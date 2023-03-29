Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn

Trong giới showbiz Việt, Thanh Hằng luôn là cái tên bảo chứng cho sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và thời thượng nhất của làng thời trang Việt. Thoát ly hình ảnh cá tính, mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Hằng đã tung loạt ảnh hóa nàng thơ khiến netizen mê mẩn.

Trong giới showbiz Việt, Thanh Hằng vẫn là cái tên ấn tượng suốt hơn một thập niên qua. Cô luôn là cái tên bảo chứng cho sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và thời thượng nhất của làng thời trang Việt. Thanh Hằng luôn là cái tên bảo chứng cho sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và thời thượng nhất của làng thời trang Việt - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Hằng đã tung loạt ảnh hóa nàng thơ giữa khung cảnh đầy cổ kính, thơ mộng kèm theo dòng trạng thái “Vô tình lạc vào khu vườn thì lại trở thành bông hoa đẹp nhất,nhỉ”. Vốn quen thuộc với những hình ảnh đầy mạnh mẽ, táo bạo, khi hóa nàng thơ dịu dàng, nhiều khán giả đã không khỏi ngớt lời khen ngợi dành cho nàng mẫu tựa như công chúa lạc vào rừng hoa.

Thanh Hằng đã tung loạt ảnh hóa nàng thơ giữa khung cảnh đầy cổ kính, thơ mộng - Ảnh: FBNV Cách đây không lâu, Thanh Hằng có màn tái hợp với nhà thiết Đỗ Mạnh Cường sau 10 năm tập trung cho sự nghiệp cá nhân. Được biết, cặp đôi đình đám của làng mốt Việt này sẽ có một dự án khủng sẽ được ra mắt giới mộ điệu tại Úc vào tháng tới. Có thể nói, hai cái tên kết hợp cho sự bảo chứng chất lượng, mãn nhãn về mặt hình ảnh và luôn là niềm yêu mến, mong chờ của hàng triệu tín đồ yêu thời trang trong và ngoài nước.

Thanh Hằng có màn tái hợp với nhà thiết Đỗ Mạnh Cường trong trang phục đầy ấn tượng - Ảnh: Internet Nàng siêu mẫu đắt giá biến hoá linh hoạt, sự nhạy cảm của một nghệ sĩ thực thụ giúp cô truyền tải thông điệp bằng ngôn ngữ thời trang một cách hoàn mỹ. Thanh Hằng không quên tận dụng đôi chân vàng ngọc dài 1m12 của cô trong những dáng pose chất ngất, tinh tế đến từng tiểu tiết. Có thể nói, những bức ảnh của nữ siêu mẫu 8X mang lại đều đạt đến độ thượng thừa và hầu như không có một chi tiết dư thừa nào cả. Nổi tiếng trong showbiz nhưng Thanh Hằng sống kín đáo trong chuyện tình cảm, tập trung vào sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống của người phụ nữ cá tính, thông minh, nghị lực. Ngoài tập trung sự nghiệp, Thanh Hằng tận hưởng cuộc sống của người phụ nữ độc thân, cá tính - Ảnh: Internet Ở độ tuổi U40 nhưng Thanh Hằng vẫn luôn giữ vững ngôi vedette trên các sàn diễn thời trang trong nước. Vóc dáng hoàn hảo cùng đôi chân dài trứ danh, gương mặt sắc sảo khiến Thanh Hằng luôn là siêu mẫu hàng đầu của làng thời trang Việt Nam.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng với những ca khúc nhạc trẻ suốt thập niên 2000, từng đạt kỉ lục về bán được lượng đĩa số một Việt Nam. Anh từng có tới 15 năm bị gián đoạn làm nghệ thuật vì bệnh tật. Hiện tại, hôn nhân viên mãn cùng với khối tài sản khủng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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