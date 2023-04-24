Đã 'đủ nếp đủ tẻ', Lý Hải phản ứng ra sao khi được hỏi sinh con lần 5?

Chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam, nam diễn viên phim 'Lật mặt' cho biết, anh không có dự định sinh thêm, 'đủ rồi, đội hình đang đẹp', ngoài ra, tôi cảm giác mình chưa làm tròn trách nhiệm một người bố. Mình đi làm quá nhiều nên thiếu đi sự quan tâm với các con. Nếu sinh nữa thì mình sẽ càng thiếu trách nhiệm hơn.

Nhiều năm qua, Lý Hải - Minh Hà là một trong những cặp đôi viên mãn nhất Vbiz. Hôn nhân của họ giản dị, không màu mè khoa trương nhưng vẫn đủ hạnh phúc để người khác phải ngưỡng mộ. Sau hơn chục năm hôn nhân, Lý Hải có chia sẻ thú vị khi được hỏi về việc sinh con thứ 5 cũng như cuộc sống hôn nhân với bà xã hot girl Minh Hà.

Ý thức được điều đó nên vợ chồng tôi cố gắng chơi với con thật nhiều, để đọng lại ký ức gì đó cho bọn trẻ về tuổi thơ. Lý Hải cho hay. Tôi đang cố gắng hết mức có thể để dành thời gian cho con. Con đi học từ sáng tới chiều. Trong lúc con đi học thì tôi làm việc. Khi bé về thì mình gác công việc để chơi với con.

Vợ chồng tôi luôn nhắc nhau là, tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh và sẽ không bao giờ trở lại. Giờ nói chuyện với con, nó cũng đã khác, không còn như lúc 2, 3 tuổi nữa. Nó có thế giới riêng của nó. Khi nó lớn, nó sẽ xa rời mình.

Lý Hải tâm sự về các con của mình. Ảnh: Internet

Các bé thích nhất ra ngoài chơi, chạy patin, chạy xe đạp, bể bơi... sau đó là tắm rửa, ăn uống, ôn bài... Khi con ngủ thì tôi làm việc tiếp. Hà và bà ngoại là người dạy chính.Hiện tại, bé lớn nhất học lớp 6, tiếp theo là lớp 4, lớp 3 và lớp 1. Cuối tuần, các con đi học đàn, học vẽ ngay gần nhà. Trong 4 đứa thì Rio có năng khiếu vẽ truyện tranh và đàn rất giỏi. Các bạn kia cũng biết đàn, vẽ, thẩm âm rất tốt, đúng tone, đúng nhịp nhưng chưa bộc lộ nhiều như anh Hai.

Ngoài ra, Lý Hải cảm thấy rất may mắn, đặc biệt với gia đình anh đang có. "Tôi cảm thấy rất may mắn, có phước phần ông bà cha mẹ để lại. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có."

Lý Hải cảm thấy hạnh phúc với tổ ấm của mình. Ảnh: Internet

Duyên phận của Lý Hải và Minh Hà bắt đầu từ năm 2002, khi Minh Hà được mời làm diễn viên cho MV Kiếp phong ba của Lý Hải. Lúc ấy, cô đang là sinh viên năm thứ nhất của đại học Luật, còn anh đã làm nam ca sĩ nổi danh.

Thời điểm đó, ngoài đi học, Minh Hà còn làm người mẫu, diễn viên tự do. Lần nọ, Lý Hải cần tuyển một diễn viên cho dự án âm nhạc của mình. Nhìn "trúng" Minh Hà, anh liền mời cô đóng MV. Phải đến 2 năm sau, cặp đôi mới gặp lại. Lúc này, Minh Hà được mời thẳng vào vai nữ chính trong Trọn đời bên em Vol 5 của Lý Hải.

Sự hợp tác trong công việc cùng những cảnh quay lãng mạn trong MV như "chất xúc tác" giúp cả hai xích lại gần nhau. Họ rung động, nảy sinh tình cảm và chính thức ở bên nhau, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Lý Hải - Minh Hà đã trải qua hơn một thập kỷ bên nhau. Ảnh: Internet

Đến với nhau theo cái cách rất nhẹ nhàng là vậy, nhưng chuyện tình của Lý Hải và Minh Hải cũng từng trải qua nhiều sóng gió. Cách biệt tuổi tác cùng những áp lực vì Lý Hải là người nổi tiếng lại yêu thương một cô diễn viên bình thường đè nặng lên cặp đôi. Đến nay, Lý Hải - Minh Hà đã trải qua hơn một thập kỷ bên nhau. So với nhiều cặp đôi trong showbiz Việt, hôn nhân của họ bình dị, không màu mè khoa trương nhưng vẫn đủ hạnh phúc để được nhiều người ngưỡng mộ. Tổ ấm của cả hai càng thêm viên mãn và đầy ắp tiếng cười khi 4 đứa trẻ đáng yêu, kháu khỉnh lần lượt ra đời.

Sau khi kết hôn, Minh Hà từ một người đẹp có tiếng với tấm bằng thạc sĩ luật trong tay lùi về làm hậu phương cho chồng. Ngoài việc hỗ trợ Lý Hải trong công việc, cô còn giúp chồng quản lý 2 công ty ăn nên làm ra khác.

Sau 12 năm kết hôn, vợ chồng Lý Hải đã xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc với 4 nhóc tỳ kháu khỉnh, dễ thương.

Có "cánh tay phải đắc lực" là vợ, Lý Hải ngày càng thăng hoa trong nghệ thuật. Hiện tại, anh đã tạm ngưng sự nghiệp ca hát, để rẽ sang hướng sang điện ảnh và tập trung vào những dự án cá nhân. Trong các lĩnh vực khác, nam diễn viên kiêm ca sĩ cũng gặt hái được những thành công rực rỡ và được công chúng đón nhận.

Minh Hà nhận xét Lý Hải là người ít nói, không quá lãng mạn trong hôn nhân. Tuy nhiên, sự chất phác, giản dị của chồng là điều khiến cô thấy ấn tượng.

Theo Minh Hà, khi xuất hiện trên sân khấu, Lý Hải là một nghệ sĩ nổi tiếng. Song về với tổ ấm nhỏ, anh luôn cho người thân cảm giác gần gũi. Vì vậy, người đẹp 8X không áp lực sau khi kết hôn. Cô kể: “Khi nổi tiếng, anh Hải có rất nhiều người hâm mộ. Nhưng anh luôn mang đến sự tin tưởng nên tôi chưa bao giờ phải ghen tuông vì chồng". Tiết lộ về cách giải quyết mỗi lần tranh cãi, Minh Hà cho biết “ai sai thì người đó xuống nước trước". “Anh Hải nếu không sai thì sẽ không nhường đâu, nhưng anh ấy sẽ không tranh cãi lớn tiếng. Khi tôi nói ra quan điểm của mình, nếu tôi sai thì anh ấy sẽ im lặng để tôi nghiệm lại bản thân”, vợ Lý Hải chia sẻ trên Thanh Niên.

Hiện tại Minh Hà cũng tiết lộ cô chưa có kế hoạch sinh thêm em bé vì nhà đã đủ nếp, đủ tẻ. Về cách dạy con, cô muốn các bé phát triển tự nhiên chứ không ép buộc theo nghệ thuật. “Trước đây tôi học luật, sau này lấy chồng lại đi làm giải trí. Đôi khi cuộc sống có những ngã rẽ. Tôi nghĩ quan trọng nhất là được làm điều mình muốn. Như việc được hỗ trợ công việc cho chồng là tôi cảm thấy vui rồi”, cô bộc bạch.