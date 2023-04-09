Lý Hải bất ngờ bị một khán giả tố 'lấy tiền' trong suốt nhiều năm qua, biết được lý do thực sự ai cũng 'hú hồn'

Hậu trường 09/04/2023 15:58

Lý Hải là nghệ sĩ có tên tuổi hàng đầu được nhiều khán giả yêu mến bậc nhất trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, mới đây, anh bị một khán giả tố đã 'lấy tiền' người này trong suốt nhiều năm qua.

Từ một ca sĩ có nhiều năm hoạt động được khán giả yêu mến, Lý Hải chuyển hướng trong vai trò diễn xuất, đạo diễn. Thành công với series phim ca nhạc Trọn Đời Bên Em và 6 phần phim điện ảnh Lật Mặt, anh đang dần khẳng định được vị thế của một trong những tên tuổi hàng đầu làng giải trí Việt.

Lý Hải bất ngờ bị một khán giả tố 'lấy tiền' trong suốt nhiều năm qua, biết được lý do thực sự ai cũng 'hú hồn' - Ảnh 1
Dù ở vai trò ca sĩ hay đạo diễn phim ảnh, Lý Hải vẫn có vị thế vững chắc trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hà - bà xã Lý Hải đăng tải ảnh cap về ‘lời tố’ của khán giả cho rằng Lý Hải bằng một cách gián tiếp nào đó bao năm qua đã ‘lấy tiền’ của người này. Theo đó, tất cả những phần trong Trọn Đời Bên Em và phim Lật Mặt người này đã không xem không sót phần nào.

Lý Hải bất ngờ bị một khán giả tố 'lấy tiền' trong suốt nhiều năm qua, biết được lý do thực sự ai cũng 'hú hồn' - Ảnh 2
Khán giả 'tố' Lý Hải gián tiếp ‘lấy tiền’ của người này vì tất cả những phần trong Trọn Đời Bên Em và phim Lật Mặt người này đã không xem không sót phần nà - Ảnh: FBNV

 

Không chỉ có vợ chồng Lý Hải mà ai đọc xong dòng chia sẻ trên được phen ‘hú hồn’. Bà xã Lý Hải cũng đáp lại lời nhắn của người này đầy ‘dí dỏm’ không kém, khẳng định ‘đa số những ai xem từ Trọn Đời Bên Em tới Lật mặt thì đều mặn hoặc rất mặn’ và gửi lời chúc người này sớm kiến được gấp triệu lần số tiền mà Lý Hải đã lấy.

Lý Hải bất ngờ bị một khán giả tố 'lấy tiền' trong suốt nhiều năm qua, biết được lý do thực sự ai cũng 'hú hồn' - Ảnh 3
 Bà xã Lý Hải cũng đáp lại lời nhắn của người này đầy ‘dí dỏm’ không kém - Ảnh: FBNV

 

Trước đó, vào cuối tháng 3, thông tin về một ca sĩ kiêm diễn viên, đạo diễn bị bắt ở Vĩnh Phúc vì đánh bạc khiến dân tình dậy sóng. Nhiều người bất ngờ đặt nghi vấn đó là Lý Hải. Tuy nhiên, Minh Hà đã lên tiếng khẳng định ông xã của mình hoàn toàn không hề liên quan đến vụ việc.

"Thông tin một ca sĩ kiêm đạo diễn, nhà sản xuất được đăng tải cách đây 6 ngày. Trong thời gian đó, tôi và anh Hải vẫn tham gia nhiều sự kiện. Thời điểm đó, ngày 22/3, tôi còn livestream và đăng hình ảnh anh Hải cùng ê-kíp làm việc trong phòng thu. Tôi đăng hình ảnh và livestream như vậy là một cách để khán giả biết anh Hải vẫn miệt mài làm việc. Nhưng hôm qua, thông tin này tiếp tục xuất hiện, do đó, tôi phải lên tiếng" - Minh Hà nói.

Lý Hải bất ngờ bị một khán giả tố 'lấy tiền' trong suốt nhiều năm qua, biết được lý do thực sự ai cũng 'hú hồn' - Ảnh 4
Gia đình nhỏ của Lý Hải - Minh Hà - Ảnh: Internet

 

Bà xã Lý Hải nói thêm: "Anh Hải chưa bao giờ chơi bài bạc, kể cả chơi vui trong các dịp lễ Tết. Vì thế nghi ngờ bị bắt vì đánh bạc là quá oan ức cho anh ấy".

Minh Hà bất ngờ tiết lộ món quà sinh nhật 'hàng hiệu' 'có 1 không 2' nhận được từ ông xã Lý Hải

Minh Hà bất ngờ tiết lộ món quà sinh nhật 'hàng hiệu' 'có 1 không 2' nhận được từ ông xã Lý Hải

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hà đã đăng tải một bộ ảnh thực hiện cùng Lý Hải nhân dịp cô bước sang tuổi mới. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi có được món quà sinh nhật 'hàng hiệu' 'có 1 không 2' nhận được từ ông xã Lý Hải khiến dân tình ngưỡng mộ.

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