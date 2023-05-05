Giữa loạt thị phi bủa vây Trấn Thành, Hari Won lộ dáng vẻ gầy gò, thiếu sức sống khiến khán giả lo lắng

Trên trang cá nhân, Hari Won đăng tải khoảnh khắc đi tập thể dục. Tuy nhiên, vóc dáng gầy gò, xanh xao của bà xã Trấn Thành gây chú ý. Có thể thấy, nữ ca sĩ có phần sụt cân thấy rõ. Dân tình đều khuyên cô nên chú trọng đến sức khoẻ cũng như không cần phải giảm cân khắt khe bởi thân hình của Hari Won đã cân đối.

Ngoại hình gầy đi trông thấy của Hari Won khiến khán giả không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV

Không chỉ cơ thể thon thả hơn, gương mặt cô cũng nhỏ gọn hơn trước kia nhiều. Liên tục gặp vấn đề về sức khoẻ khiến vóc dáng gầy gò, nhưng Hari Won vẫn không từ bỏ thói quen tập tành và ăn uống kiêng khem mỗi ngày. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận quan tâm, lo lắng và cả động viên.