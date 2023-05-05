Giữa loạt thị phi bủa vây Trấn Thành, Hari Won lộ dáng vẻ gầy gò, thiếu sức sống khiến khán giả lo lắng

Ngoại hình gầy đi trông thấy của Hari Won khiến khán giả không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ.
- Giữa bão thị phi, Trấn Thành lần đầu lộ diện bên Hari Won, hành động của cả hai gây chú ý
- Phản ứng của Hari Won về việc Đại Nghĩa thay thế Trấn Thành ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí?
Trên trang cá nhân, Hari Won đăng tải khoảnh khắc đi tập thể dục. Tuy nhiên, vóc dáng gầy gò, xanh xao của bà xã Trấn Thành gây chú ý. Có thể thấy, nữ ca sĩ có phần sụt cân thấy rõ. Dân tình đều khuyên cô nên chú trọng đến sức khoẻ cũng như không cần phải giảm cân khắt khe bởi thân hình của Hari Won đã cân đối.
Không chỉ cơ thể thon thả hơn, gương mặt cô cũng nhỏ gọn hơn trước kia nhiều. Liên tục gặp vấn đề về sức khoẻ khiến vóc dáng gầy gò, nhưng Hari Won vẫn không từ bỏ thói quen tập tành và ăn uống kiêng khem mỗi ngày. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận quan tâm, lo lắng và cả động viên.
Vừa qua, Hari Won cho biết cô được chẩn đoán liệt một bên mặt do cơ thể yếu, stress nhiều, thiếu ngủ và nhiều lý do khác. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân thường xuyên làm việc quá sức, không để ý sức khỏe nên cơ thể suy yếu. Căn bệnh này khiến nữ ca sĩ suy sụp tinh thần.
Cô bắt đầu điều trị bằng cách truyền nước, vitamin tổng hợp, châm cứu để cơ thể hồi phục. Nữ ca sĩ phải đi châm cứu mỗi ngày để giảm đau. Thời gian qua, Hari Won đi về giữa Việt Nam và Hàn Quốc kết hợp làm việc và chữa trị căn bệnh liệt cơ mặt. Hiện tại, Hari Won bắt đầu cảm nhận được cơ mặt có tiến triển tốt nhưng sức khỏe vẫn chưa thực sự ổn định.
Do bệnh chưa khỏi hoàn toàn, Hari Won điều tiết công việc, sắp xếp lịch trình hợp lý để nghỉ ngơi, thư giãn. Cô bắt tay thực hiện các dự án mới. Ngoài hoạt động trong nước, cô cho biết sắp tới Hàn Quốc để tiếp tục sản phẩm dang dở.