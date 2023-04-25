Lý Hải phát 2.000 vé miễn phí vẫn không đủ, người dân Định Yên nói gì sau khi được xem trước ‘Lật mặt 6’?

Theo thông tin được chia sẻ từ trước về hoạt động tặng vé miễn phí, dù đã lường trước được tình hình nhưng ê-kíp vẫn rất bất ngờ khi từ trưa số người tập trung quanh sân đình Định Yên đã vượt quá số vé. Vì vậy, ngoài 2.000 vé miễn phí phát ra vẫn có đến khoảng gần 2.000 người tiếc nuối vì không có cơ hội xem bộ phim này cùng vợ chồng Lý Hải và các diễn viên.

Tối 24/4, dù bộ phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" vẫn chưa chính thức ra rạp nhưng đạo diễn Lý Hải cùng ê-kíp vẫn quyết định về tận sân đình Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để chiếu sớm tri ân người dân. Để có được không gian tái hiện trọn vẹn nhất, ê-kíp đã mất đến 1 tháng để chuẩn bị cho buổi giao lưu thân mật này.

Trước tình cảm của khán giả dành cho mình, nam đạo diễn rất áy náy và hẹn lại một dịp khác. Trong đó, ngoài việc chuẩn bị chỉn chu từ nước uống, đồ ăn, quạt tại nơi sẽ chiếu phim cho người dân, ê-kíp cũng tái hiện hình ảnh làng nghề truyền thống rất đầy đủ và hoành tráng ở không gian quanh đình.

Lý Hải - Minh Hà và các diễn viên có mặt sớm để giao lưu với khán giả - Ảnh: NSX cung cấp.

Sau những phút giây được khóc - cười cùng bộ phim với nhiều cung bậc cảm xúc, khán giả đã rất hào hứng chia sẻ khi được thấy chính nơi sinh ra và lớn lên của mình được xuất hiện trên phim. Một khán giả có gia đình từng sở hữu cửa hàng chiếu lớn nhất Định Yên đã bộc bạch:

"Rất cám ơn ê-kíp Lý Hải đã về đây khơi gợi lại làng nghề truyền thống của dân tộc ở Định Yên. Phim vừa nói về nghề vừa lòng tình cảm sâu sắc, vừa có tình bạn, vừa có tình cảm gia đình làm ai nấy đều xúc động thật sự. Mình là cô giáo dạy văn nên nhạy cảm và khóc rất nhiều”.

Bộ phim được khán giả mọi độ tuổi đến xem và để lại nhận xét khen ngợi - Ảnh: NSX cung cấp.

Ê-kíp chụp ảnh cùng tất cả khán giả có mặt sau buổi chiếu - Ảnh: NSX cung cấp.

“Gia đình tôi nhiều đời làm nghề chiếu nên khi xem "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh", tôi cảm thấy rất xúc động. Nhờ có Lý Hải và bộ phim này mà hình ảnh làng nghề chiếu Định Yên không chỉ được khán giả cả nước biết đến mà còn vượt ra khỏi biên giới đến nhiều quốc gia khác. Còn về bộ phim thì tôi thấy rất hay và kịch tính. Dù lớn tuổi nhưng tôi vẫn xúc động trước tình bạn của các nhân vật hay tình cha con của bé Mai”, đại diện Hội người Cao tuổi huyện Lấp Vò cho biết.

Về phần đạo diễn Lý Hải và ê-kíp, trước tình cảm gần gũi của người dân Định Yên, ai cũng nhớ mãi không quên những ngày vất vả thực hiện tác phẩm này. Khi đó, người dân nhiệt tình, hiếu khách đến mức sẵn sàng cho đoàn phim mượn bối cảnh, thậm chí mang đồ ăn đến tận đoàn để hỗ trợ ê-kíp.

Diễn viên Tú Tri- người đã nắm trọn kịch bản và có thời gian dài thực hiện các cảnh quay cũng rớt nước mắt khi xem - Ảnh: NSX cung cấp.

Trước đó, từ những bước nhen nhóm ý tưởng để viết kịch bản, Lý Hải đã có nhiều trăn trở để quyết định chọn làng nghề chiếu Định Yên. Vì vậy, khi có khán giả hỏi về lí do chọn nghề chiếu, anh tiết lộ: "Khi chọn bối cảnh, tôi đã tìm hiểu rất nhiều nghề như: Đan giỏ lát, mây tre lá, gói nem… Nhưng khi nghe nói đến làng nghề chiếu Định Yên nổi tiếng từ xa xưa, Lý Hải cảm thấy mình cần tái hiện lại để các bạn trẻ sau này biết thêm về chiếu”.

Hiện tại "Lật mặt 6" đã mở bán, có 2 suất chiếu đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 26/4 và 27/4 tại tất cả cụm rạp trên cả nước.