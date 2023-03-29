Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn

Hậu trường 29/03/2023 14:56

Trong giới showbiz Việt, Thanh Hằng luôn là cái tên bảo chứng cho sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và thời thượng nhất của làng thời trang Việt. Thoát ly hình ảnh cá tính, mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Hằng đã tung loạt ảnh hóa nàng thơ khiến netizen mê mẩn.

Trong giới showbiz Việt, Thanh Hằng vẫn là cái tên ấn tượng suốt hơn một thập niên qua. Cô luôn là cái tên bảo chứng cho sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và thời thượng nhất của làng thời trang Việt.

Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 1
Thanh Hằng luôn là cái tên bảo chứng cho sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và thời thượng nhất của làng thời trang Việt - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Hằng đã tung loạt ảnh hóa nàng thơ giữa khung cảnh đầy cổ kính, thơ mộng kèm theo dòng trạng thái “Vô tình lạc vào khu vườn thì lại trở thành bông hoa đẹp nhất,nhỉ”. Vốn quen thuộc với những hình ảnh đầy mạnh mẽ, táo bạo, khi hóa nàng thơ dịu dàng, nhiều khán giả đã không khỏi ngớt lời khen ngợi dành cho nàng mẫu tựa như công chúa lạc vào rừng hoa.

Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 2Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 3Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 4Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 5Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 6Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 7Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 8Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 9Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 10Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 11Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 12Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 13Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 14Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 15Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 16Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 17

Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 18
Thanh Hằng đã tung loạt ảnh hóa nàng thơ giữa khung cảnh đầy cổ kính, thơ mộng - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, Thanh Hằng có màn tái hợp với nhà thiết Đỗ Mạnh Cường sau 10 năm tập trung cho sự nghiệp cá nhân. Được biết, cặp đôi đình đám của làng mốt Việt này sẽ có một dự án khủng sẽ được ra mắt giới mộ điệu tại Úc vào tháng tới. Có thể nói, hai cái tên kết hợp cho sự bảo chứng chất lượng, mãn nhãn về mặt hình ảnh và luôn là niềm yêu mến, mong chờ của hàng triệu tín đồ yêu thời trang trong và ngoài nước.

Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 19

Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 20
Thanh Hằng có màn tái hợp với nhà thiết Đỗ Mạnh Cường trong trang phục đầy ấn tượng - Ảnh: Internet

Nàng siêu mẫu đắt giá biến hoá linh hoạt, sự nhạy cảm của một nghệ sĩ thực thụ giúp cô truyền tải thông điệp bằng ngôn ngữ thời trang một cách hoàn mỹ. Thanh Hằng không quên tận dụng đôi chân vàng ngọc dài 1m12 của cô trong những dáng pose chất ngất, tinh tế đến từng tiểu tiết. Có thể nói, những bức ảnh của nữ siêu mẫu 8X mang lại đều đạt đến độ thượng thừa và hầu như không có một chi tiết dư thừa nào cả. 

Nổi tiếng trong showbiz nhưng Thanh Hằng sống kín đáo trong chuyện tình cảm, tập trung vào sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống của người phụ nữ cá tính, thông minh, nghị lực.

Thoát ly hình ảnh cá tính, thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ hóa nàng thơ khiến netizen mê mẫn - Ảnh 21
Ngoài tập trung sự nghiệp, Thanh Hằng tận hưởng cuộc sống của người phụ nữ độc thân, cá tính - Ảnh: Internet

Ở độ tuổi U40 nhưng Thanh Hằng vẫn luôn giữ vững ngôi vedette trên các sàn diễn thời trang trong nước. Vóc dáng hoàn hảo cùng đôi chân dài trứ danh, gương mặt sắc sảo khiến Thanh Hằng luôn là siêu mẫu hàng đầu của làng thời trang Việt Nam.

 

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từng khởi nghiệp với 500 ngàn, tạm dừng ca hát dù đang là 'ông hoàng băng đĩa', nay sở hữu tài sản khủng cùng hôn nhân viên mãn

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng với những ca khúc nhạc trẻ suốt thập niên 2000, từng đạt kỉ lục về bán được lượng đĩa số một Việt Nam. Anh từng có tới 15 năm bị gián đoạn làm nghệ thuật vì bệnh tật. Hiện tại, hôn nhân viên mãn cùng với khối tài sản khủng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   bộ sưu tập váy của Thanh Hằng Siêu mẫu Thanh Hằng vbiz

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang