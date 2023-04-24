Không chỉ Hoài 'Thát-chơ', loạt sao Việt từng bị bắt liên quan đến chất cấm khiến dư luận bàng hoàng

Hậu trường 24/04/2023 07:23

Mới đây, thông tin cựu diễn viên Lệ Hằng (vai Hoài 'Thát-chơ' trong phim 'Xin hãy tin em') bị bắt vì liên quan đến chất cấm. Khán giả trước đây đã từng nhận những thông tin này ở một số nghệ sĩ khác.

Trước diễn viên Lệ Hằng (vai Hoài 'Thát-chơ' trong phim 'Xin hãy tin em') nhiều diễn viên khác trong làng giải trí cũng từng gây bất ngờ cho giới nghệ sĩ, khán giả Việt bởi vướng vào ma túy.

Trước khi bị bắt vì buôn bán ma túy, Lệ Hằng – tên đầy đủ là Bùi Thị Lệ Hằng – từng theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh và sớm trở nên nổi tiếng với hàng loạt vai diễn, trong đó nổi bật là vai Hoài Thatcher trong bộ phim “Xin hãy tin em”.

Đây là tác phẩm nổi tiếng một thời xoay quanh cuộc sống sinh viên ở một ký túc xá. Hoài Thatcher vốn nổi loạn, “ăn chơi đua đòi” cá tính mạnh mẽ hơn bạn bè cùng trang lứa.

Không chỉ Hoài 'Thát-chơ', loạt sao Việt từng bị bắt liên quan đến chất cấm khiến dư luận bàng hoàng - Ảnh 1
 

 

Không chỉ Hoài 'Thát-chơ', loạt sao Việt từng bị bắt liên quan đến chất cấm khiến dư luận bàng hoàng - Ảnh 2
Nữ diễn viên Lệ Hằng. Ảnh: Internet

Nhưng, cho đến một ngày, trong một sự kiện tình cờ, tất cả lại là cú bẻ lái khó lường...

Bùi Thị Lệ Hằng (diễn viên Lệ Hằng) bị Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an quận Đống Đa bắt giữ tối 10/3 vì có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Nhiều người bất ngờ và xót xa cho hình ảnh nữ diễn viên năm nào.

Năm 2022, Trần Hữu Tín, 35 tuổi, diễn viên hài, bị cáo buộc tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Không chỉ Hoài 'Thát-chơ', loạt sao Việt từng bị bắt liên quan đến chất cấm khiến dư luận bàng hoàng - Ảnh 3
Hữu Tín bị bắt vì ma túy. Ảnh: Internet

Diễn viên Hữu Tín là gương mặt quen thuộc trong các gameshow hài. Ngoài ra, anh còn tham gia đóng kịch ở sân khấu của bà bầu Hồng Vân. Trước khi được chú ý, anh chỉ đóng vai phụ, lương thấp. Sau này, anh và một số đồng nghiệp lập nhóm hài X-Pro kiếm sống thêm.

Xuất thân từ gia đình kinh doanh khá giả, Hữu Tín có nhiều điều kiện để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, biến cố lớn xảy ra với gia đình từng khiến Hữu Tín suy sụp và phải làm đủ công việc, chạy show nhiều chương trình để phụ giúp gia đình. Trong hành trình làm nghề, Hữu Tín giành được nhiều thành tích như Quán quân Cười xuyên Việt 2016 - Tiếu lâm hội, Quán quân Nghệ sĩ đa tài 2017…

Theo Thanh Niên, liên quan vụ việc 45 thanh niên dương tính với chất ma túy trong bar Holiday Club Tây Ninh, Công an TP.Tây Ninh đã điều tra xử lý vụ việc, trong đó có nữ DJ được cho là Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, 22 tuổi), được biết đến là bạn gái của nam ca sĩ Lương Bằng Quang. Dù vậy, Lương Bằng Quang phân trần, bạn gái mới bắt đầu làm công việc DJ nên chưa thể lường trước được sự phức tạp trong môi trường câu lạc bộ đêm. Anh cho rằng, có thể bạn gái vì cả nể đã uống một ly rượu hoặc bia do bạn mời và bị dính bẫy.

Không chỉ Hoài 'Thát-chơ', loạt sao Việt từng bị bắt liên quan đến chất cấm khiến dư luận bàng hoàng - Ảnh 4

Hot girl Ngân 98 bị phát hiện dương tính với ma túy trong quán bar. Ảnh: Internet

Công an TP.Tây Ninh đã đề nghị Công ty TNHH MTV Holiday (chủ bar Holiday Club Tây Ninh) tạm ngưng hoạt động và xử lý chính thức sau khi phát hiện có 45 khách dương tính với ma túy tại đây. 

Không chỉ Hoài 'Thát-chơ', loạt sao Việt từng bị bắt liên quan đến chất cấm khiến dư luận bàng hoàng - Ảnh 5
Nam diễn viên Hiệp Gà. Ảnh: Internet

Ngày 31/7/2007, TAND quận Đống Đa xét xử lưu động vụ án, tuyên phạt Dương Đức Hiệp (Hiệp Gà) 24 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong một chương trình trên kênh VTV9 năm 2017, Hiệp Gà trải lòng việc bị bắt vì tàng trữ ma túy xảy ra sau khi anh nghe lời khuyên của một người bạn rằng chất cấm này có tác dụng giảm đau nhanh nếu gặp chấn thương khi đá bóng. Sau khi sử dụng chất cấm, nam diễn viên nói rằng bị lệ thuộc bởi ma túy.

Nam diễn viên hiện tại đã làm lại cuộc đời, đi diễn đều đặn, được khán giả đón nhận.

 

Ngoại hình của cựu diễn viên Lệ Hằng - Hoài 'Thát-chơ' thay đổi như thế nào khiến ai cũng bất ngờ?

Ngoại hình của cựu diễn viên Lệ Hằng - Hoài 'Thát-chơ' thay đổi như thế nào khiến ai cũng bất ngờ?

Sau nhiều năm kín tiếng và ở ẩn, khán giả ngỡ ngàng với thông tin cựu diễn viên bị bắt giữ, dung mạo của cô khác nhiều so với trước đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Hằng diễn viên Lệ Hằng Hoài Thatcher

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'