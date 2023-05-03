Phản ứng của Hari Won về việc Đại Nghĩa thay thế Trấn Thành ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí?

Những ngày qua, việc Trấn Thành bị Đại Nghĩa thay thế vai trò giám khảo ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, Trấn Thành bị cho là đã không còn được nhà sản xuất Siêu Tài Năng Nhí mời tham gia chương trình vì vướng phải lùm xùm phát ngôn ‘hào quang rực rỡ’.

Mới đây, ekip sản xuất Siêu Tài Năng Nhí chính thức tung ra thông tin giới thiệu cho tập phát sóng đầu tiên. Đáng chú ý là tình huống Hari Won nói về chuyện Trấn Thành bị Đại Nghĩa thay thế.

Đại Nghĩa sẽ thay thế Trấn Thành ngồi cạnh Hari Won ở vị trí giám khảo - Ản: Internet

Trong phần mở màn, Hari Won quyết định ‘thay người ngồi cạnh mình bao lâu nay’, người được cô nàng chọn đồng hành trong mùa này chính là MC Đại Nghĩa. Cô cho biết sự thay đổi về giám khảo chính mùa này sẽ mang đến một làn gió mới bởi sự khác biệt trong tính cách, lối dẫn dắt và tung hứng cùng với mình. Bà xã Trấn Thành tiết lộ: "Chương trình đã kiếm người hay hơn, ấm cúng, dễ thương, đáng yêu... y như một ông bố".

Hari Won cho biết sự thay đổi này sẽ mang đến một làn gió mới, tiết lộ Đại Nghĩa ấm áp y như người bố - Ảnh: Internet

Trước đó, Đại Nghĩa cũng từng nói về việc thay thế Trấn Thành ở chương trình này. Đại Nghĩa cho biết từ trước đến nay giữa anh và Trấn Thành giữ tình cảm tốt đẹp. Họ không thường xuyên gặp gỡ nhưng khi có chuyện vui hoặc buồn, luôn nhắn tin, gọi điện để chia sẻ, động viên nhau.

Đại Nghĩa cho biết từ trước đến nay giữa anh và Trấn Thành giữ tình cảm tốt đẹp - Ảnh: Internet

"Tôi từng dẫn nhiều chuơng trình cho trẻ em nên hiểu phải có tâm lý, tinh thần thoải mái, mới mang đến hiệu quả công việc cao. Tôi tin mình có nét khác biệt để khán giả nhớ đến" - Đại Nghĩa cho biết.