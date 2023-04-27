Lý Hải hát lại hit đình đám trong sự nghiệp nhưng khán giả nghe sao cứ 'nhớ' đến Trấn Thành

Tối 26/4, Lý Hải đã tổ chức minishow đặc biệt kết hợp buổi công chiếu phim Lật Mặt 6 nhằm tri ân khán giả tại thủ đô Hà Nội. Đây cũng là cột mốc đánh dấu cho sự trở lại của Lý Hải với việc ca hát sau 8 năm. Chính vì vậy ngay từ rất sớm, đã có rất đông người hâm mộ có mặt để theo dõi sự kiện do Lý Hải và bà xã - nhà sản xuất phim Minh Hà thực hiện.

Lý Hải xuất hiện bảnh bao tái hiện lại các ca khúc đình đám một thời trong sự nghiệp - Ảnh: Internet.

Trong buổi minishow đặc biệt, Lý Hải đã mang đến cho khán giả hàng loạt những ca khúc hit đình đám một thời như Khi Người Đàn Ông Khóc, Phút Biệt Ly, Anh Mới Chính Là Người Em Yêu hay Liều Thuốc Cho Trái Tim,... Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng ngay khi Lý Hải cất tiếng hát, rất nhiều khán giả đã cùng hát vang cùng giọng ca vàng của làng nhạc Việt những năm 2000.