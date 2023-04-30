Trấn Thành tiếp tục gặp 'biến', tên 'mất hút' khỏi Top 10 gương mặt có sức ảnh hưởng nhất MXH

Mới đây, trên bảng xếp hạng danh sách 10 gương mặt có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội vừa được công bố, cái tên Trấn Thành mất hút khỏi danh sách khiến netizen bất ngờ.

Mới đây, trên trang của Buzzmetrics đã công bố danh sách 10 gương mặt có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội tháng 3/2023. Theo danh sách, Hòa Minzy là cái tên dẫn đầu, kết quả đến từ sự thành công của MV Thị Mầu được nữ ca sĩ phát hành trong tháng 3. Đáng chú ý, trong top 10 người ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội tháng 3 không có tên Trấn Thành. Được biết, trong tháng 2 nam MC dẫn đầu với thông số ấn tượng thì lần này, nam MC mất hút khỏi danh sách khiến netizen không khỏi bất ngờ.

Top 10 người ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội tháng 3 không có tên Trấn Thành - Ảnh: Internet Trong tháng 3 vừa qua, cái tên Trấn Thành liên tục gặp phải những lùm xùm. Đầu tháng anh vướng vào drama bao rạp, cần sự riêng tư. Sau đó, Trấn Thành lại tiếp tục gây tranh cãi với phát ngôn ‘đời nghệ sĩ khó nuốt’ và bật khóc nức nở khi nhắc đến 4 chữ ‘hào quang rực rỡ’. Câu nói khiến Trấn Thành bị khán giả kêu gọi tẩy chay, một số đồng nghiệp cũng không đồng tình với cách suy nghĩ của Trấn Thành.

Những câu nói gây tranh cãi vừa qua khiến Trấn Thành bị khán giả kêu gọi tẩy chay, một số đồng nghiệp cũng không đồng tình với cách suy nghĩ của anh - Ảnh: Internet Gần đây, anh bị tố cùng Lê Dương Bảo Lâm, Hiền Hồ đi bar rồi tiêu hết 187 triệu đồng. Tuy nhiên, bài tố không có hình ảnh, bằng chứng cụ thể nên hầu hết khán giả cho rằng đây là thông tin bịa đặt, vô căn cứ. Trấn Thành bị tố cùng Lê Dương Bảo Lâm, Hiền Hồ đi bar rồi tiêu hết 187 triệu đồng - Ảnh: Internet Không những thế, mới đây, trong buổi họp báo chương trình Siêu Tài Năng Nhí xác nhận Trấn Thành rời chương trình sau nhiều mùa đồng hành. Năm nay, Đại Nghĩa, Hari Won và Gil Lê là ba giám khảo. Trấn Thành rời khỏi chương trình Siêu Tài Năng Nhí sau nhiều mùa đồng hành - Ảnh: Internet Đại diện nhà sản xuất cũng cho biết lý do mời Đại Nghĩa làm giám khảo thay vì Trấn Thành vì nam MC bận dự án riêng: “Chúng tôi không nói ai thay ai. Mỗi nghệ sĩ có ưu điểm và lượng khán giả riêng. Để một chương trình thành công, chúng tôi cần nghệ sĩ, các tài năng nhí, khán giả và hàng trăm người trong ê-kíp. Với 3 mùa trước, chúng tôi đã có lượng khán giả nhất định. Sang mùa này, khi thêm nghệ sĩ mới tham gia, chúng tôi có thể mở rộng đối tượng khán giả”.

Bị so sánh với phim mới Trấn Thành, đạo diễn Bố Già lên tiếng khẳng định 'Phim mới của mình không nói đạo lý như phim Trấn Thành' Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt phim mới của người từng là đạo diễn phim Bố Già của Trấn Thành, khi bị so sánh với phim Trấn Thành, người này khẳng định phim mới mình làm không nói đạo lý như phim Trấn Thành.

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