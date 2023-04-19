Fan hâm mộ bất ngờ làm một việc khiến Minh Hà khẳng định 'từ nay không cần làm gì cho ông xã Lý Hải vì đã có người lo'

Hậu trường 19/04/2023 09:05

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Lý Hải đăng tải bài viết chia sẻ một hành động của fan dành cho Lý Hải. Cô khẳng định từ nay không cần làm gì cho ông xã vì đã có người lo.

Nói đến tiếng vang của series phim Lật Mặt, bên cạnh kịch bản hấp dẫn, khán giả cũng như giới làm phim luôn trầm trồ và thán phục về độ “chịu chơi” và sự đầu tư kỹ lưỡng của Lý Hải.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Lý Hải đăng tải bài viết đầy xúc động khi nhận được tình cảm ý nghĩa từ khán giả. Theo đó, khán này đã cầu nguyện cho phim của Lý Hải được danh thu 500 tỷ. Trước tình cảm yêu thương của khán giả, Minh Hà xúc động cho biết Lý Hải năm nào cũng mong phim huề vốn để làm phim tiếp. Đồng thời cô còn khẳng định từ nay không cần làm gì cho ông xã vì đã có người lo.

Fan hâm mộ bất ngờ làm một việc khiến Minh Hà khẳng định 'từ nay không cần làm gì cho ông xã Lý Hải vì đã có người lo' - Ảnh 1
 Bà xã Lý Hải đăng tải bài viết đầy xúc động khi nhận được tình cảm ý nghĩa từ khán giả - Ảnh: FBNV

Được biết, dự án lần này được Lý Hải ‘chơi lớn’ khi bỏ số tiền lớn để phục dựng bối cảnh trong phim. Đáng chú ý, anh lại cho xây cả một dãy nhà trọ để phục vụ một cảnh quay, vì có những cảnh nhạy cảm sợ ảnh hưởng đến nhà người dân. Không những thế, mới đây, ekip phim của anh còn dựng hẳn nhà kho chứa rất nhiều tấm chiếu cho một phân đoạn cháy nguy hiểm.

Fan hâm mộ bất ngờ làm một việc khiến Minh Hà khẳng định 'từ nay không cần làm gì cho ông xã Lý Hải vì đã có người lo' - Ảnh 2
Dự án lần này được Lý Hải ‘chơi lớn’ khi bỏ số tiền lớn để phục dựng nhiều bối cảnh trong phim vì sợ ảnh hưởng đến nhà người dân - Ảnh: Internet

Lý Hải tâm sự anh may mắn khi đi đến đâu, đoàn phim cũng được người dân yêu thương. Khi thấy ê-kíp ghi hình nhiều ngày, bà con đã đến thăm hỏi, động viên và tặng đồ ăn, thức uống. Đây cũng chính là điều khiến Lý Hải cảm thấy hạnh phúc và đỡ phần nào áp lực khi mang được niềm vui đến cho mọi người.

Fan hâm mộ bất ngờ làm một việc khiến Minh Hà khẳng định 'từ nay không cần làm gì cho ông xã Lý Hải vì đã có người lo' - Ảnh 3
Nhờ cái tâm và cái tầm, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà luôn được khán giả yêu mến và ủng hộ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, với cái tâm và cái tầm của mình trong sự nghiệp nghệ thuật, Lý Hải – Minh Hà luôn là cặp vợ chồng trong showbiz luôn nhận được rất nhiều sự yêu mến và ủng hộ của người hâm mộ.

 

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Từ khóa:   Lý Hải Minh Hà Lật Mặt 6 vbiz

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