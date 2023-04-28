Hari Won lộ diện giữa loạt thị phi bủa vây Trấn Thành, netizen đặt nghi vấn về tin đồn 'đường ai nấy đi' của cặp đôi?

Sau tin đồn liên quan đến nam nghệ sĩ T.T quỵt 187 triệu đồng, Hari Won bất ngờ lộ diện trên mạng xã hội khiến netizen 'xôn xao'.

Trong những ngày vừa qua, Trấn Thành đã vướng vào không ít thông tin thất thiệt liên quan đến cuộc sống đời tư. Một trong những nguyên nhân khiến nam MC bất ngờ bị "réo tên" bắt nguồn từ tin đồn một nam nghệ sĩ có tên T.T bị tố đã quỵt tiền hóa đơn tại một địa điểm vui chơi. Mới đây khi chồng đang phải nhận về luồng ý kiến trái chiều bởi loạt thị phi bủa vây, Hari Won đã bất ngờ lộ diện ở trên mạng xã hội. Dựa vào động thái này, một số khán giả cho rằng dường như nữ ca sĩ không hề để tâm tới những thông tin trên.

Vợ chồng Trấn Thành Hari Won - Ảnh: FBNV Cụ thể Hari Won đã cập nhật khoảnh khắc đời thường và vui vẻ nói thêm: "Hôm nay bé đi đâu đi đâu". Trong khung hình, dễ dàng nhận thấy nữ ca sĩ ăn vận vô cùng thời thượng và có mặt tại một khu vực được cho là trung tâm thương mại. Khi chụp hình, Hari Won vẫn khá thoải mái để bộ biểu cảm tự nhiên như trước đây. Hari Won bình thản lộ diện khi Trấn Thành vẫn đang giữ im lặng trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Hari Won khá vui vẻ khi chia sẻ những hình ảnh của bản thân tới đông đảo khán giả - Ảnh: Chụp màn hình Trái ngược với Hari Won, phía Trấn Thành đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn liên quan đến nam nghệ sĩ T.T. Bên cạnh đó, nam MC còn cho biết cảm thấy bình thường vì từ đầu năm 2023 đến nay anh đã không ít lần vướng vào những thị phi, lùm xùm liên quan đến công việc lẫn cuộc sống đời tư.

Không giống như Hari Won, Trấn Thành hiện vẫn chưa có bất kỳ động thái nào ở trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp vợ chồng showbiz Việt nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Đều là những ngôi sao hạng A trong nghề, nhất cử nhất động của cặp đôi luôn vào tầm ngắm của cư dân mạng. Đã 7 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won trải qua biết bao sóng gió. Cả 2 cũng vướng không ít ồn ào, trong số đó phải kể đến tin đồn cặp đôi "ký kết hợp đồng hôn nhân". Trấn Thành và Hari Won cùng trải qua biết bao sóng gió - Ảnh: Internet

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