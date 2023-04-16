Bà xã Lý Hải khiến dân tình trầm trồ trước nhan sắc thời sinh viên

Hậu trường 16/04/2023 15:13

Dù đã trôi qua nhiều năm cũng như đã qua 4 lần sinh nở, bà xã Lý Hải vẫn giữ gìn phong độ và ngày càng thăng hạng về sắc vóc của mình.

Minh Hà được biết đến là người vợ đảm đang, tháo vát của Lý Hải. Cô luôn sát cánh và là hậu phương vững chắc cho chồng trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống gia đình. Trải qua 4 lần sinh nở nhưng Minh Hà vẫn được khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng tươi trẻ và vóc dáng thon thả, quyến rũ.

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Minh Hà được biết đến là người vợ đảm đang, tháo vát của Lý Hải - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Lý Hải đăng tải đoạn clip ghi lại loạt ảnh của cô và những người bạn thời sinh viên. Có thể thấy, Minh Hà có gương mặt khả ái, cằm V-line, mũi cao cùng làn da mịn màng. Cô nổi bật hẳn khi đứng cùng các bạn của mình nhờ lợi thế về ngoại hình. Nhiều khán giả trầm trồ về nhan sắc của Minh Hà.

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Nhan sắc nổi bật của Minh Hà thời sinh viên - Ảnh : Internet

 

Đặc biệt, họ còn khen ngợi bà xã Lý Hải dù đã trôi qua nhiều năm cũng như đã qua 4 lần sinh nở, cô vẫn giữ gìn phong độ ngoại hình, vẻ ngoài tươi tắn, ngọt ngào cùng vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh". Để có được ngoại hình vẫn trẻ mãi theo thời gian, Minh Hà cũng dành nhiều thời gian chăm sóc sắc đẹp. Cô tập luyện yoga, giữ chế độ ăn uống điều độ, đi spa,...

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Nhiều năm trôi qua và cũng qua 4 lần sinh nở, Minh Hà vẫn giữ gìn phong độ sắc vóc - Ảnh: Internet

 

Bà xã Lý Hải cũng rất chịu khó trong việc chăm sóc và làm mới hình ảnh bản thân khi liên tục biến hoá trong nhiều layout có phong cách đối nghịch nhau. Dù trong bất kỳ phong cách nào nhan sắc của bà mẹ 4 con đều có thể dễ dàng chinh phục công chúng.

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Bà xã Lý Hải cũng rất chịu khó trong việc chăm sóc và làm mới hình ảnh bản thân - Ảnh: Internet

 

Minh Hà từng là sinh viên của Đại học Luật TP.HCM. Ngoài ra, cô còn học thêm về võ thuật, múa ballet, hoạt động như một diễn viên tự do. Năm 2006, Minh Hà có dịp đóng chính dự án âm nhạc của Lý Hải khi chồng cần tuyển diễn viên múa. Cơ duyên này đã giúp cả hai quen biết nhau.

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Cơ duyên đến với nhau khi Minh Hà có dịp đóng chính dự án âm nhạc của Lý Hải khi chồng cần tuyển diễn viên múa - Ảnh: Internet

 

Lý Hải và Minh Hà kết hôn tháng 11/2011. Một năm sau khi lập gia đình, Minh Hà tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế tại ĐH Leicester, Anh và được nhiều công ly luật nước ngoài chiêu mộ với mức lương cao.

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Gia đình nhỏ Lý Hải - Minh Hà - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên đi làm một thời gian ngắn, Minh Hà quyết định nghỉ việc để làm chăm sóc gia đình, giúp Lý Hải chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Sau 13 năm gắn bó, cặp đôi có với nhau 4 mặt con. Tổ ấm viên mãn của Lý Hải - Minh Hà được khán giả ngưỡng mộ.  

 

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Từ khóa:   Lý Hải Minh Hà nhan sắc Minh Hà vbiz

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