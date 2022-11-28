Đi lưu diễn xa liên tục không được gần con, con trai Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nói một câu gây 'đốn tim' khiến nam ca sĩ chỉ muốn bay về ngay lập tức

Thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả bất ngờ khi công khai con trai ruột là nhóc tỳ Polo Huỳnh ngay ngày sinh nhật thứ 51 của mình. Chính vì thế mọi hoạt động liên quan đến hai cha con của Đàm Vĩnh Hưng luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc của nhóc tỳ Polo khiến ai cũng mủi lòng. Cụ thể, do phải lưu diễn nên nam ca sĩ đành phải để con ở nhà, còn mình thì phải di chuyển để phục vụ kiều bào. Thế nhưng khi xa ba, con trai Đàm Vĩnh Hưng lại nhõng nhẽo, hỏi rằng tại sao "em khóc chảy nước mắt luôn sao ba không nói". Điều này đã làm nam ca sĩ "lụi tim", càng khiến anh nôn nóng trở về với con.