Đàm Vĩnh Hưng lo lắng thông báo về tình hình sức khỏe con trai, tiết lộ được các cô chú trong lẫn ngoài nước thăm hỏi, gửi thuốc

Hậu trường 03/02/2023 08:24

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng lo lắng thông báo về tình hình sức khỏe con trai Polo. Bên cạnh đó, anh cũng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho hai cha con.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp nghệ thuật thành công, Đàm Vĩnh Hưng còn gây bất ngờ khi công khai con trai cách đây chưa lâu. Vào nửa cuối năm 2022, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến khán giả và truyền thông nước nhà bất ngờ khi chính thức công khai có con trai 3 tuổi trong một liveshow. Kể từ thời điểm công khai bé Polo Huỳnh, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường của hai bố con lên mạng xã hội. Dù còn nhỏ, nhưng Polo đã sở hữu lượng fan lớn không thua kém gì ba. Mỗi lần xuất hiện, Polo Huỳnh khiến công chúng "xỉu up, xỉu down".

Đàm Vĩnh Hưng lo lắng thông báo về tình hình sức khỏe con trai, tiết lộ được các cô chú trong lẫn ngoài nước thăm hỏi, gửi thuốc - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng và con trai - Ảnh: Internet

Nhưng ngày qua, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài viết lúc nửa đêm cùng bình luận khiến nhiều người chú ý. Được biết, nam ca sĩ đang cảm thấy lo lắng trước tình hình sức khỏe của con trai. Đồng thời anh gửi lời cảm ơn tới những người thân, bạn bè và fan hâm mộ đã dành sự quan tâm cho bé Polo Huỳnh.

Đàm Vĩnh Hưng lo lắng thông báo về tình hình sức khỏe con trai, tiết lộ được các cô chú trong lẫn ngoài nước thăm hỏi, gửi thuốc - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã thăm hỏi sức khỏe con trai - Ảnh: Internet

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng cho biết hiện tại sức khỏe của bé Polo đã đỡ hơn nhiều. Anh xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho hai cha con. Nam ca sĩ viết: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tuỳ theo sức của mình. Em đã khá ổn.

Mọi người yên tâm nha! Ba Hưng nóng ruột hơi làm quá. Vô cùng cảm động với biết bao nhiêu là sự quan tâm, thăm hỏi của các cô chú ở khắp mọi nơi, kể cả Mỹ, Úc, Ba Lan,…Quá trời chú cô làm bác sỹ cũng nhắn tin, hướng dẫn đủ thứ. Có cô, chú gửi các loại thuốc, bài tập hoặc những kinh nghiệm chữa ho cho con. Cha con Polo Huỳnh cám ơn mọi người nhiều".

Đàm Vĩnh Hưng lo lắng thông báo về tình hình sức khỏe con trai, tiết lộ được các cô chú trong lẫn ngoài nước thăm hỏi, gửi thuốc - Ảnh 3

 

Đàm Vĩnh Hưng lo lắng thông báo về tình hình sức khỏe con trai, tiết lộ được các cô chú trong lẫn ngoài nước thăm hỏi, gửi thuốc - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết, hiện tại sức khỏe của bé Polo đã đỡ hơn nhiều - Ảnh: Internet

Có thể thấy tình yêu thương của Đàm Vĩnh Hưng được bộc lộ hết qua quá trình nuôi dạy con trai. Bắt đầu làm cha ở tuổi 48, MR. Đàm không thể tránh được những bỡ ngỡ khi chứng kiến con ốm yếu, trong một lần phỏng vấn với truyền thông, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Khi con tôi bệnh, đất trời như sụp đổ, quay cuồng. Chỉ nghe một tiếng ho của con thôi, tôi cũng thấy nát tim”.

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Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc của nhóc tỳ Polo nói một câu dành cho nam ca sĩ khiến ai cũng mủi lòng

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