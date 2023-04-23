Nữ diễn viên Hoài 'Thát-chơ' vừa bị bắt vì mua bán ma túy là ai?

Hậu trường 23/04/2023 19:55

Hoài "Thát-chơ" là biệt danh của một nữ diễn viên đình đám trong phim "Xin Hãy Tin Em" do diễn viên Bùi Thị Lệ Hằng đảm nhiệm. Bộ phim từng gây ấn tượng một thời với đông đảo khán giả.

Mới đây, Bùi Thị Lệ Hằng bị Cảnh sát phòng, chống ma túy bắt quả tang khi mang gần 0,7 gram ma túy. Dư luận bất ngờ dậy sóng và không khỏi tiếc nuối vì Bùi Thị Lệ Hằng chính là diễn viên chính đóng vai Hoài "Thát-chơ" trong Xin Hãy Tin Em vang bóng một thời.

Bùi Thị Lệ Hằng, quê Tuyên Quang. Năm 1995, cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Bản Tình Ca Trong Đêm. Năm 1997, tên tuổi của Lệ Hằng vụt sáng với vai Hoài "Thát-chơ".

Thời điểm đó, bộ phim và nhân vật Hoài nổi tiếng đến mức bất cứ cô gái nào cá tính, ngang tàng người ta đều ví với Hoài "Thát-chơ". Còn bản thân Lệ Hằng kể từ sau vai diễn Hoài "Thát-chơ", cô gần như bị "mất" tên thật vì rất nhiều năm sau đó, cứ thấy mặt Lệ Hằng, khán giả chỉ nhớ và gọi cô là Hoài.

Nữ diễn viên Hoài 'Thát-chơ' vừa bị bắt vì mua bán ma túy là ai? - Ảnh 1

Hoài "Thát-chơ" là vai diễn giúp tên tuổi Lệ Hằng được nhiều khán giả nhắc đến một thời. Ảnh: Internet

Sau phim Xin Hãy Tin Em, Lệ Hằng bén duyên với nhiều bộ phim truyền hình khác nhưng đều là những vai các cô gái cá tính, "chị đại", tội phạm nữ.

Dấu ấn của Lệ Hằng với điện ảnh phải kể đến các vai diễn như Bảo trong Những Ngọn Nến Trong Đêm, Thanh sói trong Cổ Cồn Trắng, Ban trong Chuyện Phố Phường, Túy trong Phi Đội Chuồn Chuồn... Tuy nhiên, chính Lệ Hằng cũng thừa nhận Hoài "Thát-chơ" là một "cái bóng" quá lớn khiến cô không thể vượt qua được.

Nữ diễn viên Hoài 'Thát-chơ' vừa bị bắt vì mua bán ma túy là ai? - Ảnh 2
 

 

Nữ diễn viên Hoài 'Thát-chơ' vừa bị bắt vì mua bán ma túy là ai? - Ảnh 3
Tuy nổi tiếng trên truyền hình với những vai "nữ quái", "chị đại" nhưng trên sân khấu cô hiếm khi được thủ vai chính. Ảnh: Internet

Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh, Lệ Hằng trở thành diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy nổi tiếng trên truyền hình với những vai "nữ quái", "chị đại" nhưng trên sân khấu cô hiếm khi được thủ vai chính.

Cuộc sống của "Hoài Thát-chơ" giai đoạn 2000 cho đến 2008 khá êm ấm, hạnh phúc. Cô kết hôn và sớm sinh một bé gái kháu khỉnh.

Tuy nhiên, năm 2012, "nữ quái" nổi tiếng của màn ảnh nhỏ một thời tuyên bố giải nghệ.

Kể từ đó tới nay, cô hoàn toàn "mất tích" khỏi showbiz Việt. Thậm chí, những đồng nghiệp cũ của cô ở Nhà hát Tuổi trẻ cũng không rõ cô đang ở đâu, làm gì.

Cũng theo Zing, ngày 23/4, Công an Hà Nội cho hay Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nữ diễn viên Hoài 'Thát-chơ' vừa bị bắt vì mua bán ma túy là ai? - Ảnh 4

 

Nữ diễn viên Hoài 'Thát-chơ' vừa bị bắt vì mua bán ma túy là ai? - Ảnh 5
Nữ diễn viên có sự thay đổi đáng kể so với trước đó. Ảnh: Internet

Cảnh sát xác nhận bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

Theo cảnh sát, tối 10/3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995.

Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Ngoài Xin hãy tin em, Lệ Hằng từng góp mặt trong phim: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn…

 

'Nữ quái' Lệ Hằng và lời tuyên bố giải nghệ từng gây tiếc nuối như thế nào?

'Nữ quái' Lệ Hằng và lời tuyên bố giải nghệ từng gây tiếc nuối như thế nào?

Đươc xem là “nữ quái màn ảnh nhỏ” gây ấn tượng nhất nhì thập niên 90, diễn viên Lệ Hằng bất ngờ tuyên bố giải nghệ gây tiếc nuối.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Thatcher diễn viên Lệ Hằng diễn viên Lệ Hằng buôn ma túy

TIN MỚI NHẤT

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 16 phút trước
Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Tâm sự 18 phút trước
Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tâm sự 21 phút trước
Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Tâm sự 26 phút trước
Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Tâm sự 29 phút trước
Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Tâm sự 29 phút trước
Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Tâm sự 34 phút trước
Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Tâm sự 34 phút trước
Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Tâm sự 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'