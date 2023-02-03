Đàm Vĩnh Hưng lo lắng thông báo về tình hình sức khỏe con trai, tiết lộ được các cô chú trong lẫn ngoài nước thăm hỏi, gửi thuốc

Không chỉ sở hữu sự nghiệp nghệ thuật thành công, Đàm Vĩnh Hưng còn gây bất ngờ khi công khai con trai cách đây chưa lâu. Vào nửa cuối năm 2022, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến khán giả và truyền thông nước nhà bất ngờ khi chính thức công khai có con trai 3 tuổi trong một liveshow. Kể từ thời điểm công khai bé Polo Huỳnh, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường của hai bố con lên mạng xã hội. Dù còn nhỏ, nhưng Polo đã sở hữu lượng fan lớn không thua kém gì ba. Mỗi lần xuất hiện, Polo Huỳnh khiến công chúng "xỉu up, xỉu down".

Đàm Vĩnh Hưng và con trai - Ảnh: Internet

Nhưng ngày qua, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài viết lúc nửa đêm cùng bình luận khiến nhiều người chú ý. Được biết, nam ca sĩ đang cảm thấy lo lắng trước tình hình sức khỏe của con trai. Đồng thời anh gửi lời cảm ơn tới những người thân, bạn bè và fan hâm mộ đã dành sự quan tâm cho bé Polo Huỳnh.