Không chỉ Hoài 'Thát-chơ', loạt sao Việt từng bị bắt liên quan đến chất cấm khiến dư luận bàng hoàng

Trước khi bị bắt vì buôn bán ma túy, Lệ Hằng – tên đầy đủ là Bùi Thị Lệ Hằng – từng theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh và sớm trở nên nổi tiếng với hàng loạt vai diễn, trong đó nổi bật là vai Hoài Thatcher trong bộ phim “Xin hãy tin em”.

Trước diễn viên Lệ Hằng (vai Hoài 'Thát-chơ' trong phim 'Xin hãy tin em') nhiều diễn viên khác trong làng giải trí cũng từng gây bất ngờ cho giới nghệ sĩ, khán giả Việt bởi vướng vào ma túy.

Đây là tác phẩm nổi tiếng một thời xoay quanh cuộc sống sinh viên ở một ký túc xá. Hoài Thatcher vốn nổi loạn, “ăn chơi đua đòi” cá tính mạnh mẽ hơn bạn bè cùng trang lứa.

Nữ diễn viên Lệ Hằng. Ảnh: Internet

Nhưng, cho đến một ngày, trong một sự kiện tình cờ, tất cả lại là cú bẻ lái khó lường...

Bùi Thị Lệ Hằng (diễn viên Lệ Hằng) bị Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an quận Đống Đa bắt giữ tối 10/3 vì có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Nhiều người bất ngờ và xót xa cho hình ảnh nữ diễn viên năm nào.

Năm 2022, Trần Hữu Tín, 35 tuổi, diễn viên hài, bị cáo buộc tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Hữu Tín bị bắt vì ma túy. Ảnh: Internet

Diễn viên Hữu Tín là gương mặt quen thuộc trong các gameshow hài. Ngoài ra, anh còn tham gia đóng kịch ở sân khấu của bà bầu Hồng Vân. Trước khi được chú ý, anh chỉ đóng vai phụ, lương thấp. Sau này, anh và một số đồng nghiệp lập nhóm hài X-Pro kiếm sống thêm.

Xuất thân từ gia đình kinh doanh khá giả, Hữu Tín có nhiều điều kiện để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, biến cố lớn xảy ra với gia đình từng khiến Hữu Tín suy sụp và phải làm đủ công việc, chạy show nhiều chương trình để phụ giúp gia đình. Trong hành trình làm nghề, Hữu Tín giành được nhiều thành tích như Quán quân Cười xuyên Việt 2016 - Tiếu lâm hội, Quán quân Nghệ sĩ đa tài 2017…

Theo Thanh Niên, liên quan vụ việc 45 thanh niên dương tính với chất ma túy trong bar Holiday Club Tây Ninh, Công an TP.Tây Ninh đã điều tra xử lý vụ việc, trong đó có nữ DJ được cho là Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, 22 tuổi), được biết đến là bạn gái của nam ca sĩ Lương Bằng Quang. Dù vậy, Lương Bằng Quang phân trần, bạn gái mới bắt đầu làm công việc DJ nên chưa thể lường trước được sự phức tạp trong môi trường câu lạc bộ đêm. Anh cho rằng, có thể bạn gái vì cả nể đã uống một ly rượu hoặc bia do bạn mời và bị dính bẫy.

Hot girl Ngân 98 bị phát hiện dương tính với ma túy trong quán bar. Ảnh: Internet

Công an TP.Tây Ninh đã đề nghị Công ty TNHH MTV Holiday (chủ bar Holiday Club Tây Ninh) tạm ngưng hoạt động và xử lý chính thức sau khi phát hiện có 45 khách dương tính với ma túy tại đây.

Nam diễn viên Hiệp Gà. Ảnh: Internet

Ngày 31/7/2007, TAND quận Đống Đa xét xử lưu động vụ án, tuyên phạt Dương Đức Hiệp (Hiệp Gà) 24 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong một chương trình trên kênh VTV9 năm 2017, Hiệp Gà trải lòng việc bị bắt vì tàng trữ ma túy xảy ra sau khi anh nghe lời khuyên của một người bạn rằng chất cấm này có tác dụng giảm đau nhanh nếu gặp chấn thương khi đá bóng. Sau khi sử dụng chất cấm, nam diễn viên nói rằng bị lệ thuộc bởi ma túy.

Nam diễn viên hiện tại đã làm lại cuộc đời, đi diễn đều đặn, được khán giả đón nhận.