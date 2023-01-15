Rapper Đen Vâu có những chia sẻ về tin đám hỏi đang gây "bão" mạng xã hội, trong khi đó Hoàng Thùy Linh vẫn giữ im lặng.

Tối 14/1, mạng xã hội rộ tin đồn rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh làm đám hỏi nửa tháng trước. Chiều 15/1, rapper lần đầu lên tiếng về sự việc, cảm ơn khi nhận được quan tâm từ khán giả về chuyện tình cảm. Đen Vâu cho biết sẽ sẵn sàng công bố chuyện vui cho khán giả khi đã suy nghĩ thấu đáo. "Tôi luôn nhắc nhở bản thân hãy làm điều tích cực để khán giả của mình luôn đón nhận những điều vui", anh cho biết.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh. Ảnh: Internet Rapper cho biết từ trước đến nay không nhắc nhiều về gia đình và đời sống yêu đương bởi vì muốn sự nghiệp của anh tập trung vào âm nhạc. Tin đồn đến đúng lúc anh đang có nhiều dự án ấp ủ, khẳng định không cố tình gây ồn ào. "Tôi biết rất rõ việc bài hát có được mọi người đón nhận và đồng cảm hay không, không phải nằm ở cách nó xuất hiện thế nào, mà quan trọng nhất là bài hát có chạm được cảm xúc của khán giả hay không", anh nói. Chủ nhân bản hit Đi về nhà cũng gửi lời cảm ơn khán giả, truyền thông đã quan tâm đến cuộc sống của anh. "Bản thân Đen luôn tâm niệm rằng là một người biểu diễn, bước lên sân khấu là nghệ sĩ, bước xuống sân khấu là một người bình thường, khán giả có yêu có quý mới quan tâm đến mình, vậy nên Đen luôn nhắc nhở mình rằng bản thân hãy làm những điều tích cực để khán giả của mình luôn đón nhận những điều vui, điều tích cực", Đen bộc bạch.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh chưa lên tiếng về chuyện tình cảm. Đại diện ca sĩ cho biết cô hiện ở quê nên chưa thể liên lạc. Trước đó, Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu kết hợp trong MV Gieo quẻ, Làm gì phải hốt. Cô từng cho biết cả hai đồng điệu trong âm nhạc. "Chúng tôi có những sự tương đồng trong tính cách, sở thích. Đây là người bạn tôi thấy đàng hoàng. Chúng tôi quen biết nhau nhưng lâu lắm mới gặp, mới nói chuyện", cô nói đầu năm 2021. Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết trong làng nhạc. Đầu năm 2022, Hoàng Thùy Linh từng phát hành ca khúc Gieo quẻ có sự tham gia góp giọng của Đen Vâu. Thời điểm đó, Hoàng Thùy Linh cho biết cô xem Đen là người bạn, người anh trong nghề. Cả 2 có nhiều điểm chung về sở thích, đồng điệu trong tư duy âm nhạc. Nữ ca sĩ khen ngợi Đen là người đàng hoàng, chuyên nghiệp, thân thiện.

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