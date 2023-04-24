Mang thai con đầu lòng kín tiếng, vì sao Nhã Phương lại có thái độ khác hẳn trong lần mang thai thứ 2?

Hậu trường 24/04/2023 07:49

Nhã Phương đăng tải clip khoe đã mang thai cùng ông xã Trường Giang, cả hai vô cùng phấn khởi, điều đó khác hẳn với lần trước đó, cô khá kín tiếng và thậm chí chưa từng tiết lộ.

Còn nhớ thời điểm Nhã Phương mang thai rồi sinh con gái đầu lòng vào năm 2019, cô hoàn toàn giấu kín chuyện này nên cư dân mạng chỉ có đồn đoán với nhau mà thôi. Ngay cả khi truyền thông đưa tin Nhã Phương sinh con, nữ diễn viên Tuổi Thanh Xuân cũng không hề lên tiếng xác nhận.

Mang thai con đầu lòng kín tiếng, vì sao Nhã Phương lại có thái độ khác hẳn trong lần mang thai thứ 2? - Ảnh 1

Nhã Phương từng giấu kín chuyện mang thai con đầu lòng. Ảnh: Internet

Có một lần, ca sĩ Trung Quân là bạn thân của Nhã Phương có lỡ miệng nhắc đến chuyện nữ diễn viên đang mang bầu và khiến khán giả xôn xao. Sau đó, Trung Quân đã phải nhắn tin xin lỗi Nhã Phương nhưng cô chỉ đọc chứ không phản hồi, khiến Trung Quân khi đó vô cùng áy náy.

Mãi sau này, khi bé Destiny được 7 tháng tuổi thì Nhã Phương mới thông báo tin vui, đăng ảnh con gái nhưng chỉ là những tấm ảnh chụp sau lưng hoặc góc nghiêng không rõ mặt. Và tận bây giờ, khi cô nhóc đã lớn hơn thì Nhã Phương và Trường Giang mới bắt đầu thoải mái công khai diện mạo con gái.

Mang thai con đầu lòng kín tiếng, vì sao Nhã Phương lại có thái độ khác hẳn trong lần mang thai thứ 2? - Ảnh 2
 

 

Mang thai con đầu lòng kín tiếng, vì sao Nhã Phương lại có thái độ khác hẳn trong lần mang thai thứ 2? - Ảnh 3
Nhã Phương và bé gái đầu lòng. Ảnh: Internet

Chính vì Nhã Phương từng ém nhẹm chuyện sinh con để tránh sự tò mò của công chúng nên giờ đây, khán giả mới bất ngờ khi cô chủ động khoe việc mang thai lần hai. Nữ diễn viên cũng báo tin rất khéo bằng một video ghi lại cảnh Trường Giang khui quà sinh nhật sớm do vợ tặng. Đó chính là lời thông báo Nhã Phương đang sắp làm mẹ lần nữa khiến Trường Giang vô cùng hạnh phúc.

Hành động trái ngược của Nhã Phương trong hai lần mang thai tất nhiên khiến nhiều người ngạc nhiên. Khán giả cho rằng thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ hiện tại đã cởi mở, thoải mái hơn khi tiết lộ chuyện sắp làm mẹ chứ không còn giấu kín như trước kia.

Mang thai con đầu lòng kín tiếng, vì sao Nhã Phương lại có thái độ khác hẳn trong lần mang thai thứ 2? - Ảnh 4
 

 

Mang thai con đầu lòng kín tiếng, vì sao Nhã Phương lại có thái độ khác hẳn trong lần mang thai thứ 2? - Ảnh 5

Nữ diễn viên còn chủ động khoe tin mang thai lần hai. Ảnh: Internet

Thậm chí, không ít nữ nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ về chuyện mang thai bằng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) như Minh Hằng. Có lẽ vì thế mà Nhã Phương cũng hào hứng khoe tin vui để nhập hội “mẹ bỉm sữa năm con mèo”.

Trước đó, Nữ diễn viên thông báo mang thai lần hai vào sáng 21/4. Trường Giang hạnh phúc khi đón nhận tin vui.

Nữ diễn viên nói đây là món quà lớn dành tặng cho Trường Giang vào đúng dịp sinh nhật của anh.

Để tạo bất ngờ cho chồng, Nhã Phương cất que thử thai và kết quả siêu âm vào hộp quà. Sau đó, bé Destiny (tên ở nhà của con gái Nhã Phương - Trường Giang) cầm hộp quà đưa đến tặng bố. Khi mở ra, Trường Giang bất ngờ và hạnh phúc khi biết thông tin vợ mang thai lần hai.

Mang thai con đầu lòng kín tiếng, vì sao Nhã Phương lại có thái độ khác hẳn trong lần mang thai thứ 2? - Ảnh 6
 

 

Mang thai con đầu lòng kín tiếng, vì sao Nhã Phương lại có thái độ khác hẳn trong lần mang thai thứ 2? - Ảnh 7
Nhã Phương và Trường Giang. Ảnh: Internet

"Từ lúc nhận tin, hai cha con cứ nói mãi về thành viên mới trong gia đình. Đến lúc Phương phải nhắc nhiều lần mới chịu về phòng đi ngủ", nữ diễn viên 1990 chia sẻ.

Trường Giang và Nhã Phương bén duyên sau phim 49 ngày. Cả hai chính thức công khai tình yêu vào năm 2015 khi cùng nắm tay nhau dự buổi ra mắt phim. Sau đó, cặp diễn viên thường xuyên đồng hành với nhau trong các sự kiện, công việc hoặc các chuyến đi chơi.

Trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2018, cả hai trải qua nhiều sóng gió trong thời gian yêu đương. Sau kết hôn, cả hai sống hạnh phúc bên con gái đầu lòng. Từ khi kết hôn, Trường Giang luôn thể hiện là người đàn ông sống trách nhiệm hơn. Kể từ sau phim điện ảnh 1990, Nhã Phương chưa trở lại màn ảnh rộng. Gần nhất, cô tham gia với vai trò khách mời trong chương trình truyền hình thực tế Hai ngày một đêm.

"Tôi luôn yêu các vai diễn và có khát khao được thể hiện trọn vẹn nhất. Và tất nhiên, tôi có tham vọng biến hóa bản thân, có bước đột phá hơn trong công việc. Tôi muốn có nhiều dạng vai mới mẻ, không chỉ đóng khung trong hình ảnh cô gái, người mẹ đẫm nước mắt", Nhã Phương chia sẻ trên Zing.

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