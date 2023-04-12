'Chịu chơi' như Lý Hải: Đầu tư xây cả dãy trọ chỉ để đóng phim rồi đập bỏ

Hậu trường 12/04/2023 19:43

Vì không muốn ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của người dân, nên thay vì đi thuê lại, Lý Hải đã đầu tư xây hẳn một dãy trọ để phục vụ cho việc quay phim.

"Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" của Lý Hải là câu chuyện xoay quanh 6 người bạn thân bỗng dưng trúng số độc đắc 136,8 tỷ đồng. Từ đây mà họ nảy sinh những rạn nứt bởi mỗi người đều có tâm cơ, mục đích riêng. Xuyên suốt bộ phim sẽ có một cảnh quay "đinh" diễn ra trong dãy nhà trọ ven đường quốc lộ, nơi mọi mâu thuẫn được đẩy lên cao trào và dẫn đến những pha "lật mặt" khiến người xem bị sốc.

'Chịu chơi' như Lý Hải: Đầu tư xây cả dãy trọ chỉ để đóng phim rồi đập bỏ - Ảnh 1
Lý Hải đầu tư xây cả dãy trọ chỉ để đóng phim rồi đập bỏ - Ảnh: NSX 

Vị đạo diễn chia sẻ: “Đây là một phân đoạn rất là nặng đô. Hiếm có chủ nhà nào dám cho quay những cảnh nhạy cảm như thế. Ngoài ra, bối cảnh này cần nằm riêng biệt, là một nhà trọ nằm ven đường quốc lộ. Mình còn quay phun mưa mấy đêm liên tục nên sẽ ảnh hưởng người dân”. Do đó mà Lý Hải quyết định thuê nguyên một bãi đất trống lớn, cỏ mọc um tùm để dựng cả một khu nhà trọ như thật.

Nhà trọ được dựng lên nằm riêng biệt và sát đường quốc lộ đúng với mô tả trong kịch bản. Ngoài ra, cảnh quay này còn phải có thêm đạo cụ mưa lớn, được phun liên tục từ 5 xe bồn nên nếu làm trong khu dân cư sẽ gây ảnh hưởng lớn.

'Chịu chơi' như Lý Hải: Đầu tư xây cả dãy trọ chỉ để đóng phim rồi đập bỏ - Ảnh 2
Nhà trọ được dựng lên nằm riêng biệt và sát đường quốc lộ đúng với mô tả trong kịch bản - Ảnh: NSX 

 'Chịu chơi' như Lý Hải: Đầu tư xây cả dãy trọ chỉ để đóng phim rồi đập bỏ - Ảnh 3

'Chịu chơi' như Lý Hải: Đầu tư xây cả dãy trọ chỉ để đóng phim rồi đập bỏ - Ảnh 4

Dãy nhà trọ riêng biệt với 2 khu nhà nhanh chóng được dựng lên... như thật. Ngay từ ổ điện bị vàng ố vì xẹt điện, khu nhà bếp bám dầu, khói... cũng được trang trí tỉ mỉ và sống động như thật. Lý Hải tiết lộ, sau khi dãy nhà được dựng lên, có khách thuê trọ tìm đến tận nơi để hỏi vì tưởng đây là nhà thật.

Tuy nhiên, sau khi quay xong thì đoàn đã phải đập bỏ để trả lại hiện trạng khu đất cho người dân.

Trong khi đó, các diễn viên tham gia cảnh quay cũng phải trải qua quá trình làm việc kéo dài và nặng nề. Diệp Bảo Ngọc tâm sự: "Nhà trọ này là một trong những bối cảnh rất là khó. Tất cả đều phải làm mưa, phải dựng. Mới hôm qua, cả đoàn phim phải quay từ đêm cho đến sáng".

'Chịu chơi' như Lý Hải: Đầu tư xây cả dãy trọ chỉ để đóng phim rồi đập bỏ - Ảnh 5
Sau khi quay xong thì đoàn đã phải đập bỏ để trả lại hiện trạng khu đất cho người dân - Ảnh: NSX 

'Chịu chơi' như Lý Hải: Đầu tư xây cả dãy trọ chỉ để đóng phim rồi đập bỏ - Ảnh 6

Nam đạo diễn còn tiết lộ cảm thấy may mắn vì đi đến đâu, đoàn phim cũng được người dân yêu thương. Khi thấy ê kíp ghi hình ở nhà trọ nhiều ngày đêm liên tiếp quá cực nhọc, bà con đã đến thăm hỏi, động viên và tặng đồ ăn, thức uống, vật dụng giúp mọi người làm việc trơn tru cũng như lên tinh thần rất nhiều.

Đây cũng chính là điều khiến Lý Hải cảm thấy hạnh phúc và đỡ phần nào áp lực khi mang được niềm vui đến cho mọi người.

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