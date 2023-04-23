Sự nghiệp của dàn sao 'Xin hãy tin em' một thời: Kẻ bị truy tố, người lận đận vì cảnh nóng

Một lần tình cờ, Hoài gặp Phong "lãng tử" - một anh sinh viên Nhạc viện bảnh bao làm cô say nắng. Quyết tâm thay đổi con người trước kia, Hoài đi nhẹ nói khẽ và trở nên nữ tính dịu dàng. Nhưng quá khứ không thể giấu mãi được, vô tình tại tiệc sinh nhật chị của Phong, con người cũ của Hoài lộ ra làm kết thúc mối tình như thơ này.

Xin hãy tin em xoay quanh nhân vật Hoài "Thát-chơ" - nữ sinh nổi tiếng nhất ký túc xá Đại học Tổng Hợp Hà Nội vì tính ngổ ngáo, nghịch ngợm, lại hay tụ tập với đám con trai uống rượu, trốn học. Nhưng mấy ai biết được ẩn sau bên trong là một bản chất lương thiện, ngay thẳng, sống thật, sống đúng.

Đảm nhiệm vai Hoài "Thát-chơ" là Lệ Hằng. Nhân vật này cá tính đến mức cô bị "chết vai", thậm chí khán giả chỉ nhớ đến vai diễn thay vì tên thật của Lệ Hằng.

Dù tham gia một vài phim sau đó nhưng Lệ Hằng không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Hoài "Thát-chơ". Nhiều năm qua, cô gần như không đóng phim và biến mất khỏi làng giải trí cũng như im ắng trên truyền thông. Mới đây Lệ Hằng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bị bắt vì mua bán ma tuý.

Lệ Hằng và Lê Vũ Long trong một cảnh phim. Ảnh: Internet

Theo cảnh sát, tối 10/3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995.

Lê Vũ Long

Vai nam chính Phong được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao cho Lê Vũ Long. Xuất thân là biên đạo múa nhưng Lê Vũ Long được khán giả nhớ đến qua rất nhiều vai diễn ấn tượng ở cả truyền hình và điện ảnh mà nổi bật nhất là Xin hãy tin em và Người đàn bà mộng du - phim mang về cho Lê Vũ Long giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại LHP lần thứ 14.

Nam diễn viên Vũ Long. Ảnh: Internet

Hai phía chân trời, Tình khúc bạch dương là những bộ phim truyền hình gây tiếng vang gần đây trên VTV của Lê Vũ Long. Năm 2019, bộ phim Vợ ba do Lê Vũ Long thủ vai nam chính bị dừng chiếu ở rạp khiến dư luận ồn ào liên quan đến cảnh nóng với nữ diễn viên chính chưa đủ 13 tuổi. Về đời tư, Lê Vũ Long hoàn toàn kín tiếng.

Nam thần tượng. Ảnh: Internet

Hiện tại, nam thần tượng điển trai trong trái tim của biết bao thiếu nữ đang có cuộc sống viên mãn hạnh phúc cùng vợ và hai con tại Hà Nội. Anh cũng thường xuyên đi du lịch và công tác nước ngoài. Hình ảnh về cuộc sống thường nhật của anh thường xuyên được đăng tải, cho thấy rõ nét mặt của Phong "lãng tử" vẫn giữ được phong độ như thuở nào dù đã bước qua tuổi 40.

Xuân Tùng

Trong "Xin hãy tin em", nam diễn viên vào vai Trư – người yêu Thắm. Anh chàng thường xuyên bị bạn bè Thắm trêu chọc vì tính tình ngô nghê và vẻ ngoài vụng về, thô kệch. Tuy nhiên, anh cũng được quý mến vì sự chân thành trong tình yêu.

Nhân vật Trư do nam diễn viên Xuân Tùng thủ vai. Ảnh: Internet

Nếu có giải cho nam phụ được yêu thích nhất thời kỳ bấy giờ chắc chắn Xuân Tùng sẽ xuất sắc giành vé bình chọn của người hâm mộ. Bởi khán giả xem phim không ít lần phải bật cười ngặt nghẽo với vẻ mặt thồn thộn, ngố tàu khi đi tán gái của Trư.

Nếu ai đó đã từng là fan ruột của bộ phim hẳn sẽ không thể quên được những phân cảnh mà "lão Trư" bị trêu chọc bởi các cô gái cùng phòng Hoài, đặc biệt là cảnh anh chàng chải chuốt tóc bằng chiếc lược bôi nước mắm.

