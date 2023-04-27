Lý Hải hát lại hit đình đám trong sự nghiệp nhưng khán giả nghe sao cứ 'nhớ' đến Trấn Thành

Khán giả bình luận dưới phần trình diễn của Lý Hải, nhưng cứ nhắc đến Trấn Thành.
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Tối 26/4, Lý Hải đã tổ chức minishow đặc biệt kết hợp buổi công chiếu phim Lật Mặt 6 nhằm tri ân khán giả tại thủ đô Hà Nội. Đây cũng là cột mốc đánh dấu cho sự trở lại của Lý Hải với việc ca hát sau 8 năm. Chính vì vậy ngay từ rất sớm, đã có rất đông người hâm mộ có mặt để theo dõi sự kiện do Lý Hải và bà xã - nhà sản xuất phim Minh Hà thực hiện.
Trong buổi minishow đặc biệt, Lý Hải đã mang đến cho khán giả hàng loạt những ca khúc hit đình đám một thời như Khi Người Đàn Ông Khóc, Phút Biệt Ly, Anh Mới Chính Là Người Em Yêu hay Liều Thuốc Cho Trái Tim,... Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng ngay khi Lý Hải cất tiếng hát, rất nhiều khán giả đã cùng hát vang cùng giọng ca vàng của làng nhạc Việt những năm 2000.
Phía dưới bình luận, khán giả không ngớt lời khen ngợi phần trình diễn của nam ca sĩ. Các bài hát và giọng ca của anh gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả.
Tuy nhiên, ngoài những bình luận thể hiện sự yêu thích dành cho màn trình diễn của Lý Hải thì cũng có không ít ý kiến bất ngờ "réo tên" Trấn Thành. Theo đó, thời gian qua nam MC đã vấp phải không ít những tranh cãi khi liên tục "khóc lóc" trước đám đông, thế nên khi Lý Hải hát Khi người đàn ông khóc, sẽ chẳng bất ngờ gì khi Trấn Thành bỗng dưng bị nhắc tên.
Bởi lẽ trước đó, nhiều khán giả cho rằng việc Trấn Thành khóc quá nhiều lần, từ các chương trình truyền hình đến game show, phim ảnh và sự kiện thể hiện việc thiếu chuyên nghiệp trong kiểm soát cảm xúc cá nhân.