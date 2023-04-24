Lý Hải không ưu tiên người nhà, hai con gái muốn đóng phim vẫn phải vượt qua vòng casting

Hậu trường 24/04/2023 11:08

Sự xuất hiện của hai công chúa nhà Lý Hải trong "Lật mặt 6" khiến khán giả tò mò vì hình tượng hai bé hoá thân.

Bộ phim điện ảnh "Lật mặt 6" hiện đang thu hút sự quan tâm nhiệt tình từ khán giả sau thành công của series "Lật mặt" những năm trước. Đặc biệt, với sự đầu tư hoành tráng trong từng khung hình, từng tạo hình nhân vật, "Lật mặt" đã trở thành thương hiệu cá nhân của Lý Hải trong sự nghiệp đạo diễn. 

Lý Hải không ưu tiên người nhà, hai con gái muốn đóng phim vẫn phải vượt qua vòng casting - Ảnh 1
Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cùng hai con gái trên phim trường "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" - Ảnh: FBNV

Mới đây, hình ảnh hai con gái của Lý Hải là Cherry (Hải My) và Sunny (Tuệ Minh) được ê-kíp tiết lộ khi xuất hiện trong đoàn phim đã làm cho fan bộ phim không khỏi tò mò. Là "con nhà nòi", được thừa hưởng đam mê nghệ thuật từ bố mẹ ngay khi còn nhỏ, cả 4 bé nhà Lý Hải đều bộc lộ những năng khiếu riêng trong nghệ thuật.

Tuy nhiên, thay vì định hướng con, nam đạo diễn vẫn để các con phát triển tự nhiên và được làm điều bản thân yêu thích. Vì vậy, sự góp mặt của hai công chúa nhỏ trong sản phẩm điện ảnh của bố nhất là lần đầu tiên lên phim của Sunny càng khiến người xem phấn khích chờ đợi. 

Lý Hải không ưu tiên người nhà, hai con gái muốn đóng phim vẫn phải vượt qua vòng casting - Ảnh 2
Chị ba Cherry nhà Lý Hải vào vai cô bé bán vé số - Ảnh: FBNV

Được biết, lần vào vai trong "Lật mặt 6" của hai diễn viên nhí cũng không dễ dàng như mọi người tưởng. Tuy có bố là đạo diễn phim, mẹ là sản xuất phim nhưng Cherry và Sunny không vì thế mà được bố mẹ ưu ái. Để nhận được vai diễn này, các bé vẫn phải tham gia quá trình casting, sau khi thử vai bài bản mới được tham gia phim. 

Lý Hải không ưu tiên người nhà, hai con gái muốn đóng phim vẫn phải vượt qua vòng casting - Ảnh 3
Cherry xin phép mẹ cho em gái Sunny được đóng phim cùng mình - Ảnh: FBNV

Vào vai hai chị em đi bán vé số, yêu cầu của đạo diễn Lý Hải để hai con gái được vào vai chính là phải diễn thử một phân đoạn được cho là khó với hai bé. Khi đó, cả hai diễn viên nhí đã phải lập tức hoá thân vào nhân vật, oà khóc nức nở ngay khi nghe tin bố mẹ gặp tai nạn. 

Sau khi thành công vượt qua bài kiểm tra ở vòng casting, chị em Cherry càng khiến ê-kíp bất ngờ với sự nghiêm túc, chỉn chu mỗi lần chuẩn bị quay. Hơn hết, hai bé nhập vai cũng rất nhanh, đặc biệt là phân đoạn cần phải khóc, Cherry vào vai nhanh đến mức chỉ cần nghe hô "diễn" đã có thể rơi nước mắt một cách chân thật nhất. 

Lý Hải không ưu tiên người nhà, hai con gái muốn đóng phim vẫn phải vượt qua vòng casting - Ảnh 4
Lý Hải ôm con gái nhỏ sau khi cô bé hoàn thành cảnh quay xuất sắc - Ảnh: FBNV

Lý Hải không ưu tiên người nhà, hai con gái muốn đóng phim vẫn phải vượt qua vòng casting - Ảnh 5

“Ba làm đạo diễn, mẹ làm sản xuất, con đi bán vé số trải nghiệm”, nam đạo diễn vui vẻ chia sẻ - Ảnh: FBNV

Dù chỉ vào phân đoạn nhỏ trong phim nhưng sự cố gắng của hai con luôn được Lý Hải ghi nhận. Trong vai trò làm bố, anh không khỏi xót con mỗi khi các con hoàn thành một cảnh quay, nhìn con khóc khiến anh phải chạnh lòng. Nhìn hình ảnh các con hoá thân, nam đạo diễn càng cố gắng hơn để lo cho gia đình, để các con không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh tương tự hai cô bé trong phim. 

Trước đó, vợ chồng Lý Hải đã từng cho các con tham gia các phần "Lật mặt" trước. Con trai lớn Rio (Hạo Nhiên) từng tham gia "Lật mặt" và "Lật mặt 2: Phim trường", cậu út Mio (Phi Phong) từng tham gia vai cameo nhỏ trong "Lật mặt 4: Nhà có khách". Về phần Cherry, đây là lần thứ 3 cô bé xuất hiện trong phim của bố, hai vai diễn trước trong "Lật mặt" và "Lật mặt 4: Nhà có khách". 

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