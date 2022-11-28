Đi lưu diễn xa liên tục không được gần con, con trai Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nói một câu gây 'đốn tim' khiến nam ca sĩ chỉ muốn bay về ngay lập tức

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc của nhóc tỳ Polo nói một câu dành cho nam ca sĩ khiến ai cũng mủi lòng
- Đàm Vĩnh Hưng có phát ngôn về U23 Việt Nam tưởng 'quăng miếng hài' cho vui, ai ngờ CĐM 'ùa vào' gây bão tới tấp
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ 'tiết lộ' tình trạng sức khỏe hiện tại, bác sĩ khuyên 'không' được 'vận động mạnh' sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể
Thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả bất ngờ khi công khai con trai ruột là nhóc tỳ Polo Huỳnh ngay ngày sinh nhật thứ 51 của mình. Chính vì thế mọi hoạt động liên quan đến hai cha con của Đàm Vĩnh Hưng luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.
Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc của nhóc tỳ Polo khiến ai cũng mủi lòng. Cụ thể, do phải lưu diễn nên nam ca sĩ đành phải để con ở nhà, còn mình thì phải di chuyển để phục vụ kiều bào. Thế nhưng khi xa ba, con trai Đàm Vĩnh Hưng lại nhõng nhẽo, hỏi rằng tại sao "em khóc chảy nước mắt luôn sao ba không nói". Điều này đã làm nam ca sĩ "lụi tim", càng khiến anh nôn nóng trở về với con.
Có thể thấy tình cảm mà Đàm Vĩnh Hưng dành cho con trai là lớn đến nhường nào. Một số dân mạng chứng kiến khoảnh khắc này cũng không cầm được lòng, động viên anh chàng và sớm mong hai bố con gặp được nhau.
Được biết, trong đêm live concert The Portrait của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hồi tháng 10, nam ca sĩ đã lần đầu công khai con trai ruột của mình "Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng". Con trai của nam ca sĩ hiện đã được hơn 3 tuổi. Suốt thời gian qua, anh đã rất cố gắng bảo vệ và giấu bé rất kỹ trước truyền thông để tránh sự chú ý quá mức, chờ đợi một dịp thích hợp để công bố với khán giả.
Với đôi mắt sáng, khuôn mặt tròn đầy đặn, Polo giống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng như đúc từ một khuôn khiến khán giả thích thú. Anh cho biết: "Sự xuất hiện của bé đã giúp Hưng bước sang một trang cuộc đời mới, đầy màu sắc, ý nghĩa hơn và tràn đầy tình yêu thương ấm áp từ gia đình nhỏ của mình".