Trong khi Phong của Lê Vũ Long được đẹp trai, lãng tử, thư sinh và điềm đạm bao nhiêu thì "lão Trư" của Xuân Tùng lại ngô nghê, bất tài và xấu xí bấy nhiêu. Tuy nhiên, chính sự đối lập ấy lại tạo nên một tổng thể hài hòa và cân bằng, phản ánh sát với thực tế hơn từ bộ phim. Đồng thời, nhân vật của Xuân Tùng cũng "lấy lòng" khán giả không thể nào ngọt ngào hơn nữa.

Kể từ sau "Xin hãy tin em", Xuân tùng từng tham gia nhiều phim khác như "Hôn nhân không giá thú", "Hà Nội 12 ngày đêm",… Ảnh: Internet

Nhiều năm gần đây, người ta ít thấy Xuân Tùng xuất hiện trên sóng truyền hình. Vào năm 2015, khán giả chỉ được hội ngộ với anh thông qua một vai diễn nhỏ trong bộ phim mang tên "Mạch ngầm vùng biên ải". Được biết nam diễn viên thuộc biên chế của Nhà hát Tuổi Trẻ, bên cạnh diễn xuất, anh còn tích cực trong công tác giảng dạy. Ngoài ra, cuộc sống của Xuân Tùng không được báo giới và người hâm mộ biết tới bởi anh là người khá kín tiếng trong đời tư.

Hoa Thúy

Hoa Thúy đảm nhiệm vai Thắm – bạn thân của Hoài, người con gái nhu mì hiền lành và luôn tích cực vun vén cho tình yêu của bạn mình với anh chàng Phong "lãng tử". Kể từ sau vai diễn này, khán giả biết tới cô nhiều hơn khi cô tham gia vào series "Cảnh sát hình sự".

Thời gian đầu phim, khi Hoài bị bạn bè hiểu lầm và ghét bỏ thì chính Thắm là người đã luôn ở bên cạnh và nhận ra tính cách tốt đẹp của Hoài. Cô cũng là người chỉ ra những sai lầm giúp Hoài không đi quá giới hạn.

Hoa Thúy. Ảnh: Internet

Có thể nói, Hoài sốc nổi và ngang tàng bao nhiêu thì Thắm lại dịu dàng, nữ tính và hiền lành bấy nhiêu. Hai người con gái với nét cá tính trái ngược lại trở thành những mảnh ghép vô cùng trùng khớp để thêu dệt nên một tình bạn đẹp giữa thời sinh viên rực rỡ.

Về đời tư bên ngoài ánh đèn sân khấu, năm 18 tuổi, cô sớm lên xe hoa để dựng xây tổ ấm cùng nam diễn viên Tùng Dương. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ sau 3 năm ngắn ngủi. Khi đó, Hoa Thúy đã sinh cho Tùng Dương một cô con gái đầu lòng.

Sau khi ly hôn, nữ diễn viên trở thành mẹ đơn thân trong một thời gian dài. Mãi cho đến năm 2010, cô mới "sang đò" lần 2 với một người đàn ông hơn mình 18 tuổi, họ có với nhau hai bé trai vô cùng kháu khỉnh.

Nữ diễn viên Hoa Thúy. Ảnh: Internet

Những tưởng hôn nhân êm đềm hạnh phúc ở lần kết hôn thứ 2, nhưng vì nghiệp diễn, Hoa Thúy từng vướng vào lận đận tình cảm và xào xáo gia đình khi tham gia diễn xuất trong bộ phim "Bi, đừng sợ!".

Vào những ngày tháng vừa kết hôn lần 2, cảnh nóng của bộ phim này khiến cô khổ sở và chật vật ít nhiều. Những tưởng hạnh phúc sẽ một lần nữa quay đầu với cô vì bố mẹ chồng cô tỏ ra không ủng hộ con dâu khi chứng kiến các cảnh quay nhạy cảm ấy, nhưng sau tất cả mọi chuyện cũng lắng xuống và trôi qua êm thấm.

Cũng kể từ sau bộ phim đó, công việc chăm con nhỏ, điều hành công ty riêng và làm việc tại nhà hát đã khiến Hoa Thúy không có nhiều thời gian để tham gia điện ảnh. Mãi cho đến năm 2018, giống như nam diễn viên Lê Vũ Long, Hoa Thúy mới có cuộc hội ngộ với khán giả phim Việt thông qua bộ phim "Tình khúc Bạch Dương".