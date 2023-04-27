NÓNG: Trấn Thành chính thức rời ghế giám khảo chương trình 'Siêu tài năng nhí'

Vào ngày 27/4, đại diện của "Siêu tài năng nhí" đã xác nhận Trấn Thành rời chương trình sau nhiều mùa đồng hành.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 27/4 ê-kíp game show Siêu tài năng nhí xác nhận Trấn Thành rời chương trình sau nhiều mùa đồng hành. Năm nay, Đại Nghĩa, Hari Won và Gil Lê là ba giám khảo. Khi được hỏi lý do mời Đại Nghĩa làm giám khảo thay vì Trấn Thành, đại diện nhà sản xuất cho biết MC bận dự án riêng. Đồng thời, phía chương trình khẳng định không nói ai thay ai, bởi vì mỗi nghệ sĩ có ưu điểm và lượng khán giả riêng. Để một chương trình thành công, chương trình Siêu tài năng nhí cần nghệ sĩ, các tài năng nhí, khán giả và hàng trăm người trong ê-kíp. Với 3 mùa trước, chương trình đã có lượng khán giả nhất định. Sang mùa này, khi thêm nghệ sĩ mới tham gia, chương trình có thể mở rộng đối tượng khán giả.

Siêu tài năng nhí xác nhận Trấn Thành rời chương trình sau nhiều mùa đồng hành - Ảnh: FBNV Về phía Đại Nghĩa, khi được hỏi về việc thay thế Trấn Thành, anh giải thích rằng bản thân đang làm một chương trình và tới các mùa sau có ai thay thế là chuyện bình thường với các anh em nghệ sĩ. Anh cũng có thể thay thế vị trí của những anh em nghệ sĩ trong các chương trình khác. Ngoài ra, anh từng làm nhiều chương trình và đồng hành mùa một, mùa 2 rồi tới mùa 3, người khác thay thế. Đại Nghĩa cũng khẳng định rằng: "Do đó, mối quan hệ anh em trong những câu chuyện thế này hoàn toàn bình thường. Không vì một chuyện như thế này, anh em khó nhìn mặt nhau”.

Đại Nghĩa nhấn mạnh các nghệ sĩ đều biết tính chất công việc và mỗi năm, chương trình sẽ có tiêu chí khác nhau. Khán giả cũng có thể mong muốn nhìn thấy sự mới mẻ. Do đó, việc thay đổi người làm giám khảo là rất bình thường. Những ngày qua, thông tin Đại Nghĩa thay thế Trấn Thành ở Siêu tài năng nhí gây xôn xao dư luận. Nhiều khán giả thậm chí đồn đoán anh bị gạch tên khỏi chương trình bởi những ồn ào thời gian qua. Hari Won và Đại Nghĩa quay chương trình với nhau - Ảnh: FBNV Thời gian qua, Trấn Thành vướng một số lùm xùm, từ ồn ào "bao rạp vì cần sự riêng tư" đã được anh và cụm rạp lên tiếng xác minh, tới việc phát ngôn: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang hãy thử lên đây chạm vào nó". Câu nói khiến Trấn Thành bị khán giả kêu gọi tẩy chay, một số đồng nghiệp cũng không đồng tình với cách suy nghĩ của Trấn Thành.

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