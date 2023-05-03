Phản ứng của Hari Won về việc Đại Nghĩa thay thế Trấn Thành ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí?

Hậu trường 03/05/2023 21:11

Những ngày qua, việc Trấn Thành bị Đại Nghĩa thay thế vai trò giám khảo ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Đáng chú ý là phản ứng của 'bà xã' Trấn Thành trước sự thay đổi này.

Những ngày qua, việc Trấn Thành bị Đại Nghĩa thay thế vai trò giám khảo ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, Trấn Thành bị cho là đã không còn được nhà sản xuất Siêu Tài Năng Nhí mời tham gia chương trình vì vướng phải lùm xùm phát ngôn ‘hào quang rực rỡ’.

Phản ứng của Hari Won về việc Đại Nghĩa thay thế Trấn Thành ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí? - Ảnh 1
Trấn Thành bị cho là không còn được nhà sản xuất Siêu Tài Năng Nhí mời tham gia vì vướng phải lùm xùm phát ngôn ‘hào quang rực rỡ - Ảnh: Internet

 

Mới đây, ekip sản xuất Siêu Tài Năng Nhí chính thức tung ra thông tin giới thiệu cho tập phát sóng đầu tiên. Đáng chú ý là tình huống Hari Won nói về chuyện Trấn Thành bị Đại Nghĩa thay thế.

Phản ứng của Hari Won về việc Đại Nghĩa thay thế Trấn Thành ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí? - Ảnh 2

Phản ứng của Hari Won về việc Đại Nghĩa thay thế Trấn Thành ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí? - Ảnh 3
Đại Nghĩa sẽ thay thế Trấn Thành ngồi cạnh Hari Won ở vị trí giám khảo - Ản: Internet

 

Trong phần mở màn, Hari Won quyết định ‘thay người ngồi cạnh mình bao lâu nay’, người được cô nàng chọn đồng hành trong mùa này chính là MC Đại Nghĩa. Cô cho biết sự thay đổi về giám khảo chính mùa này sẽ mang đến một làn gió mới bởi sự khác biệt trong tính cách, lối dẫn dắt và tung hứng cùng với mình. Bà xã Trấn Thành tiết lộ: "Chương trình đã kiếm người hay hơn, ấm cúng, dễ thương, đáng yêu... y như một ông bố".

Phản ứng của Hari Won về việc Đại Nghĩa thay thế Trấn Thành ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí? - Ảnh 4
Hari Won cho biết sự thay đổi này sẽ mang đến một làn gió mới, tiết lộ Đại Nghĩa ấm áp y như người bố - Ảnh: Internet

 

Trước đó, Đại Nghĩa cũng từng nói về việc thay thế Trấn Thành ở chương trình này. Đại Nghĩa cho biết từ trước đến nay giữa anh và Trấn Thành giữ tình cảm tốt đẹp. Họ không thường xuyên gặp gỡ nhưng khi có chuyện vui hoặc buồn, luôn nhắn tin, gọi điện để chia sẻ, động viên nhau.

Phản ứng của Hari Won về việc Đại Nghĩa thay thế Trấn Thành ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí? - Ảnh 5
 Đại Nghĩa cho biết từ trước đến nay giữa anh và Trấn Thành giữ tình cảm tốt đẹp - Ảnh: Internet

 

"Tôi từng dẫn nhiều chuơng trình cho trẻ em nên hiểu phải có tâm lý, tinh thần thoải mái, mới mang đến hiệu quả công việc cao. Tôi tin mình có nét khác biệt để khán giả nhớ đến" - Đại Nghĩa cho biết.

Trấn Thành tiếp tục gặp 'biến', tên 'mất hút' khỏi Top 10 gương mặt có sức ảnh hưởng nhất MXH

Trấn Thành tiếp tục gặp 'biến', tên 'mất hút' khỏi Top 10 gương mặt có sức ảnh hưởng nhất MXH

Mới đây, trên bảng xếp hạng danh sách 10 gương mặt có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội vừa được công bố, cái tên Trấn Thành mất hút khỏi danh sách khiến netizen bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hari Won - Trấn Thành MC Đại Nghĩa vbiz

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 33 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi