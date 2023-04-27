Đàm Vĩnh Hưng nửa đêm ra rạp ủng hộ Lý Hải, dự đoán ‘nhất định mấy trăm tỷ'

Hậu trường 27/04/2023 11:26

"Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" liên tục tự phá bỏ kỷ lục của mình, giới chuyên môn và các nghệ sĩ đều đánh giá cao về bộ phim lần này của Lý Hải.

Sự kiện ra mắt "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" cùng những suất chiếu đặc biệt diễn ra 2 ngày tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả cả nước. Đặc biệt, với những thành công từ series "Lật mặt", Lý Hải còn được rất nhiều đồng nghiệp đánh giá cao, dự đoán thắng lớn về doanh thu ở phần này sau khi xem phim. 

Trong hàng loạt các nhận xét từ giới chuyên môn và bạn bè đồng nghiệp về "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh", những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng lại được chú ý hơn hết. Theo đó, dù đã đến tham dự buổi ra mắt chính thức tại TP Hồ Chí Minh nhưng nam ca sĩ vẫn cùng bạn bè mua vé, trở lại rạp ngay hôm sau để ủng hộ Lý Hải. 

Đàm Vĩnh Hưng nửa đêm ra rạp ủng hộ Lý Hải, dự đoán ‘nhất định mấy trăm tỷ' - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng mang hoa đến chúc mừng Lý Hải trong buổi ra mắt chính thức.

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng khoe hình ảnh diện trang phục trẻ trung, thoải mái, xuất hiện lúc nửa đêm tại rạp để xem "Lật mặt 6". "Ông hoàng nhạc Việt" đã dành rất nhiều lời khen cho ê-kíp, nhận xét chi tiết từng vai diễn và cách diễn xuất của các diễn viên trong bộ phim điện ảnh này. 

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Kịch bản lôi cuốn không thể rời mẳt, mọi tình huống đều gây bất ngờ đúng với tên gọi "Lật mặt". Anh đã chọn đề tài quá giỏi! Một giai thoại được truyền khẩu từ bao thế hệ qua về việc xui xẻo của ai vô tình trúng số độc đắc…", nam ca sĩ dành nhiều lời có cánh cho Lý Hải từ kịch bản đến cách chọn đề tài làm phim.

Đàm Vĩnh Hưng nửa đêm ra rạp ủng hộ Lý Hải, dự đoán ‘nhất định mấy trăm tỷ' - Ảnh 2
Mr Đàm check-in rạp phim lúc nửa đêm.

Ngoài ra, Mr Đàm cũng đưa ra nhận xét cho từng diễn viên sau khi xem xong: "Chọn diễn viên quá đỉnh! Quốc Cường- Phuơng quá đĩnh đạc và đàn ông. Trung Dũng - Khanh đã đạt tới cảnh giới khiến người xem phải ghét (tui ghét nha ông bạn). Trần Phan Huy Khánh đểu thì khó ai qua mặt ẻm rồi. 2 vợ chồng Lộc Mập (Huỳnh Thi) cực duyên. Toàn (Trần Kim Hải) quá đẹp trai phong trần. Thanh Thức (An) vẫn hiền lành như tính cách bao năm qua. Hai nữ chính xinh đẹp và vào vai ngọt ngào! Còn lại các nhân vật nào cũng có điểm sáng.

Đàm Vĩnh Hưng nửa đêm ra rạp ủng hộ Lý Hải, dự đoán ‘nhất định mấy trăm tỷ' - Ảnh 3
Nam ca sĩ khẳng định sẽ không ngại xem lại lần nữa.

Một bộ phim quá hay. Mình thích thật chứ không vì anh em đồng nghiệp mà khen kiểu vô trách nhiệm với khán giả được! Xem suất 11 giờ đêm mà rạp đông như hội chợ luôn. Ai rủ đi xem là tui sẽ xem nữa á! Nhất định mấy trăm tỷ nha huynh!".

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng với dự đoán "nhất định mấy trăm tỷ" dành cho "Lật mặt 6", nhiều nghệ sĩ đến đạo diễn cũng không tiếc lời khen đối với "đứa con tinh thần" của Lý Hải. 

Diễn viên Cát Tường viết: "Rất ấn tượng, chắc chắn khán giả sẽ đến rạp ủng hộ. Rất ấn tượng với dàn diễn viên, toàn những người mình yêu quý. Chắc tại mình là diễn viên nên khi xem phim đa số mình quan sát về diễn xuất.

Anh Quốc Cường có một vai diễn thật xuất sắc, rất hợp vai. Trần Phan Huy Khánh bất ngờ quá nha, cũng lật quá lật không đoán kịp luôn (coi hết mới thấy cảm giác mình lúc đầu là đúng... làm gì mà lành vậy!). Trung Dung- anh của tui thì quá đỉnh rồi, cái miếng diễn gì mà xem bị ám ảnh luôn, nó biến thái mà kinh dị nữa, sợ thật. Thôi nói quá lộ hết, khán giả ra rạp xem liền đi nha, phim anh Lý Hải là xứng đáng đồng tiền bát gạo".

Đàm Vĩnh Hưng nửa đêm ra rạp ủng hộ Lý Hải, dự đoán ‘nhất định mấy trăm tỷ' - Ảnh 4

Diễn viên Cát Tường trong buổi ra mắt "Lật mặt 6".

Đàm Vĩnh Hưng nửa đêm ra rạp ủng hộ Lý Hải, dự đoán ‘nhất định mấy trăm tỷ' - Ảnh 5
Vợ chồng đạo diễn Võ Thanh Hoà cũng đến chia vui cùng đàn anh đồng nghiệp.

Đạo diễn Võ Thanh Hoà- người vừa thắng lớn với "Siêu lừa gặp siêu lầy" cũng đánh giá cao "Lật mặt 6": "Đây là phần phim mà Hoà ấn tượng nhất trong cả 6 phần của loạt phim "Lật mặt. Tại sao ấn tượng nhất:

- Plot Twist bất ngờ nhất

- Set design tốt nhất

- Dựng phim tốt nhất

- Drama tốt nhất

- Nhiều tuyến nhân vật nhất.

Phim là 1 câu chuyện về tình bạn, lòng người và những sự bất ngờ! Tui chơi với bạn hết mình bạn chơi với tui hết hồn. Với thương hiệu của "Lật mặt" và sự tử tế của anh Lý Hải thì chắc chắn bộ phim sẽ được khán giả đón nhận rất nhiều".

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