Bùi Thị Lệ Hằng, quê Tuyên Quang. Năm 1995, cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Bản Tình Ca Trong Đêm. Năm 1997, tên tuổi của Lệ Hằng vụt sáng với vai Hoài "Thát-chơ".

Mới đây, Bùi Thị Lệ Hằng bị Cảnh sát phòng, chống ma túy bắt quả tang khi mang gần 0,7 gram ma túy. Dư luận bất ngờ dậy sóng và không khỏi tiếc nuối vì Bùi Thị Lệ Hằng chính là diễn viên chính đóng vai Hoài "Thát-chơ" trong Xin Hãy Tin Em vang bóng một thời.

Hoài "Thát-chơ" là vai diễn giúp tên tuổi Lệ Hằng được nhiều khán giả nhắc đến một thời. Ảnh: Internet

Thời điểm đó, bộ phim và nhân vật Hoài nổi tiếng đến mức bất cứ cô gái nào cá tính, ngang tàng người ta đều ví với Hoài "Thát-chơ". Còn bản thân Lệ Hằng kể từ sau vai diễn Hoài "Thát-chơ", cô gần như bị "mất" tên thật vì rất nhiều năm sau đó, cứ thấy mặt Lệ Hằng, khán giả chỉ nhớ và gọi cô là Hoài.

Sau phim Xin Hãy Tin Em, Lệ Hằng bén duyên với nhiều bộ phim truyền hình khác nhưng đều là những vai các cô gái cá tính, "chị đại", tội phạm nữ.

Dấu ấn của Lệ Hằng với điện ảnh phải kể đến các vai diễn như Bảo trong Những Ngọn Nến Trong Đêm, Thanh sói trong Cổ Cồn Trắng, Ban trong Chuyện Phố Phường, Túy trong Phi Đội Chuồn Chuồn... Tuy nhiên, chính Lệ Hằng cũng thừa nhận Hoài "Thát-chơ" là một "cái bóng" quá lớn khiến cô không thể vượt qua được.

Tuy nổi tiếng trên truyền hình với những vai "nữ quái", "chị đại" nhưng trên sân khấu cô hiếm khi được thủ vai chính. Ảnh: Internet

Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh, Lệ Hằng trở thành diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy nổi tiếng trên truyền hình với những vai "nữ quái", "chị đại" nhưng trên sân khấu cô hiếm khi được thủ vai chính.

Cuộc sống của "Hoài Thát-chơ" giai đoạn 2000 cho đến 2008 khá êm ấm, hạnh phúc. Cô kết hôn và sớm sinh một bé gái kháu khỉnh.

Tuy nhiên, năm 2012, "nữ quái" nổi tiếng của màn ảnh nhỏ một thời tuyên bố giải nghệ.

Kể từ đó tới nay, cô hoàn toàn "mất tích" khỏi showbiz Việt. Thậm chí, những đồng nghiệp cũ của cô ở Nhà hát Tuổi trẻ cũng không rõ cô đang ở đâu, làm gì.

Cũng theo Zing, ngày 23/4, Công an Hà Nội cho hay Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nữ diễn viên có sự thay đổi đáng kể so với trước đó. Ảnh: Internet

Cảnh sát xác nhận bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

Theo cảnh sát, tối 10/3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995.

Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Ngoài Xin hãy tin em, Lệ Hằng từng góp mặt trong phim: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn…