Cuộc sống của Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' trước khi bị bắt: từng không đủ trang trải cuộc sống, tuyên bố giải nghệ khiến ai cũng bất ngờ

Hậu trường 23/04/2023 20:36

Từng là nữ diễn viên gây ấn tượng với hàng loạt khán giả, nữ diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' từng tâm sự về cuộc sống thiếu thốn trước khi giải nghệ.

Sau bộ phim đầu tiên, Lệ Hằng bén duyên với nhiều bộ phim truyền hình khác nhưng đều là những vai các cô gái cá tính, phải kể đến các vai diễn như Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn… Tuy nhiên, tất cả các vai diễn sau đó của Lệ Hằng đều không vượt qua được cái bóng của Hoài Thatcher. Sau khi ra trường, Lệ Hằng về cộng tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Cuộc sống của Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' trước khi bị bắt: từng không đủ trang trải cuộc sống, tuyên bố giải nghệ khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1
Cựu diễn viên thời trẻ. Ảnh: Internet 

Về chuyện đời tư, Lệ Hằng kết hôn khá sớm khi còn đang là sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Chồng cô làm nghề kinh doanh tự do. Cả hai có với nhau một cô công chúa xinh xắn. Nữ diễn viên từng kể rằng chồng ủng hộ việc cô duy trì hoạt động nghệ thuật. Chính vì thế, ông xã luôn phụ vợ chăm sóc con gái.

Cuộc sống của Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' trước khi bị bắt: từng không đủ trang trải cuộc sống, tuyên bố giải nghệ khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh hiếm hoi của diễn viên Lệ Hằng thời gian gần đây. Ảnh: Internet

Thời gian khi còn hoạt động nghệ thuật, Lệ Hằng từng trải lòng, nhiều năm sau khi phim Xin hãy tin em đóng máy, cô nhận thêm nhiều vai diễn khác nhau, đóng nhiều phim khác, nhưng gặp ngoài đường, khán giả chỉ gọi với cái tên duy nhất là Hoài Thatcher. Nữ diễn viên từng tâm sự, thu nhập từ nghề diễn không đủ để cô trang trải cuộc sống.

Cuộc sống của Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' trước khi bị bắt: từng không đủ trang trải cuộc sống, tuyên bố giải nghệ khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 3
Lệ Hằng trong phim. Ảnh: Internet

Sau một thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, Lệ Hằng xin nghỉ việc và giải nghệ từ năm 2012. Sau đó, cô không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào. Kể từ đó đến nay, Lệ Hằng sống kín tiếng và không còn xuất hiện trước truyền thông. Sự vắng bóng của nữ diễn viên cá tính khiến không ít khán giả từng hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Nhiều đồng nghiệp cũng không biết thông tin gì về cuộc sống của nữ diễn viên nổi danh một thời.

Cuộc sống của Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' trước khi bị bắt: từng không đủ trang trải cuộc sống, tuyên bố giải nghệ khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 4
Cựu diễn viên bị bắt. Ảnh: Internet

Bất ngờ vào lúc 20h10 ngày 10/3/2023, Lệ Hằng bị bắt vì có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Theo thông tin từ Zing, phía cơ quan chức năng, tang vật thu giữ 0,696 gam ma túy tổng hợp. Lệ Hằng khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500 nghìn đồng để bán lại cho khách.

Cuộc sống của Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' trước khi bị bắt: từng không đủ trang trải cuộc sống, tuyên bố giải nghệ khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 5
Bộ phim thời bất giờ. Ảnh: Internet

Ngày 23/4, đại diện Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, trú phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lệ Hằng từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995. Ngoài phim nổi tiếng Xin hãy tin em, Lệ Hằng từng góp mặt trong phim: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn…

Nữ diễn viên Hoài 'Thát-chơ' vừa bị bắt vì mua bán ma túy là ai?

Nữ diễn viên Hoài 'Thát-chơ' vừa bị bắt vì mua bán ma túy là ai?

Hoài "Thát-chơ" là biệt danh của một nữ diễn viên đình đám trong phim "Xin Hãy Tin Em" do diễn viên Bùi Thị Lệ Hằng đảm nhiệm. Bộ phim từng gây ấn tượng một thời với đông đảo khán giả.

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Từ khóa:   Lệ Hằng Hoài Thatcher diễn viên Lệ Hằng

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