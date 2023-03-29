Lý Hải lên tiếng về thông tin bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Hậu trường 29/03/2023 15:14

Vào ngày 29/3, Lý Hải lên tiếng giữa nghi vấn bị bắt vì liên quan đến vụ đánh bạc 4,6 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Zing, đại diện của Lý Hải khẳng định đạo diễn không liên quan đến vụ việc bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

"Chúng tôi không liên quan đến vụ việc. Anh Lý Hải vẫn đang làm hậu kỳ cho phim và mới quay OST cho phim xong. Gần nhất, Minh Hà có livestream cảnh cô và Lý Hải đang trong phòng thu âm ca khúc Bạn ơi - OST của phim. Từ trước đến nay, anh Lý Hải chưa bao giờ chơi cờ bạc kể cả trong các dịp lễ, Tết", người này khẳng định.

 

Lý Hải lên tiếng về thông tin bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1
Đại diện của Lý Hải khẳng định đạo diễn không liên quan đến vụ việc bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc  - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Thể thao và Văn hóa, Minh Hà cho biết cô và Lý Hải đã đọc thông tin về một ca sĩ kiêm diễn viên, đạo diễn bị bắt ở Vĩnh Phúc vì đánh bạc và thấy nhiều người đặt nghi vấn không ai khác chính là đạo diễn phim Lật mặt. Tuy nhiên, vợ nam đạo diễn cũng là người quản lý của anh khẳng định Lý Hải không hề liên quan đến vụ việc.

 

"Thông tin một ca sĩ kiêm đạo diễn, nhà sản xuất được đăng tải cách đây 6 ngày. Trong thời gian đó, tôi và anh Hải vẫn tham gia nhiều sự kiện. Ngày 22/3, tôi còn livestream và đăng hình ảnh anh Hải cùng ê-kíp làm việc trong phòng thu. Tôi đăng hình ảnh và livestream như vậy là một cách để khán giả biết anh Hải vẫn miệt mài làm việc. Nhưng hôm qua, thông tin này tiếp tục xuất hiện, do đó, tôi phải lên tiếng", Minh Hà nói.

Lý Hải lên tiếng về thông tin bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2
Vợ nam đạo diễn cũng là người quản lý của anh khẳng định Lý Hải không hề liên quan đến vụ việc - Ảnh: FBNV

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 23h45 ngày 20/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện, bắt giữ quả tang 22 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker. Trong đó, xác định có 5 đối tượng tổ chức và 17 đối tượng có hành vi đánh bạc. Vật chứng thu giữ tổng cộng 4.650.000 điểm phỉnh tương đương 4 tỷ 650 triệu 800 nghìn VNĐ và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là nhóm đối tượng hoạt động với quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương để tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng trên tập trung về khách sạn DIC STAR, thuộc phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để chuẩn bị thi đấu một giải golf tại tỉnh Vĩnh Phúc rồi tổ chức sát phạt nhau thì bị phát hiện, bắt giữ. Tuy nhiên, sau đó, trên mạng xã hội, một số tài khoản mạng lan truyền thông tin nghệ sĩ Lý Hải là một trong số những người bị bắt tại vụ đánh bạc tại Vĩnh Phúc.

Giữa lúc CĐM xôn xao Lý Hải bị bắt vì tội đánh bạc, Minh Hà chính thức lên tiếng làm sáng tỏ mọi việc

Giữa lúc CĐM xôn xao Lý Hải bị bắt vì tội đánh bạc, Minh Hà chính thức lên tiếng làm sáng tỏ mọi việc

Trong lúc cư dân mạng bàn tán về việc Lý Hải bị bắt vì tội đánh bạc, vợ của anh là nữ diễn viên Minh Hà đã chính thức lên tiếng phủ nhận mọi việc.

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Từ khóa:   Lý Hải Minh Hà sao Việt

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