì phải một mình chăm con, lo kinh tế... Có lúc, Hoàng Oanh nghĩ khó vượt qua được tâm lý tồi tệ khi đứng ở vực thẳm hôn nhân. Tuy nhiên, tình yêu của người thân, nhất là con trai đã giúp cô vực dậy tinh thần.

MC Hoàng Oanh có năng lượng tích cực. Ảnh: Internet

Không chỉ hoạt động trong làng giải trí với vai trò người dẫn chương trình, trong thời gian vừa qua MC Hoàng Oanh còn thử sức bản thân thông qua một vai diễn trong bộ phim điện ảnh và nhận về phản hồi tích cực từ công chúng.

Dù khá bận rộn với lịch trình công việc nhưng MC Hoàng Oanh luôn nở nụ cười rạng rỡ và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Trải qua một lần đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân, MC Hoàng Oanh vẫn chưa hề công khai hẹn hò với bất kỳ ai.

MC chăm con và luôn yêu thương bé. Ảnh: Internet

Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Nội, được khán giả biết đến khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen 2006. Sau đó, cô thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 và đoạt giải á hậu. Người đẹp từng hoạt động ở vai trò MC cho các sự kiện, chương trình truyền hình, đóng một số phim điện ảnh như: Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba...

Hoàng Oanh và Jack Cole quen biết nhau cuối tháng 10/2017, tổ chức hôn lễ ở TP HCM vào cuối năm 2019. Cả hai giải quyết thủ tục ly hôn hồi tháng 4/2022 sau hơn một năm chung sống.

Hoàng Oanh cho biết việc chăm sóc bé Max hiện không còn vất vả như trước. Được bố mẹ ruột hỗ trợ, cô có thêm thời gian riêng tư, có thể gặp gỡ bạn bè, cùng ăn uống, cà phê trò chuyện.