Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xả kho ảnh con trai, tiết lộ phải năn nỉ 'hết nước' quý tử mới chịu làm một việc?

Từ sau khi công khai con trai ruột là bé Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên khoe hình ảnh và những hoạt động đời thường của con trai lên trang cá nhân. Anh còn ‘tậu’ hẳn fanpage và các trang mạng xã hội có liên quan để công chúng có thể ngắm và tìm hiểu nhiều hơn về quý tử của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã xả kho loạt khoảnh khắc cưng xỉu của nhóc tỳ Polo trong trang phục chuẩn tổng tài nhí khiến dân tình không khỏi phấn khích. Nam ca sĩ tiết lộ phải nịnh ‘hết nước, hết cái’ quý tử mới đồng ý chụp hình.

Đàm Vĩnh Hưng đã xả kho loạt khoảnh khắc cưng xỉu của nhóc tỳ Polo, tiết lộ phải năn nỉ 'hết nước' mới chịu chụp hình - Ảnh: Chụp màn hình

Nhóc tỳ Polo Huỳnh được dân tình khen ngợi ra dáng đúng chuẩn soái ca nhí. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé rất hiểu chuyện, sống tình cảm. Được bố Đàm Vĩnh Hưng chăm cập nhật hình mới, mỗi lần xuất hiện, Polo Huỳnh khiến công chúng tan chảy với những hành động siêu dễ thương.

Mỗi lần xuất hiện, Polo Huỳnh khiến công chúng tan chảy với những hành động siêu dễ thương - Ảnh: Internet

Được biết, phải sau thời gian 3 năm kể từ khi nhóc tỳ Polo chào đời, Đàm Vĩnh Hưng mới dám công khai con ruột. Nói về lý do công khai này, nam ca sĩ cho biết với một người ưa thích ồn ào như anh, việc phải canh cánh giữ trong lòng một bí mật suốt 3 năm là vô cùng khó khăn.

Nhóc tỳ Polo chính là nguồn động lực giúp nam ca sĩ thành công và viên mãn trên con đường sự nghiệp - Ảnh: Internet

Ông hoàng nhạc Việt cho biết sự xuất hiện của con giúp cuộc đời anh bước sang một trang mới. Nhóc tỳ Polo chính là nguồn động lực giúp nam ca sĩ thành công và viên mãn trên con đường sự nghiệp. Anh chia sẻ bé Polo là tình yêu đích thực, duy nhất của mình. Nam ca sĩ thường sắp xếp công việc hợp lý để tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở bên cạnh con.