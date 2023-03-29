Hoàng Thùy Linh lần đầu lên tiếng về thông tin đã tổ chức lễ ăn hỏi với Đen

Hậu trường 29/03/2023 14:23

Hơn 2 tháng sau ồn ào, Hoàng Thùy Linh mới lần đầu trải lòng về chuyện này.

Giữa tháng 1 vừa qua, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện tin tức về việc Hoàng Thùy LinhĐen Vâu đã tổ chức lễ ăn hỏi ở quê nhà. Thời điểm đó, có rất nhiều nguồn tin cho biết Đen thường xuyên đến thăm gia đình của giọng ca Gieo quẻ. Thông tin này khiến công chúng "dậy sóng" bởi lẽ cặp đôi này chưa từng có tin đồn tình cảm nào trước đó.

Hoàng Thùy Linh lần đầu lên tiếng về thông tin đã tổ chức lễ ăn hỏi với Đen - Ảnh 1
Hoàng Thùy Linh và Đen bất ngờ bị đồn đã tổ chức lễ ăn hỏi - Ảnh: Internet

Mới đây, Hoàng Thuỳ Linh đã tham gia một talkshow, lần đầu tiên chính thức lên tiếng về tin đồn. Khi được hỏi về việc đã tổ chức lễ ăn hỏi, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ: "Thật ra những gì cần chia sẻ, em đã nói ở MV gần đây nhất rồi. Những người đang yêu âm nhạc của mình, những người theo dõi mình và cả những anh chị truyền thông nữa - em đều coi họ là người thân của mình.

Trên quãng đường em đi, họ đều chứng kiến những vui buồn để chia sẻ và ủng hộ. Với em, điều đó rất giá trị. Em cũng nói rằng, không muốn đối thoại với mọi người thông qua chuyện cá nhân. Từ trước đến nay vẫn là như vậy."

Hoàng Thùy Linh lần đầu lên tiếng về thông tin đã tổ chức lễ ăn hỏi với Đen - Ảnh 2
Hoàng Thùy Linh không muốn đối thoại bằng chuyện cá nhân - Ảnh: FBNV

Đối với Hoàng Thùy Linh, cô cảm nhận bản thân phải có trách nhiệm với những gì đã làm, với những người đồng đội, khán giả hay cả ba mẹ. Nữ ca sĩ 8x tâm sự: "Lúc anh Bình và em cùng ngồi nói chuyện về nỗi sợ, em có chia sẻ rằng liệu chúng ta có thể thay thế 'nỗi sợ' bằng 'trách nhiệm' được không. Ta hãy hiểu rằng không phải sợ hay không sợ, mà là phải có trách nhiệm với những điều mình làm, với những người đã tin tưởng và ở bên cạnh mình. Đó là đồng đội, là bố mẹ và là khán giả. Ta mong muốn rằng trước tất cả những tin đồn làm ta ảnh hưởng tới những điều thật tâm đang làm thì hãy để nó trôi đi nhẹ nhàng thôi.

Em chỉ muốn nói thêm về cảm xúc ngày hôm nay rằng: Nào có cô gái nào không muốn có được hạnh phúc, phải không anh? Nhất là những cô gái có rất nhiều tổn thương và hiểu lầm. Em nghĩ rằng, tất cả những người có lòng tốt, khi thấy cô gái ấy có hạnh phúc thì hẳn sẽ chúc mừng".

Hoàng Thùy Linh lần đầu lên tiếng về thông tin đã tổ chức lễ ăn hỏi với Đen - Ảnh 3
Hoàng Thùy Linh lo lắng sẽ làm ảnh hưởng những người xung quanh - Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về việc nếu không làm rõ thì thông tin Hoàng Thuỳ Linh ăn hỏi sẽ mãi là thắc mắc và tò mò của khán giả, nữ ca sĩ cho biết bản thân cũng không còn cách nào khác: "Đó là cách em trả lời câu hỏi của anh đấy. Thật ra khi bước vào công việc này, em có đủ mộng mơ cho âm nhạc của mình. Tuy nhiên, em cũng cần có sự tỉnh táo để bước qua những điều người ta đang thêu dệt. Nếu 1 trong 2 thôi thì anh cũng sẽ rất khó để bước trên bất cứ con đường nào trong cuộc sống.

Em nghĩ rằng em chẳng còn cách nào khác. Em muốn bảo vệ đồng đội, bảo vệ khán giả, bảo vệ những người thương em và âm nhạc của em. Em phải chọn bảo vệ mình để không làm ảnh hưởng đến họ".

Sau khi tin đồn nổ ra, rapper Đen cũng từng có chia sẻ về vụ việc. Thời điểm đó, anh cho biết bản thân đang tập trung vào công việc: "Về những việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những chuyện có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người… Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi Đen thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo. Còn hiện tại Đen đang dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả".

Hoàng Thùy Linh lần đầu lên tiếng về thông tin đã tổ chức lễ ăn hỏi với Đen - Ảnh 4
Phía Đen cho biết anh đang tập trung vào công việc - Ảnh: Internet

Hậu ồn ào, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu không xuất hiện cùng nhau trong bất kì sự kiện nào dù trước đó Đen luôn là một trong những cái tên được giọng ca Bo xì bo nhắc tới khi bày tỏ sự cảm ơn. Đồng thời, cả hai cũng không có tương tác trên mạng xã hội và không nhắc đến đối phương.

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